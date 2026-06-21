Suspeito de tentativa de estupro morre após ser baleado por PM em MS - Foto: Divulgação

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A madrugada deste sábado (20) terminou com mais uma morte decorrente de intervenção policial em Mato Grosso do Sul. Tyego do Nascimento Barbosa Brito, de 24 anos, conhecido como "Lágrima", morreu após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar em São Gabriel do Oeste.

Segundo informações apuradas, equipes da Polícia Militar foram acionadas após uma mulher de 45 anos denunciar ter sido vítima de agressões e de uma tentativa de estupro praticada por Tyego. Ao chegarem à residência indicada, os policiais afirmam que encontraram o suspeito em atitude hostil.

De acordo com a versão registrada pelos militares, Tyego não teria obedecido às ordens da equipe e, durante a abordagem, sacou uma faca e avançou em direção aos policiais. Diante da situação, um sargento efetuou um disparo para conter a suposta agressão.

O suspeito foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

Denúncia de violência sexual

Conforme relato prestado pela vítima à polícia, o episódio teria começado quando Tyego foi até sua residência afirmando que o filho dela, usuário de drogas, estaria correndo risco de morte nas mãos de integrantes de uma facção criminosa.

Preocupada com a situação, a mulher decidiu acompanhar o suspeito até a casa dele. No local, porém, a situação teria tomado outro rumo.

Segundo o depoimento, Tyego teria passado a consumir drogas na presença da vítima, exibindo facas e um facão enquanto oferecia cocaína à mulher, que recusou a oferta. Em seguida, ela passou a questionar o paradeiro do filho e teria sido agredida com socos.

Ainda conforme o relato, o homem retirou as roupas da vítima e tentou violentá-la sexualmente. A mulher conseguiu escapar aproveitando um momento de distração do suspeito e acionou a Polícia Militar.

Histórico criminal

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, Tyego possuía registros policiais em Mato Grosso do Sul por crimes como roubo, roubo majorado, furto, tráfico de drogas e receptação, conforme informações levantadas pelas forças de segurança.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar tanto a denúncia de violência sexual quanto as circunstâncias da intervenção policial que resultou na morte do suspeito.

Mortes em ações policiais crescem e reforçam debate sobre uso da força

A morte de Tyego eleva para 62 o número de pessoas mortas em decorrência de intervenção de agentes do Estado em Mato Grosso do Sul somente em 2026. O caso também marca a terceira morte registrada em menos de 24 horas envolvendo ações policiais no Estado.

Embora parte dessas ocorrências esteja relacionada a confrontos com suspeitos armados ou situações consideradas de risco pelos agentes, os números chamam atenção e mantêm aberto o debate sobre os protocolos de uso da força, a transparência das investigações e os mecanismos de controle das ações policiais.

Especialistas em segurança pública defendem que toda morte provocada por agentes do Estado seja submetida a apuração rigorosa e independente, justamente para assegurar que intervenções letais ocorram apenas em situações estritamente necessárias.

Enquanto isso, os indicadores seguem crescendo em Mato Grosso do Sul, colocando as mortes decorrentes de ações policiais entre os temas mais sensíveis da segurança pública estadual em 2026.