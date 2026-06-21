Homens invadem residência e executam mulher na frente do filho em MS

Uma mulher de 36 anos foi assassinada dentro da própria residência na noite deste sábado (20), em Maracaju, em um crime que mobilizou forças de segurança e deixou familiares em estado de choque.
A vítima, identificada como Kátia Lima Chimenes, foi atingida por um disparo na cabeça após a invasão do imóvel por homens armados.
O homicídio ocorreu em uma casa localizada na Vila Juquita. Conforme as informações apuradas pelas autoridades, os suspeitos teriam acessado o terreno pelos fundos da propriedade e surpreendido os moradores.
A ação criminosa aconteceu diante do filho da vítima, que estava na residência no momento do ataque.
Segundo os relatos colhidos pela polícia, dois homens utilizando roupas escuras e capacetes participaram da execução. Um deles teria entrado na casa por uma janela da cozinha, enquanto o comparsa permaneceu na parte externa dando apoio à ação.
Kátia estava na sala quando foi alvejada. O tiro atingiu a região da cabeça e provocou sua morte ainda no local. O companheiro da vítima, que se encontrava em outro cômodo da residência, relatou ter ouvido o disparo e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou a mulher caída.
Ainda de acordo com o depoimento prestado às autoridades, o criminoso teria apontado a arma para o homem logo após o assassinato. O invasor tentou efetuar um novo disparo, mas a arma apresentou falha. Em seguida, os autores fugiram rapidamente sem levar qualquer objeto da residência.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam confirmar o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que recolheu vestígios e iniciou a análise da cena do crime.
Durante os levantamentos periciais, foram encontradas cápsulas de munição calibre .380. Os peritos constataram que a vítima foi atingida por um único disparo fatal, embora haja indícios de que outro tiro tenha sido efetuado durante a invasão.
A Polícia Civil trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades estão sendo analisadas e podem ajudar a reconstituir a rota de fuga dos suspeitos.
Até o momento, ninguém foi preso. A principal linha de investigação busca determinar se a vítima era alvo específico dos criminosos ou se existem outras circunstâncias relacionadas ao caso.