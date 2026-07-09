Homem morre em confronto com PMs em bairro de Campo Grande

Um homem, identificado como Fernando Ferraz Fernandes, morreu em confronto com policiais militares da 5ª Companhia Independente da PM (CIPM), no bairro Jardim Sayonara, na madrugada desta quinta-feira (9). O rapaz de 35 anos era foragido da Justiça.
A equipe da 5ª CIPM realizava patrulhamento pela região do Bairro Jardim Sayonara, quando foi abordada por um indivíduo, o qual informou que, na rotatória do Sayonara, localizada no cruzamento da Avenida Júlio de Castilho com a Rua Teófilo Otoni, ocorria uma briga entre usuários de drogas.
Diante da informação, a equipe deslocou-se imediatamente ao local, ocasião em que, ao se aproximar, visualizou diversos indivíduos dispersando-se em direções distintas. Chamou a atenção dos policiais um homem que conduzia uma bicicleta de cor preta e que, ao perceber a aproximação policial, fugiu em alta velocidade pela Rua Teófilo Otoni.
Os policiais o perseguiram, porém perderam o indivíduo de vista nas proximidades do cruzamento com a Avenida Duque de Caxias. Em seguida, foram realizadas varreduras pelas imediações, mas, naquele momento, não localizaram o suspeito.
Posteriormente, enquanto a equipe permanecia em ponto-base na Avenida Duque de Caxias, foi percebido um ruído proveniente de um terreno baldio, sem edificação. Diante da suspeita de que o indivíduo pudesse estar escondido no local, a equipe entrou no terreno e localizou Fernando Ferraz.
Foi então dada ordem de abordagem, a qual não foi acatada pelo indivíduo. Em ato contínuo, o autor sacou uma arma de fogo e a apontou na direção da equipe policial. Diante da situação, os policiais atiraram contra o homem.
De acordo com o boletim de ocorrência, no momento em que foi atendido pelos policiais, o indivíduo ainda apresentava sinais vitais. Ele foi encaminhado à UPA Santa Mônica, mas morreu durante a madrugada.
Os policias apreenderam uma bicicleta, uma mochila, contendo dez papelotes de cocaína, totalizando 3,1 g e uma arma de fogo, calibre .22, municiada com uma munição intacta, utilizada pelo autor durante a ação. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol.