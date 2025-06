Homem que vendia cachaça fake e abatia porcos nos fundos de lanchonete é preso em MS

CIDADE MORENA

Capacitações nas áreas de vendas, como recepcionista e até automaquiagem vão até o próximo dia 11 na Capital

Através da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), a Prefeitura de Campo Grande dá sequência às capacitações femininas na Capital, com cursos gratuitos capacitores que podem dar novas perspectivas econômicas para elas e começam a partir da segunda-feira (09).

Conforme o Executivo, há capacitações gratuitas oferecidas para o público feminino nas áreas de vendas e recepcionistas, além de um curso de automaquiagem, todos entre os dias 09 e 11 de junho.

Rafaela Maia é a professora encarregada do curso de vendas, que acontece das das 13h30 às 16h30, no Instituto Magna, que fica na rua Iradeis Paulino da Silva, nº 764, do bairro Jardim Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

A professora defende que, esse curso de vendas é uma oportunidade para aquelas mulheres que querem melhorar as habilidades de comunicação e relacionamento com o cliente.

"Além de dominar técnicas atualizadas de vendas. Acredito que capacitar mulheres é fundamental para fortalecer sua autoestima e independência", cita Rafaela.

Parte da Escola de Capacitação para Mulheres (Escap) da Semu, em parceria com o Empreenda Bem Mulher, a professora faz questão de ressaltar, em nota divulgada pelo Executivo, que o projeto é um passo importante de transformação, garantindo uma chance de autonomia financeira e novas oportunidades.

Demais capacitações

Há ainda o curso de recepcionista, ministrado pela mentora de mulheres Helaine Bitencourt, que é referência no que se diz respeito ao desenvolvimento feminino, ministrado no instituto de Apoio, Capacitação, Instrução e Economia Solidária do Povo (Aciesp), que fica na Rua Inocência Moreira dos Santos, nº 45, no bairro Aero Rancho.

As inscrições são feitas de forma simples, pelo pelo Instagram @semucg, presencialmente na sede da Secretaria Executiva da Mulher ou até pelo whatsapp através do número: (67) 99158-1466.

“Mais do que ensinar técnicas, meu objetivo é despertar nas participantes a consciência do quanto elas são capazes de transformar suas vidas por meio do conhecimento e do desenvolvimento pessoal. Capacitar-se é o primeiro passo para conquistar autonomia, dignidade e reconhecimento profissional”, complementa a professora do curso de recepcionista.

Já para o autocuidado, a Semu traz ainda aulas ministradas pela professora Juliana Avares na Casa de Acolhimento, que fica na rua Tenente Tinoco, Nº 261 do Bairro Taveirópolis.

Entre os dias 09 e 11 de junho estão previstas aulas de automaquiagem exclusiva para mulheres, para fortalecer a autoestima das participantes e também auxiliar na autonomia financeira.

'Escap'

Escola de Capacitação para Mulheres, o anúncio de criação da Escap pela Semu foi feito em 10 de março deste ano, no mês que faz alusão às mulheres, com o intuito de trazer até 71 cursos tanto presenciais como à distância em torno de 5,5 mil vagas, abordando diversas áreas, como:

Acupuntura,

Administrativo,

Agente Comunitário de Saúde e de Combate endêmico

Assistente Contabil,

Departamento Pessoal,

Desenho de Moda,

Gestão em R.H.,

Hotelaria e Turismo,

Espanhol e Inglês aplicados ao turismo,

Libras,

Marketing,

Socorrista,

Telemarketing, etc.

Para tal projeto, como acompanhado pelo Correio do Estado no lançamento da Escap, o Executivo de Campo Grande separou a doação de R$ 580 mil para instituições parceiras, garantindo continuidade do programa pelo menos até 2026.

Os certificados oferecidos Capacpor esses cursos, conforme o Executivo, são válidos para candidatura em processos seletivos, principalmente aos ligados à Prefeitura de Campo Grande.

