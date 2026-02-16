Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ATENÇÃO, PASSAGEIROS

Horário especial do transporte coletivo na Capital segue até a quarta-feira de cinzas

Durante o Carnaval, os ônibus terão trajetos específicos para atender as demandas

João Pedro Flores

16/02/2026 - 18h04
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) iniciou nesta segunda-feira (16) a Operação Carnaval 2026, com um esquema especial dos transportes públicos até a quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro.

O planejamento para este período é voltado tanto ao atendimento da demanda das indústrias quanto ao fluxo de foliões durante o Carnaval.

Funcionamento dos ônibus

Plano Funcional “Especial”

As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a necessidade das indústrias.

As demais linhas operarão de acordo com o Plano Especial, conforme Ordem de Serviço.

Itinerários especiais

Durante o Carnaval, os transportes públicos terão trajetos específicos, passando pelos principais pontos de concentração, com circulação entre a Praça Ary Coelho e a Praça do Papa.

O trajeto que parte da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa é o seguinte:

Rua 13 de Maio (Peg Fácil) → Rua 13 de Maio → Rua 7 de Setembro → Rua Rui Barbosa → Rua Maracaju → Avenida Presidente Ernesto Geisel → Rua Marechal Rondon → Avenida Júlio de Castilho → Avenida Presidente Vargas → Rua Zákia Nahas Siufi.

Já o caminho contrário, ou seja, partindo da Praça do Papa para a Praça Ary Coelho será:

Rua Zákia Nahas Siufi → Avenida dos Crisântemos → Avenida Júlio de Castilho → Rua Marechal Rondon → Rua 13 de Maio → Rua 13 de Maio (Peg Fácil).

Veículos reserva

Nesta segunda-feira, três veículos ficaram à disposição na reserva dos terminais para atender as demandas, além dos dois já habituais, totalizando cinco ônibus disponíveis para atendimento de eventual aumento de demanda no período das 5h às 19h30.

Monitoramento e ajustes operacionais

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, o Consórcio Guaicurus, responsável pela operação, deverá acompanhar o desempenho das linhas e, se necessário ou por determinação da fiscalização do Agetran, realizar ajustes operacionais após os horários de pico, sendo estes:

  • 04h40 às 08h30
  • 10h30 às 13h30
  • 16h às 18h30

Os ajustes serão realizados exclusivamente para ampliação da oferta de veículos, conforme a demanda observada.

A fiscalização e o acompanhamento do serviço serão feitos pela Agetran, garantindo segurança, organização e eficiência no transporte coletivo durante o período carnavalesco.

Assine o Correio do Estado

Trânsito

Motociclista é atingido por carro que não respeitou sinalização

Motorista ignorou o sinal vermelho, atingiu a vítima e fugiu sem prestar socorro; veja o vídeo

16/02/2026 16h00

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O motorista que conduzia um veículo VW Gol atingiu um motociclista na noite de domingo (15), ao ignorar o sinal fechado, e não permaneceu no local para prestar socorro, em um cruzamento em Ribas do Rio Pardo.

O acidente aconteceu por volta das 20h, enquanto a vítima aguardava a abertura do semáforo.

A vítima, Milton Aparecido Gil da Silva, de 34 anos, que trabalha como servente de pedreiro, teve o corpo arremessado por cima do veículo e sofreu várias lesões, entre elas uma fratura exposta e fratura no maxilar.

Imagens de câmeras de segurança, divulgada pelo perfil Ribas Ordinário no Instagram, flagraram o momento da colisão, em que o VW Gol, de cor branca, atinge o motociclista e deixa o local sem prestar socorro.

 

 

 

Após a batida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. 

Miltinho, como é conhecido na região, devido à gravidade do quadro, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

As autoridades do município seguem com as investigações para identificar o motorista.

Outro caso

Um veículo Fox, de cor branca, atropelou uma ciclista e fugiu sem prestar socorro, após permanecer parado por cerca três segundos observando o corpo da mulher no chão, na rotatória da Avenida Senador Filinto Müller com a Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.

A estudante de marketing digital Nathalia Nantes, de 28 anos, relatou, no boletim de ocorrência, que, seguia de bicicleta quando acessou a rotatória e acabou sendo atingida pelo carro. Com a queda, ela sofreu ferimentos na cabeça, nos ombros e nas pernas.

Conforme o relato da estudante, o motorista manobrou o carro, pegou o acesso contrário, sentido Hospital Universitário, estacionou, desceu do veículo e seguiu caminhando até a vítima.

O homem se inclina sobre a estudante, que segue caída, e, cerca de três segundos depois, se afasta, voltando na direção do carro e olhando diversas vezes para trás, até entrar no veículo e ir embora sem prestar socorro.

Populares socorreram a estudante e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou para a Santa Casa.

No hospital, Nathalia passou por exames e pela limpeza dos ferimentos, sendo constatado que ela sofreu uma lesão na coluna.

“O atendimento do Samu foi bem rápido. As pessoas que me ajudaram foram muito humanas. Como eu bati com a cabeça, fiquei meio desorientada e não consigo lembrar do ocorrido, porque foi tudo muito rápido”, disse a estudante.

Com relação ao motorista, Nathalia acredita que ele se aproximou apenas para verificar se ela estava viva, em um comportamento que descreveu como "imprudente e desumano".

A estudante passou por exame de corpo de delito na tarde desta sexta-feira (10), no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

 

Assine o Correio do Estado

 

 

3 tiros

Travesti é alvejada após tentar tomar arma de policial na Avenida Calógeras

Ela foi encaminhada em estado grave à Santa Casa

16/02/2026 15h50

Compartilhar
A área isolada é entre a Rua 15 de novembro e a Calógeras, na esquina da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio

A área isolada é entre a Rua 15 de novembro e a Calógeras, na esquina da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Uma travesti foi alvejada com três tiros por um policial nesta segunda-feira (16) após tentar tomar a arma de um dos oficiais no cruzamento entre a Avenida Calógeras e a Rua 15 de Novembro, região central de Campo Grande. 

De acordo com populares que acompanharam o ocorrido, um grupo de quatro travestis seguia na via, quando foi abordado por uma viatura da polícia militar. 

Durante a ocorrência e a revista pessoal, duas travestis teriam partido pra cima de um dos policiais e chutado a arma de um deles, alcançando o armamento e apontado para o grupo de oficiais.  

Ao presenciar a cena, um dos policiais disparou três vezes contra ela,  que foi encaminhada em estado grave à Santa Casa após ser socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quationado pelo Correio do Estado, o tenente Leonardo Hickmann confirmou a versão dada pelos populares. "O que nós sabemos é que uma das travestis chutou a arma de um dos policiais e na sequência foi alvejada", disse. 

A área isolada é entre a Rua 15 de novembro e a Calógeras, na esquina da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio
A perícia da Polícia Civil chegou ao local por volta das 15h50 / Foto: Gerson Oliveira  / Correio do Estado

Conforme apurado pela reportagem, a travesti estaria sob efeito de drogas. Após o ocorrido, a Polícia Científica chegou ao local para averiguar os vestígios e bolsas que os suspeitos carregavam. É possível perceber que nas mochilas que os travestis carregavam tinham duas garrafas de cachaça, já com pouco líquido. Apesar da área isolada até esquina da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, o trânsito flui lentamente em ambos os sentidos. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Frente fria chega na terça-feira, mas semana terá calorão de 40°C
tempo

/ 1 dia

Frente fria chega na terça-feira, mas semana terá calorão de 40°C

2

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6954, sábado (14/02): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6954, sábado (14/02): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 3 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 4 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?