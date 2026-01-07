Homem que sequestrou estudante da UFGD é preso em Dourados

Criminosos tentaram roubar dinheiro do jovem por meio de transferência PIX - Divulgação: Polícia Civil

Nesta terça-feira (6), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu Israel Ferreira dos Santos, de 47 anos, apontado como um dos autores do sequestro relâmpago a um universitário, em Dourados.

Na noite de 29 de setembro do ano passado, o estudante, de 22 anos, saiu da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e estava indo para casa em seu carro, quando foi rendido por Israel e seu comparsa Ives Morales Dávila, preso em 9 de dezembro de 2025.

Os autores estavam armados, obrigaram o jovem a parar o veículo e, em seguida, entraram no automóvel, iniciando agressões físicas que provocaram intenso sangramento.

A vítima permaneceu sob domínio dos autores por cerca de oito horas, período em que foi mantida sob constantes ameaças e violência.

Em determinado momento, o estudante foi colocado no porta-malas do próprio veículo por aproximadamente duas horas, enquanto os criminosos circularam pela cidade e pela área rural, em busca de locais onde pudessem permanecer sem chamar atenção.

Tentativa de Extorsão

Os criminosos forçaram a vítima a acessar o celular para fazer transferências via PIX, mas a tentativa falhou, pois o celular bloqueou e a vítima não tinha dinheiro na conta.

Em seguida, o veículo ficou sem combustível na zona rural e devido ao bloqueio do celular, a falta de combustível e a bateria descarregada, eles liberaram a vítima e fugiram levando apenas o celular.

