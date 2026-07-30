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Cidades

PAVIMENTAÇÃO MS-040

Governo investirá R$ 80,3 milhões em obras de pavimentação na MS-040

Obras dependem da Ordem de Início dos Serviços da Agesul e devem ser concluídas em menos de 2 anos

Noysle Carvalho

30/07/2026 - 11h00
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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) firmou contratação com a empresa MS Fator Obras e Serviços SA para implantar e pavimentar a MS-040, com valor estimado em mais de R$ 80,3 milhões.

A divulgação aconteceu no Diário Oficial desta quinta-feira (30), e as obras estão previstas para acontecer no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, no lote 04 da rodovia estadual, com pavimentação de 23,746 quilômetros totais, entre o KM 294,154 e o KM 317,9.

Os serviços devem ser executados e entregues dentro do período de 1 ano e 9 meses, contados a partir da Ordem de Início dos Serviços (OIS). Porém, não há indícios de quando a Agesul emitirá à ordem, sendo impossível estabelecer uma data definitiva de entrega.

Sob responsabilidade da concessionária Caminhos da Celulose, a qualidade da rodovia é alvo de uma série de reclamações devido aos buracos e más condições. A empresa tem concessão de cinco rodovias: BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395.

E em matéria recente do Correio do Estado, a empresa afirmou que realiza serviços de conservação e manutenção das rodovias MS-040 e BR-267, mas no momento, aguarda processos contratuais para iniciar as obras.

A contratação da empresa foi por processo de licitação, em Concorrência Eletrônica nº 134/2025 com resultado homologado em 03 de julho. O valor total estimado é de R$ 80.399.806,26.

Outro trecho

Ainda na MS-040, um outro contrato foi assinado no início desta semana e divulgado no DOE ontem, que prevê a implantação e pavimentação de 24,7 quilômetros entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Brasilândia, mas este no lote 1.

A empresa Contek Engenharia SA é a responsável pelas obras que devem acontecer do KM 228,7 ao KM 253,4. O valor deste contrato está estimado em R$ 100.286.853,74, a quantia é quase R$ 20 mil a mais do estimado para a realização das obras no lote 4.

A contratação da empresa foi por processo de licitação, em Concorrência Eletrônica nº 135/2025 com resultado homologado também em julho.

Ambas os contratos tiveram como procurador Gil Márcio Franco, agora responsável a frente da Agesul, após exoneração de Rudi Fioresi, envolvido em escândalo de desvio de dinheiro público na prefeitura de Campo Grande.

As licitações dos dois loteamentos somavam o valor estimado de R$ 187 milhões para pavimentar aproximadamente 50 quilômetros entre os municípios do interior do Estado, que ainda não possuem asfalto e são parte importante no trajeto de atividades de pecuária e celulose.

POLÍCIA

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto

Homem teria invadido veículo de integrante do Batalhão de Choque e apontado uma arma contra o casal de policiais

30/07/2026 10h30

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Suspeito morreu após confronto com policiais militares durante tentativa de furto de veículo, na madrugada desta quinta-feira

Suspeito morreu após confronto com policiais militares durante tentativa de furto de veículo, na madrugada desta quinta-feira Divulgação

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Na madrugada desta quinta-feira (30), um homem morreu após trocar tiros com um policial militar durante uma tentativa de furto de veículo em Campo Grande. O caso ocorreu em frente à residência de um integrante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), que estava em casa acompanhado da esposa, também policial militar.

Segundo informações da corporação, o casal ouviu o motor do carro, que estava estacionado em frente ao imóvel, ser ligado por volta das 3h da madrugada. Ao sair para verificar a situação, o policial encontrou um homem dentro do veículo, aparentemente tentanto fugir. 

Ainda conforme a PM, o militar se identificou e deu ordem para que o suspeito parasse. Nesse momento, de acordo com o relato apresentado pelos envolvidos, o homem teria apontado uma arma de foto em direção ao casal, levando os policiais a efeturarem disparos para conter a ameaça.

Mesmo ferido, o suspeito conseguiu sair do veículo, mas caiu poucos metros à frente. Equipes da Força Tática foram as primeiras a chegar ao local e realizaram o isolamento da área até a chegada do Batalhão de Choque.

O homem ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos policiais até a Santa Casa de Campo Grande, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A ocorrência foi acompanhada por equipes da Polícia Judiciária Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, que realizaram a perícia no local.

Durante os trabalhos, foi apreendido um revólver calibre .38, sem numeração aparente, carregado com seis munições, sendo quatro intactas e outras duas. Também foi encontrada uma chave do tipo “micha”, geralmente utilizada para arrombamento e furto de veículos. A perícia ainda recolheu oito munições intactas para análise.

Após o encerramento da perícia, os policiais militares envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), onde foram realizados os procedimentos legais previstos para ocorrências desse tipo.

A dinâmica do caso será investigada pelas autoridades competentes.

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CAMPANHA NACIONAL

Multivacinação em Campo Grande começa na próxima semana

Público-alvo da campanha promovida pelo Ministério da Saúde são crianças e adolescentes de até 15 anos

30/07/2026 10h15

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Pessoas de todas as idades também poderão aproveitar para colocar as vacinas em dia.

Pessoas de todas as idades também poderão aproveitar para colocar as vacinas em dia. FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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A partir da próxima segunda-feira (3) até 1º de setembro, Campo Grande realiza a Estratégia de Multivacinação 2026, uma mobilização nacional, promovida pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Durante este período, as salas de vacinação das Unidades de Saúde da Família (USFs) do município estarão preparadas para avaliar a situação vacinal e aplicar as doses em atraso, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Embora a campanha tenha como público-alvo crianças e adolescentes de até 15 anos, pessoas de todas as idades também poderão aproveitar para colocar as vacinas em dia.

A iniciativa busca ampliar as coberturas, reduzir o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis e fortalecer a proteção de toda a população.

Para facilitar o atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) orienta pais e responsáveis a levarem um documento de identificação com foto e, se possível, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a caderneta de vacinação. A ausência da caderneta não impede a vacinação.

Ananda de Melo, chefe do Serviço de Imunização da Sesau, diz que a campanha é uma oportunidade para garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos.

“Nem sempre os responsáveis percebem que há alguma dose em atraso. Durante a campanha, nossas equipes verificam a situação vacinal e realizam a atualização da caderneta, quando necessário, garantindo mais proteção para as crianças, os adolescentes e para toda a comunidade”, destaca.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças graves, hospitalizações e óbitos. Manter a caderneta em dia protege cada pessoa e fortalece a proteção coletiva, contribuindo para reduzir a circulação de doenças e proteger toda a população.

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