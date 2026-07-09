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FORAGIDO

Homem morre em confronto com PMs em bairro de Campo Grande

No momento em que foi atendido pelos policiais, o indivíduo ainda apresentava sinais vitais. Ele foi encaminhado à UPA Santa Mônica, mas morreu durante a madrugada

João Pedro Flores

09/07/2026 - 08h30
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Um homem, identificado como Fernando Ferraz Fernandes, morreu em confronto com policiais militares da 5ª Companhia Independente da PM (CIPM), no bairro Jardim Sayonara, na madrugada desta quinta-feira (9). O rapaz de 35 anos era foragido da Justiça.

A equipe da 5ª CIPM realizava patrulhamento pela região do Bairro Jardim Sayonara, quando foi abordada por um indivíduo, o qual informou que, na rotatória do Sayonara, localizada no cruzamento da Avenida Júlio de Castilho com a Rua Teófilo Otoni, ocorria uma briga entre usuários de drogas.

Diante da informação, a equipe deslocou-se imediatamente ao local, ocasião em que, ao se aproximar, visualizou diversos indivíduos dispersando-se em direções distintas. Chamou a atenção dos policiais um homem que conduzia uma bicicleta de cor preta e que, ao perceber a aproximação policial, fugiu em alta velocidade pela Rua Teófilo Otoni.

Os policiais o perseguiram, porém perderam o indivíduo de vista nas proximidades do cruzamento com a Avenida Duque de Caxias. Em seguida, foram realizadas varreduras pelas imediações, mas, naquele momento, não localizaram o suspeito.

Posteriormente, enquanto a equipe permanecia em ponto-base na Avenida Duque de Caxias, foi percebido um ruído proveniente de um terreno baldio, sem edificação. Diante da suspeita de que o indivíduo pudesse estar escondido no local, a equipe entrou no terreno e localizou Fernando Ferraz.

Foi então dada ordem de abordagem, a qual não foi acatada pelo indivíduo. Em ato contínuo, o autor sacou uma arma de fogo e a apontou na direção da equipe policial. Diante da situação, os policiais atiraram contra o homem.

De acordo com o boletim de ocorrência, no momento em que foi atendido pelos policiais, o indivíduo ainda apresentava sinais vitais. Ele foi encaminhado à UPA Santa Mônica, mas morreu durante a madrugada.

Os policias apreenderam uma bicicleta,  uma mochila, contendo dez papelotes de cocaína, totalizando 3,1 g e uma arma de fogo, calibre .22, municiada com uma munição intacta, utilizada pelo autor durante a ação. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol.

Operação Gutenberg

Ex-prefeito de MS e escrivão é afastado da Polícia Civil após ser preso

Eronivaldo da Silva Vasconcelos Junior, o Junior Vasconcelos, foi preso durante a Operação Gutenberg, que investiga fraude e desvio de dinheiro nos setores da educação e saúde

09/07/2026 10h00

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Junior Vasconcelos foi prefeito de Fátima do Sul entre os anos de 2013 e 2016

Junior Vasconcelos foi prefeito de Fátima do Sul entre os anos de 2013 e 2016 Reprodução: redes sociais

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Na edição desta quinta-feira (9) do Diário Oficial do Estado (DOE), foi publicado o afastamento compulsório de Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, o Junior Vasconcelos, do cargo de escrivão da Polícia Judiciária, pertencente ao quadro efetivo da Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O prazo da suspensão durará o tempo em que perdurar a medida cautelar. Foi determinado o recolhimento da arma, carteira funcional e demais pertences do patrimônio público destinados ao policial, além da suspensão de senhas e logins de acesso aos bancos de dados da instituição policial, sistema SIGO, INFOSEG, suspensão de férias.

O afastamento foi assinado pelo delegado e corregedor-geral da Polícia Civil Clever José Fante Esteves. O ex-prefeito de Fátima do Sul, Junior Vasconcelos, foi preso na última terça-feira (7), durante a Operação Gutenberg, que investiga a atuação de uma organização criminosa especializada em fraudar procedimentos de compras públicas, principalmente por meio de contratações diretas para aquisição de livros paradidáticos.

