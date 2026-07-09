Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SUCCESSIONE

Condenado por assalto à mão armada, Razuk é "caçado" pelo Gaeco

Integrantes do Ministério Público teriam ido até a residência da família do ex-deputado, em Dourados, à sua procura

Daiany Albuquerque e Neri Kaspary

Daiany Albuquerque e Neri Kaspary

09/07/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Condenado a 15 anos e 7 meses de prisão por chefiar uma organização criminosa voltada a prática do jogo do bicho e que teria praticado assaltos à mão armada, o ex-deputado Roberto Razuk Filho (PL), conhecido como Neno Razuk, que perdeu o mandato e, consequentemente o foro privilegiado, é procurado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Na manhã de ontem, investigadores e policiais a serviço do Gaeco estiveram na residência do pai do deputado, o também ex-deputado estadual Roberto Razuk, em Dourados. Porém, Neno não foi localizado. 

Seu advogado, Ricardo Pereira, confirmou a visita do Gaeco à residência do pai de Neno. Ele não revelou, porém, se os agentes estavam tentado cumprir um mandado de prisão que teria sido expedido contra o ex-deputado.

O advogado informou que não teve acesso aos autos e não sabia informar se havia sido emitido decreto de prisão contra Neno.

Como o processo está em segredo de justiça, a reportagem não conseguiu confirmar se há realmente um mandado de prisão contra ele, porém, dentre os ditos líderes da suposta organização criminosa, Neno é o único que não havia sido preso, muito por conta de seu foro privilegiado.

Uma reportagem do Correio do Estado já havia relatado que, em maio, quando perdeu o mandato, Neno Razuk chegou a confidenciar para deputados que possivelmente deixaria o País por conta do temor de ser preso, já que estava perdendo a imunidade garantida pelo cargo de deputado.

O ex-deputado perdeu o mandato em decorrência de decisão da Justiça Eleitoral que cassou o diploma de suplência de Raquelle Trutis (PL), fazendo com que os votos dela fossem anulados.

A medida provocou uma recontagem dos votos, o que mexeu com o coeficiente eleitoral, resultando na perda de mandato de Neno e na diplomação de João César Mattogrosso (PSDB).

Parlamentares chegaram a relatar ao Correio do Estado que, desde que ficou sem uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) o ex-deputado praticamente rompeu contato com os colegas, impossibilitando até a manutenção de sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados.

CONDENAÇÃO

Neno foi considerado chefe de uma organização crimonosa voltada ao jogo do bicho em dezembro do ano passado, pela 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A pena de 15 anos e 7 meses de prisão deverá ser cumprida em regime fechado.

A condenação dele foi proferida com as condenações de mais 11 pessoas que também foram alvo da Operação Successione.

De acordo com investigação do Gaeco, Neno liderava uma organização criminosa que estaria intensificando suas práticas em Campo Grande após as prisões de Jamil Name e Jamil Name Filho, durante a Operação Omertà, deflagrada em 2019 pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra milícias armadas.

Conforme consta em documento que decretou as prisões preventivas de 20 pessoas que foram alvo da quarta fase da Operação Successione, deflagrada em novembro de 2025, a família Razuk é “conhecida há décadas pela exploração ilegal do jogo do bicho e com expertise nas negociatas relacionadas ao ilícito”.

O texto dizia ainda que eles “têm praticado crimes de toda ordem, entre os quais assaltos à mão armada e lavagem de dinheiro”.

Esses assaltos, segundo a investigação, aconteciam contra grupos rivais que estavam dominando o jogo do bicho em Campo Grande, após a saída dos Name.

Ainda segundo o Gaeco, a tentativa dos Razuk era de que, além de dominar a contravenção em Dourados, eles também se instalassem em Campo Grande. No entanto o “ponto” teria sido vendido pelos Name para um grupo de São Paulo, com ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Essa condenação é referente apenas a primeira fase da operação, que já teve quatro etapas e levou à prisão o pai de Neno, Roberto Razuk, e seus dois irmãos, Rafael Razuk e Jorge Razuk.

Além de Neno, também foram condenados: Carlito Gonçalves Miranda; Diogo Francisco; Edilson Rodrigues Ferreira; Gilberto Luis dos Santos; José Eduardo Abdulahah; Júlio Cezar Ferreira dos Santos; Manoel José Ribeiro; Mateus Aquino Júnior; Taygor Ivan Moretto Pelissari; Valnir Queiroz Martinelli; e Wilson Souza Goulart.

*SAIBA

A primeira fase da Operação Successione foi deflagrada em dezembro de 2023 e cumpriu 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Nesta fase, até os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Operação Gutenberg

Ex-prefeito de MS e escrivão é afastado da Polícia Civil após ser preso

Eronivaldo da Silva Vasconcelos Junior, o Junior Vasconcelos, foi preso durante a Operação Gutenberg, que investiga fraude e desvio de dinheiro nos setores da educação e saúde

09/07/2026 10h00

Compartilhar
Junior Vasconcelos foi prefeito de Fátima do Sul entre os anos de 2013 e 2016

Junior Vasconcelos foi prefeito de Fátima do Sul entre os anos de 2013 e 2016 Reprodução: redes sociais

Continue Lendo...

