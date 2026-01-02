Homem que tentou estuprar policial diz ter saído para "arrumar mulher" porque esposa está grávida

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua primeira atividade física do ano quando foi surpreendida pelo agressor - Gerson Oliveira

O homem de 24 anos preso por tentar estuprar uma mulher durante uma caminhada na Avenida Rita Vieira de Andrade, no bairro Universitário, em Campo Grande, afirmou à Polícia Militar que saiu de casa com a intenção de “arrumar uma mulher para ter relação sexual”, mesmo tendo deixado a esposa grávida e um filho na residência.

A declaração foi revelada pelo subcomandante do Batalhão de Choque, Cleyton da Silva Santos, durante coletiva na manhã desta sexta-feira (2). Segundo ele, o próprio suspeito admitiu que tinha plena consciência de que cometia um crime ao abordar a vítima.

“Ele falou que tinha consciência do que estava fazendo, que a esposa estava em casa, grávida, e que saiu com a intenção de arrumar uma mulher para manter relação sexual. A alternativa que ele encontrou foi tentar cometer essa violência contra uma mulher que fazia atividade física”, destacou o subcomandante.

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua primeira atividade física do ano quando foi surpreendida pelo agressor. Inicialmente, ela acreditou se tratar de um roubo e tentou entregar o celular, mas o homem deixou claro que não queria o aparelho, e sim que ela o acompanhasse até uma área de mata próxima.

Sob ameaça de uma faca de cozinha, o suspeito tentou arrastá-la em direção a um terreno baldio. A ação foi interrompida por um policial militar do Batalhão de Choque que estava de folga e passava pelo local com familiares, retornando de um culto religioso.

O agente, identificado como soldado Guedes, percebeu a movimentação suspeita, parou o veículo e tentou abordar o homem, que ao ser confrontado largou a faca e tentou fugir para uma área de mata. Ele foi alcançado e contido com o apoio de populares que transitavam pela região.

Com o suspeito, foram apreendidos um gel lubrificante para relações sexuais e uma motocicleta Honda Fan utilizada na tentativa de fuga. Conforme o Batalhão de Choque, o homem não utilizava roupa íntima, não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas e se mostrava consciente e orientado no momento da prisão.

O subcomandante reforçou que, embora o autor não tenha passagens anteriores por crimes semelhantes, o modo de agir levanta alertas sobre a possibilidade de que não se trate de um fato isolado.

“Pelo modo como ele saiu de casa, sem roupas íntimas e com gel no bolso, isso acende um alerta se realmente foi a única vez que ele tentou agir dessa forma”, afirmou.

O homem segue preso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde permanece à disposição da Justiça.

Diante do caso, a Polícia Militar informou que tem intensificado o policiamento em regiões utilizadas para caminhadas e corridas, especialmente nos períodos da manhã e do fim da tarde. A orientação é que a população evite locais ermos, busque realizar atividades físicas acompanhada e prefira espaços com maior circulação de pessoas.

“Qualquer um poderia ter sido a vítima. Esposas, filhas, namoradas. Infelizmente, é o tipo de situação que pode acontecer com qualquer pessoa”, concluiu o subcomandante.

