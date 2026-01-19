Homem que agrediu esposa e ameaçou matar a filha para fazê-la sofrer é preso

Mandado foi cumprido por policiais Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem de 48 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso nesta segunda-feira (19), em um assentamento rural próximo a Sidrolândia, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele é acusado de agredir reiteradamente a ex-mulher. Em um dos casos, ele ameaçou matar a filha do casal para atingir a ex.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já estava sendo monitorado há algum tempo devido a uma série de agressões e descumprimentos de ordens judiciais.

As agressões ocorriam durante o relacionamento, mas o histórico de violência se intensificou em junho de 2025, após o término do relacionamento de quatro anos.

Conforme as investigações, no dia 7 de junho de 2025, o homem agrediu a ex-companheira com um cinto e, com faca, riscou o braço e pescoço da vítima.

Foi nessa ocasião que ele ameaçou a criança, que é filha de ambos, afirmando que a mataria para fazer a ex sofrer.

No dia seguinte, a Justiça deferiu medida protetiva, mas mesmo assim o homem passou a invadir a casa da vítima por diversa vezes.

Em um dos episódios, ocorrido em 29 de agosto de 2025, o homem arrombou a janela da residência e furtou objetos pessoais da mulher.

As investigações apontam que a medida protetiva foi descumprida pelo menos três vezes, em curto espaço de tempo, em situações que colocaram a mulher em situação de risco.

Devido a isso, a mulher precisou abandonar seu lar por receio de que as ameaças de morte fossem concretizadas.

Mandado de prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário em setembro de 2025, e cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O homem tem extenso histórico criminal, incluindo condenação por homicídio, com sentença transitada em julgado em 2010. Ele também tem passagens por estupro, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e deverá passar por audiência de custódia para que o juiz avalie se os fundamentos que motivaram a prisão se mantêm e se houve eventual tratamento desumano ou degradante, já que contra ele havia mandado de prisão preventiva.