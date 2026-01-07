Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Homem que sequestrou estudante da UFGD é preso em Dourados

O jovem foi capturado enquanto saia da universidade e partia para casa, quando foi rendido por dois criminosos

João Pedro Flores

07/01/2026 - 19h15
Continue lendo...

Nesta terça-feira (6), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu Israel Ferreira dos Santos, de 47 anos, apontado como um dos autores do sequestro relâmpago a um universitário, em Dourados. 

Na noite de 29 de setembro do ano passado, o estudante, de 22 anos, saiu da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e estava indo para casa em seu carro, quando foi rendido por Israel e seu comparsa Ives Morales Dávila, preso em 9 de dezembro de 2025.

Os autores estavam armados, obrigaram o jovem a parar o veículo e, em seguida, entraram no automóvel, iniciando agressões físicas que provocaram intenso sangramento.

A vítima permaneceu sob domínio dos autores por cerca de oito horas, período em que foi mantida sob constantes ameaças e violência.

Em determinado momento, o estudante foi colocado no porta-malas do próprio veículo por aproximadamente duas horas, enquanto os criminosos circularam pela cidade e pela área rural, em busca de locais onde pudessem permanecer sem chamar atenção.

Tentativa de Extorsão 

Os criminosos forçaram a vítima a acessar o celular para fazer transferências via PIX, mas a tentativa falhou, pois o celular bloqueou e a vítima não tinha dinheiro na conta.

Em seguida, o veículo ficou sem combustível na zona rural e devido ao bloqueio do celular, a falta de combustível e a bateria descarregada, eles liberaram a vítima e fugiram levando apenas o celular.

Cidades

Site do TJMS passa por instabilidade e sai do ar

Instabilidade no sistema impede acesso de usuários externos a serviços e consultas processuais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

07/01/2026 16h33

Continue Lendo...

O portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), para quem tentou acessá-lo durante a tarde desta quarta-feira (7), apresentou a mensagem “A página procurada não existe!”.

O site facilita o acesso a serviços da Justiça, como Consulta Processual, Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações, Custas Processuais e Depósitos Judiciais, entre outros.

A ferramenta que facilita o acesso a notícias relacionadas ao trabalho executado pelo TJMS também saiu do ar, pegando de surpresa os usuários que necessitam do serviço.

Serviços on-line destacados

  • O portal oferece mais de 20 ferramentas digitais, incluindo:
  • Consulta Processual e Jurisprudência;
  • Peticionamento Eletrônico, Citações e Intimações no e-SAJ;
  • Custas Processuais, Depósitos Judiciais e Certidões;
  • Protetivas on-line, Malote Digital e Salas Virtuais.
  • Outros serviços incluem Atendimento Digital, Licitações e FAQ.

Ações e projetos


O site também lista iniciativas como Justiça Itinerante, Carta de Serviços ao Cidadão, NUPEMEC e programas como Lar Legal e Minhas Raízes.

Em contato, a assessoria de imprensa informou que, até o momento, não há como saber o que está acontecendo. Internamente, seguem tendo acesso enquanto estão logados na rede.

Para usuários externos, a página aparece como inexistente. A reportagem aguarda retorno e a matéria será atualizada assim que houver resposta.

Cidades

Com provas em abril, UFGD abre concurso para professor com salários de até R$ 13 mil

Inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet

07/01/2026 16h30

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Com prova prevista para abril e salários de até R$ 13 mil, o concurso público para provimento de cargos da carreira para 27 novos professores segue com edital aberto na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). 

Conforme o texto, a remuneração inicial varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação exigida e o regime de trabalho.

Os valores são acrescidos de auxílio-alimentação (R$ 587,50) para jornadas de 20h semanais e R$ 1.175,00 para 40h semanais. As inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet.

As oportunidades contemplam campos como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outros, conforme detalhado no edital.

Provas

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, a ser realizada nos dias 25 e 26 de abril ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março (domingo).

O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá de 19 a 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com possibilidade de pagamento até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária durante o horário de expediente. O edital completo, com a descrição das áreas, requisitos e demais orientações, está disponível aqui!

Do total de vagas, a UFGD assegura políticas de ações afirmativas, destinando 25% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), 3% para indígenas e 2% para quilombolas, independentemente da área. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma para indígenas, uma para quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