O grupo contava com a participação de empresários e servidores públicos que direcionavam contratos e dividiam recursos obtidos de forma ilícita. Os valores movimentados ultrapassaram os R$ 27 milhões.

As investigações apontam ainda que integrantes da organização utilizavam a influência de servidores da área da saúde para condicionar a liberação de exames, cirurgias e vagas hospitalares na rede estadual à compra dos livros comercializados pelo grupo.

Além do ex-prefeito de Fátima do Sul, também foram presos:

  • Ed Carlo Britto Burgatt, coordenador estadual de Regulação Assistencial da Secretaria Estadual de Saúde (SES); 
  • Jéssyca Duarte Burgatt, empresária e filha de Ed Carlo;
  • Rossana Jafar, sócia-administradora da Gráfica Alvorada;
  • Olívia Paroschi Jafar, médica e empresária, filha de Rossana;
  • Felipe Paroschi Jafar, servidor comissionado da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e filho de Rossana;
  • o empresário Paulo Rogério de Melo e seu filho Douglas Henrique de Melo;
  • Gabriel Taquino de Paula, advogado;
  • Francisco Anizio dos Santos, empresário;
  • Joatan Gomes Peixoto, dono da Editora Avante e da Souza & Fanaia Comércio de Livros e Serviços, sediada em São Paulo (SP),;
  • Matheus Oliveira Peixoto, filho de Joatan

Na quarta-feira (8), foi publicado no Diário Oficial do Estado as exonerações de Ed Carlo Britto Burgatt e Felipe Paroschi Jafar. 

Em nota divulgada na terça-feira (7), o Governo do Estado afirmou que mantém ações permanentes de compliance e transparência e que determinou o afastamento e/ou exoneração dos servidores envolvidos nas investigações.

O governo informou ainda que, além de acompanhar as diligências conduzidas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), instaurou auditoria interna para apurar procedimentos relacionados ao caso.

DOURADOS

Homem é condenado a 27 anos por feminicídio e disparos contra policiais

Vítima foi morta com um tiro no rosto na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, no dia 27 de novembro de 2024

09/07/2026 09h15

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Homem matou a companheira, no dia 27 de novembro de 2024, com um tiro no rosto

Homem matou a companheira, no dia 27 de novembro de 2024, com um tiro no rosto Divulgação: MPMS

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Joemar Ramos Machado foi condenado a pena de 27 anos, 9 meses e 23 dias de prisão pela morte de Vanderli Gonçalves dos Santos, em novembro de 2024. O Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e reconheceu que o réu teve a intenção de matar, além de ter cometido o delito por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica.

Na noite de 27 de novembro de 2024, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, Joemar, motivado por ciúmes e comportamento possessivo, discutiu com a companheira e deu um tiro no rosto. A vítima faleceu no local. Na manhã seguinte, durante a tentativa de fuga, o réu atirou contra investigadores da Polícia Civil.

A defesa do indivíduo tentou desclassificar o crime contra a vida para homicídio culposo (alegando disparo acidental) ou afastar a qualificadora de violência doméstica, além de pedir a absolvição do crime de disparo por suposta ausência de materialidade.

Contudo, o Promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro rejeitou os argumentos da defesa. No crime conexo, o Conselho de Sentença também rechaçou o pedido de absolvição.

Ao fixar a pena, o juiz Ricardo da Mata Reis considerou o histórico criminal de Joemar, que possui múltiplas condenações definitivas anteriores, caracterizando maus antecedentes e reincidência.

O homem foi condenado a 25 anos de reclusão pelo crime de feminicídio e dois anos, nove meses e 23 dias de reclusão pelo disparo de arma de fogo em via pública.

Além da prisão em regime fechado, a sentença fixou o valor mínimo de R$ 20 mil a título de indenização por danos morais presumidos aos familiares da vítima. O juiz determinou ainda o perdimento de valores em dinheiro apreendidos com o réu para abater o montante dessa reparação. 

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