Na edição desta quinta-feira (9) do Diário Oficial do Estado (DOE), foi publicado o afastamento compulsório de Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, o Junior Vasconcelos, do cargo de escrivão da Polícia Judiciária, pertencente ao quadro efetivo da Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O prazo da suspensão durará o tempo em que perdurar a medida cautelar. Foi determinado o recolhimento da arma, carteira funcional e demais pertences do patrimônio público destinados ao policial, além da suspensão de senhas e logins de acesso aos bancos de dados da instituição policial, sistema SIGO, INFOSEG, suspensão de férias.

O afastamento foi assinado pelo delegado e corregedor-geral da Polícia Civil Clever José Fante Esteves. O ex-prefeito de Fátima do Sul, Junior Vasconcelos, foi preso na última terça-feira (7), durante a Operação Gutenberg, que investiga a atuação de uma organização criminosa especializada em fraudar procedimentos de compras públicas, principalmente por meio de contratações diretas para aquisição de livros paradidáticos.

O grupo contava com a participação de empresários e servidores públicos que direcionavam contratos e dividiam recursos obtidos de forma ilícita. Os valores movimentados ultrapassaram os R$ 27 milhões.

As investigações apontam ainda que integrantes da organização utilizavam a influência de servidores da área da saúde para condicionar a liberação de exames, cirurgias e vagas hospitalares na rede estadual à compra dos livros comercializados pelo grupo.

Além do ex-prefeito de Fátima do Sul, também foram presos:

  • Ed Carlo Britto Burgatt, coordenador estadual de Regulação Assistencial da Secretaria Estadual de Saúde (SES); 
  • Jéssyca Duarte Burgatt, empresária e filha de Ed Carlo;
  • Rossana Jafar, sócia-administradora da Gráfica Alvorada;
  • Olívia Paroschi Jafar, médica e empresária, filha de Rossana;
  • Felipe Paroschi Jafar, servidor comissionado da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e filho de Rossana;
  • o empresário Paulo Rogério de Melo e seu filho Douglas Henrique de Melo;
  • Gabriel Taquino de Paula, advogado;
  • Francisco Anizio dos Santos, empresário;
  • Joatan Gomes Peixoto, dono da Editora Avante e da Souza & Fanaia Comércio de Livros e Serviços, sediada em São Paulo (SP),;
  • Matheus Oliveira Peixoto, filho de Joatan

Na quarta-feira (8), foi publicado no Diário Oficial do Estado as exonerações de Ed Carlo Britto Burgatt e Felipe Paroschi Jafar. 

Em nota divulgada na terça-feira (7), o Governo do Estado afirmou que mantém ações permanentes de compliance e transparência e que determinou o afastamento e/ou exoneração dos servidores envolvidos nas investigações.

O governo informou ainda que, além de acompanhar as diligências conduzidas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), instaurou auditoria interna para apurar procedimentos relacionados ao caso.

DOURADOS

Homem é condenado a 27 anos por feminicídio e disparos contra policiais

Vítima foi morta com um tiro no rosto na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, no dia 27 de novembro de 2024

09/07/2026 09h15

Compartilhar
Homem matou a companheira, no dia 27 de novembro de 2024, com um tiro no rosto

Homem matou a companheira, no dia 27 de novembro de 2024, com um tiro no rosto Divulgação: MPMS

Continue Lendo...

Joemar Ramos Machado foi condenado a pena de 27 anos, 9 meses e 23 dias de prisão pela morte de Vanderli Gonçalves dos Santos, em novembro de 2024. O Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e reconheceu que o réu teve a intenção de matar, além de ter cometido o delito por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica.

Na noite de 27 de novembro de 2024, na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, Joemar, motivado por ciúmes e comportamento possessivo, discutiu com a companheira e deu um tiro no rosto. A vítima faleceu no local. Na manhã seguinte, durante a tentativa de fuga, o réu atirou contra investigadores da Polícia Civil.

A defesa do indivíduo tentou desclassificar o crime contra a vida para homicídio culposo (alegando disparo acidental) ou afastar a qualificadora de violência doméstica, além de pedir a absolvição do crime de disparo por suposta ausência de materialidade.

Contudo, o Promotor de Justiça Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro rejeitou os argumentos da defesa. No crime conexo, o Conselho de Sentença também rechaçou o pedido de absolvição.

Ao fixar a pena, o juiz Ricardo da Mata Reis considerou o histórico criminal de Joemar, que possui múltiplas condenações definitivas anteriores, caracterizando maus antecedentes e reincidência.

O homem foi condenado a 25 anos de reclusão pelo crime de feminicídio e dois anos, nove meses e 23 dias de reclusão pelo disparo de arma de fogo em via pública.

Além da prisão em regime fechado, a sentença fixou o valor mínimo de R$ 20 mil a título de indenização por danos morais presumidos aos familiares da vítima. O juiz determinou ainda o perdimento de valores em dinheiro apreendidos com o réu para abater o montante dessa reparação. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7060, quarta-feira (08/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7060, quarta-feira (08/07)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3730, de quarta-feira (08/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3730, de quarta-feira (08/07)

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 370, quarta-feira (08/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 370, quarta-feira (08/07)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7059, terça-feira (07/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7059, terça-feira (07/07): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3028, terça-feira (07/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3028, terça-feira (07/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 10 horas

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 6 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 1 semana

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos