Homem se irrita com poeira e atira contra garis em MS

Os trabalhadores procuraram a polícia e relataram que o suspeito ficou irritado após o caminhão da coleta passar por uma rua que não possui asfalto

Laura Brasil

14/09/2025 - 17h23
A polícia está investigando o caso em que três funcionários de uma empresa de coleta de resíduos urbanos teriam sido alvos de tiros devido à poeira levantada pelo caminhão, que teria irritado um homem, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

Os garis procuraram a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município na noite de sábado (13) e relataram que estavam recolhendo o lixo normalmente quando, ao passar por uma rua não asfaltada, um homem teria se irritado com a poeira levantada pelo caminhão.

Segundo o boletim de ocorrência, eles estavam coletando os resíduos entre as ruas Francisco Moreira e Manoel de Oliveira Gomes, quando o homem, que estava em frente a uma residência, começou a destratar os trabalhadores.

Em uma tentativa de apaziguar a situação, eles relataram que disseram apenas estar cumprindo o trabalho, foi quando o homem puxou a arma de fogo e atirou para cima e na direção do caminhão.
 

Após efetuar os disparos, o suspeito deixou o local em um Honda Civic. Nenhum dos garis ficou ferido com a ação.

Durante o registro, os trabalhadores não conseguiram dar detalhes sobre o homem, assim como não souberam informar se o caminhão chegou a ser atingido pelos disparos.

O caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo.

Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito

O secretário de Meio Ambiente do município destacou a presença dos animais em banhados, fundamentais para a limpeza e a transparência da água

14/09/2025 15h45

O javaporco tem o hábito de fuçar, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos d'água durante a busca por alimento

O javaporco tem o hábito de fuçar, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos d'água durante a busca por alimento Crédito: PRefeitura Municipal de Bonito

O município de Bonito, paraíso das águas cristalinas e referência em turismo, tem realizado reuniões de um grupo de trabalho interdisciplinar para tratar do impacto dos javalis no ecoturismo, devido à destruição de nascentes e banhados.

O avistamento da espécie exótica, conforme explicou o secretário de Meio Ambiente de Bonito, Thyago Sabino, ao Correio do Estado, ocorre em todas as localidades do município, segundo relatos de moradores repassados a pasta.

Muito além do prejuízo à lavoura, a preocupação está em torno do turismo da região, conhecida internacionalmente pela beleza das águas cristalinas. Esse tem sido um dos temas debatidos pelo grupo de trabalho, pelo Conselho de Meio Ambiente (COMDEMA) e pelo Conselho de Turismo (COMTUR).

Os relatos e levantamentos têm sido feitos em parceria com produtores rurais, mas a maior preocupação é a presença de animais em banhados do Rio da Prata e do Rio Perdido, onde foram registradas imagens em vídeo (assista abaixo).

“Há relatos de avistamentos e danos em todas as regiões (norte, sul, leste e oeste). A capacidade de adaptação ambiental desta espécie é gigantesca, o que favorece sua ocupação em todo o território”, explicou o secretário.

O javaporco tem o hábito de fuçar, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos dCrédito: Comunicação Social do Ministério do Turismo

Risco para o ecoturismo

O município, conhecido pelas águas cristalinas, depende diretamente da preservação dos banhados, que funcionam como filtros naturais, regulam o fluxo de água e são responsáveis diretos pela transparência, um dos cartões-postais de Bonito.

Ainda sem muitos dados concretos, devido ao grupo ter sido formado há pouco tempo, o secretário acredita que logo haverá um relatório específico com informações sobre a presença do animal, também conhecido como javaporco, em pontos turísticos.

Com isso, segundo explicou, será possível traçar estratégias de enfrentamento ao problema, classificado por ele como de alta relevância para a preservação dos ambientes úmidos.

"Destaca-se como de alta relevância a perturbação e destruição de ambientes úmidos, uma vez que a grande maioria dos rios da região nasce nas áreas úmidas de banhados. Com relação a casos extremos de encontros e acidentes com pessoas em ambiente natural, destaco que não houve nenhum registro desse tipo de situação até o momento", pontuou.

Conforme adiantado pelo Correio do Estado, em levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em maio de 2025, verificou-se aumento de propriedades cadastradas no município de Bonito, onde a presença do javali pode colocar em risco o turismo local.

Foram cadastradas 883 propriedades no período entre 2024 e 2025. Por meio desse cadastro, esses locais entram no sistema e podem receber controladores para realizar o manejo do javali, cujo abate é permitido no país desde 2013.

Estragos causados

A presença do animal exótico, que tem causado problemas em todo o país, foi tema, em agosto, de audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, na qual especialistas de diversos órgãos debateram o impacto ambiental.

Nos recursos hídricos, o o resultado da presença do javaporco apontado na comissão ocorre em nascentes, matas ciliares e áreas alagadas. Os animais, que andam em bandos, reviram o solo, o que causa:

  • processos de erosão;
  • assoreamento de cursos d'água;
  • contaminação das águas.

Devido ao hábito de fuçar, comportamento característico da espécie, eles revolvem a terra, provocando assoreamento e contaminação dos cursos d’água durante a busca por alimento.

 

 

 

Construtora é condenada por atrasar entrega de imóvel em 10 anos

Adquirido na planta em Dourados, apartamento era para ter sido entregue em dezembro de 2014, porém, mais de uma década depois, as chaves ainda não foram entregues ao proprietário

14/09/2025 15h00

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou construtora por atrasar entrega de imóvel

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou construtora por atrasar entrega de imóvel Divulgação

Após atrasar entrega de imóvel em 10 anos e ter a justificativa negada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), construtora foi condenada a indenizar compradores de um apartamento em Dourados, ressarcindo os aluguéis e encargos da obra até a conclusão da propriedade.

Conforme os autos do processo, o apartamento deveria ter sido entregue em dezembro de 2014, com tolerância de três meses para um eventual atraso. Porém, este eventual atraso de 120 dias transformou-se em uma década sem conclusão da obra. De acordo com a construtora, dois fatores contribuíram para este retardo na entrega das chaves: escassez de mão de obra e condições climáticas.

Conforme a empresa, isso classificaria como caso fortuito, que é quando ocorre um evento imprevisível e inevitável, que não pode ser evitado ou impedido pela parte, resultando na impossibilidade de cumprir uma obrigação. Porém, o desembargador Eduardo Machado Rocha, relator do processo, não aceitou a explicação da construtora.

Para o relator, esta situação se configura como fortuito interno, que seria quando realmente ocorre um evento imprevisível e inevitável, mas que deveria estar dentro dos planos do fornecedor, não excluindo a responsabilidade da empresa. Diante disso, o tribunal aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e reafirmou a responsabilidade objetiva da construtora.

Portanto, foram mantidas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10 mil, e a multa contratual estipulada em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso. Além disso, permanecerá como responsável até a entrega efetiva das chaves do imóvel.

“O caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria aos autores a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento”, disse o desembargador Eduardo Machado Rocha em seu voto.

