Homens invadem residência e executam mulher na frente do filho em MS

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Uma mulher de 36 anos foi assassinada dentro da própria residência na noite deste sábado (20), em Maracaju, em um crime que mobilizou forças de segurança e deixou familiares em estado de choque.

A vítima, identificada como Kátia Lima Chimenes, foi atingida por um disparo na cabeça após a invasão do imóvel por homens armados.

O homicídio ocorreu em uma casa localizada na Vila Juquita. Conforme as informações apuradas pelas autoridades, os suspeitos teriam acessado o terreno pelos fundos da propriedade e surpreendido os moradores.

A ação criminosa aconteceu diante do filho da vítima, que estava na residência no momento do ataque.

Segundo os relatos colhidos pela polícia, dois homens utilizando roupas escuras e capacetes participaram da execução. Um deles teria entrado na casa por uma janela da cozinha, enquanto o comparsa permaneceu na parte externa dando apoio à ação.

Kátia estava na sala quando foi alvejada. O tiro atingiu a região da cabeça e provocou sua morte ainda no local. O companheiro da vítima, que se encontrava em outro cômodo da residência, relatou ter ouvido o disparo e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou a mulher caída.

Ainda de acordo com o depoimento prestado às autoridades, o criminoso teria apontado a arma para o homem logo após o assassinato. O invasor tentou efetuar um novo disparo, mas a arma apresentou falha. Em seguida, os autores fugiram rapidamente sem levar qualquer objeto da residência.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam confirmar o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que recolheu vestígios e iniciou a análise da cena do crime.

Durante os levantamentos periciais, foram encontradas cápsulas de munição calibre .380. Os peritos constataram que a vítima foi atingida por um único disparo fatal, embora haja indícios de que outro tiro tenha sido efetuado durante a invasão.

A Polícia Civil trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades estão sendo analisadas e podem ajudar a reconstituir a rota de fuga dos suspeitos.

Até o momento, ninguém foi preso. A principal linha de investigação busca determinar se a vítima era alvo específico dos criminosos ou se existem outras circunstâncias relacionadas ao caso.