Cidades

violência doméstica

Homem que agrediu esposa e ameaçou matar a filha para fazê-la sofrer é preso

Vítima tinha medida protetiva, mas foi agredida e teve a casa invadida por diversas vezes pelo suspeito, em Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

19/01/2026 - 12h44
Um homem de 48 anos, considerado de alta periculosidade, foi preso nesta segunda-feira (19), em um assentamento rural próximo a Sidrolândia, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele é acusado de agredir reiteradamente a ex-mulher. Em um dos casos, ele ameaçou matar a filha do casal para atingir a ex.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já estava sendo monitorado há algum tempo devido a uma série de agressões e descumprimentos de ordens judiciais.

As agressões ocorriam durante o relacionamento, mas o histórico de violência se intensificou em junho de 2025, após o término do relacionamento de quatro anos.

Conforme as investigações, no dia 7 de junho de 2025, o homem agrediu a ex-companheira com um cinto e, com faca, riscou o braço e pescoço da vítima.

Foi nessa ocasião que ele ameaçou a criança, que é filha de ambos, afirmando que a mataria para fazer a ex sofrer.

No dia seguinte, a Justiça deferiu medida protetiva, mas mesmo assim o homem passou a invadir a casa da vítima por diversa vezes.

Em um dos episódios, ocorrido em 29 de agosto de 2025, o homem arrombou a janela da residência e furtou objetos pessoais da mulher.

As investigações apontam que a medida protetiva foi descumprida pelo menos três vezes, em curto espaço de tempo, em situações que colocaram a mulher em situação de risco.

Devido a isso, a mulher precisou abandonar seu lar por receio de que as ameaças de morte fossem concretizadas.

Mandado de prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário em setembro de 2025, e cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O homem tem extenso histórico criminal, incluindo condenação por homicídio, com sentença transitada em julgado em 2010. Ele também tem passagens por estupro, lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. 

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e deverá passar por audiência de custódia para que o juiz avalie se os fundamentos que motivaram a prisão se mantêm e se houve eventual tratamento desumano ou degradante, já que contra ele havia mandado de prisão preventiva.

Cidades

Prefeitura firma contratos de R$ 11 milhões para recomposição de asfalto

Ambos os contratos são fruto do mesmo processo licitatório e, agora, prevêem o prazo de 365 dias consecutivos para que os respectivos serviços sejam executados

19/01/2026 12h59

Marcelo Victor/Correio do Estado

Através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (19), o Executivo de Campo Grande trouxe a público dois extratos de contratos que somam quase R$ 12 milhões para obras de recomposição do asfalto, firmados com a Empresa Construtora Rial e a RR Barros Serviços e Construções, frutos de editais que datam de 2022 

Conforme os extratos, ambos os contratos são fruto do mesmo processo licitatório (n°005) de 2022, e agora prevêem o prazo de 365 dias consecutivos, ou seja, o período de um ano, para que os respectivos serviços para os quais as empresas foram contratadas sejam executados. 

Pelo Diogrande, esses tratam-se dos dois primeiros contratos firmados em 2026, voltados para 
recomposição de capa asfáltica, recomposição de capa asfáltica e da estrutura do pavimento, com os lotes atuais (02 e 05) atendendo as regiões do Bandeira e Lagoa respectivamente.

Empresas

Os valores, conforme o extrato, ficam divididos da seguinte forma: 

  • R$ 6.979.892,07 - Construtora Rial Ltda. 
  • R$ 4.832.984,29 - RR Barros Serviços e Construções Ltda.

Ainda cabe destacar, conforme consta no edital de 2022, essa concorrência em questão era dividida em sete lotes, com a Rial vencendo os de número 01, 04 e 07, enquanto a RR Barros saindo vencedora do 03 e 06, com as planilhas orçamentárias prevendo até R$ 51.844.670,55 para tirar os serviços do papel. 

Além disso, como bem acompanha o Correio do Estado, a Rial está entre as empresas para com as quais o Executivo possui dívidas, listada como "a receber" mais de R$ 4,4 milhões dos R$ 54.883.275,45 dos passivos relacionados no Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) aderido pela Prefeitura. 

Para além das regiões do Bandeira e Lagoa, os lotes e quase R$ 52 milhões previam ainda a contratação de empresa para composição de capa asfáltica e da estrutura do pavimento, nas seguintes localidades: 

  • Anhanduizinho - R$ 10.495.591,78
  • Centro - R$ 8.326.084,40
  • Imbirussu - R$ 5.512.303,74
  • Prosa - R$ 8.914.890,55
  • Segredo - R$ 4.370.531,74

Inicialmente prevista para 16 de maio de 2022, conforme previsão da abertura original, o processo licitatório só foi retomado e teve suas propostas abertas a partir de 10 junho do período em questão, há quase quatro anos. 

Em outras palavras, apenas os dois contratos que têm assinatura celebrada no último dia 05, mais de três anos após o resultado da licitação, somam R$ 11.812.876,36. 

 

CONVOCAÇÃO

Prefeitura convoca 238 aprovados em processos seletivos simplificados

Vagas são para área de educação e candidatos devem ir a Secretaria Municipal de Educação amanhã a partir das 8h para apresentação

19/01/2026 12h30

Divulgação

Divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta segunda-feira (19), foram convocados 238 candidatos de diversos processos seletivos simplificados. A publicação foi feita pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), e todos devem ir amanhã para apresentação.

Entre os cargos para as escolas da Rede Municipal, estão:

  • assistente de educação infantil;
  • merendeiro;
  • e monitor de alunos.

Além desses, também foram divulgados os nomes de quem foi convocado para a escola de campo, com vagas nos cargos de:

  • assistente agropecuário;
  • assistente de secretaria;
  • auxiliar de manutenção;
  • inspetor de alunos;
  • e merendeiro.

As vagas tem convocações destinadas à ampla concorrência, cotistas negros(as), indígenas e pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto no edital dos Processos Seletivos.

Das 238 convocações estão destinadas 124 para o cargo de assistente de educação infantil, 107 na ampla concorrência, 6 para indígenas, e 11 para negros (as); para cargo de merendeiro são 50 vagas, 40 na ampla concorrência e 10 para indígenas; para monitor de alunos são ao todo 51 vagas, 45 destinadas à ampla concorrência, 2 à indígenas e 4 à negros (as).

Para a escola de campo, foi destinada quantidade de vagas conforme necessidade de cada unidade escolar, com total de 13 convocações.

Os candidatos deverão ir  no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida a partir das 08h de amanhã para se apresentar para o cargo.

É necessário ir ao local para cada um receber as orientações corretas sobre a documentação que deverão ser entregues para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação dos convocados, além de outras informações e oportunidade para tirar dúvidas.

Confira aqui o edital, a partir da página 6.

