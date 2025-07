Homem que levava 149 kg de maconha em carro tem pena mantida pelo TJMS

LOTERIA

Morador fez jogo simples pela internet e vai dividir prêmio milionário com ganhadores de outros três estados

Um morador de Ivinhema, no interior de Mato Grosso do Sul, transformou uma aposta simples feita pela internet em um prêmio de R$ 474.806,90 na Lotofácil. Ele foi um dos quatro ganhadores do concurso 3.441, sorteado na noite de sábado (12), que pagou valor total de R$ 1,8 milhão.

O sul-mato-grossense apostou de forma individual e não utilizou os recursos de Teimosinha nem bolão. Com isso, garantiu sozinho a bolada após acertar as 15 dezenas sorteadas.

As cidades de Brasília (DF), Sooretama (ES) e Tanque do Piauí (PI) também tiveram apostas vencedoras no mesmo concurso, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Na faixa de 14 acertos, 341 apostas foram contempladas, com prêmios individuais de R$ 1.668,30.

Com fama de ter alta taxa de premiação, a Lotofácil segue entre as preferidas dos apostadores brasileiros. O próximo concurso será realizado nesta segunda-feira (14), com prêmio estimado novamente em R$ 1,8 milhão.

Os números sorteados foram: 01-02-03-04-05-11-14-16-18-20-21-22-23-24-25

Próximo sorteio: 3442

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 14 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3442. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

