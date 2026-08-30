Homem morre 'prensado' entre carros após ser atropelado duas vezes em cruzamento; vídeo

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Imagens registradas por circuito de videomonitoramento mostram o exato momento em que a moto conduzida por Luciel dos Reis Sousa, de 29 anos, é atingida na traseira e a vítima é arremessada, homem esse que foi atropelado foi em seguida uma segunda vez e morreu em cruzamento do bairro Nova Lima, no fim da tarde de sábado (29) em Campo Grande.

Esse acidente foi registrado no cruzamento entre as avenidas Cândido Garcia de Lima e Zulmira Barbosa. Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, os agentes encontraram Luciel já inconsciente e sem sinais vitais, ainda entre os dois carros que o teriam atropelado.

Informações apontam que a vítima chegou a receber manobras para possível reanimação, durante cerca de 20 minutos, até ter seu óbito constatado na ocorrência que foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além dos agentes de resgate, foram mobilizadas equipes da Polícia Militar (PM); Batalhão da PM de Trânsito (BPMTran), Polícia Civil e Perícia Técnica.

Entenda

Como é possível observar nas imagens, Luciel aguardava no semáforo da avenida Cândido Garcia de Lima quando teve sua moto atingida na traseira por um Chevrolet Corsa, impacto que fez a motocicleta ser projetada para frente e lançar o corpo de Luciel ao solo.

Nota-se que a vítima, que chegou a ser levada para cima do capô do primeiro carro, sequer teve tempo de reagir pois, ao tocar o solo, foi atingida por um Fiat Novo Uno que trafegava pela Av. Zulmira Borba.

Esse Fiat Uno era conduzido por uma mulher de 34 anos, enquanto que o Chevrolet Corse seria pertencente a um indivíduo de 55 anos, que relatou inicialmente que teria perdido o freio de seu veículo, como bem abordado no portal Nova Lima News.

Segundo indicado pela polícia em relatório, enquanto o teste de bafômetro da condutora teve um resultado zerado, sendo posteriormente liberada, o do condutor que primeiro atingiu a vítima teria indicado 0,49 mg de álcool por litro de ar expelido, além de não possuir a devida habilitação para conduzir o veículo.

Com o caso registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a condução sob influência de álcool e falta de habilitação somando como agravantes, esse indivíduo teve a prisão em flagrante decretada e foi levado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol).



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