Horário especial do transporte coletivo na Capital segue até a quarta-feira de cinzas

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) iniciou nesta segunda-feira (16) a Operação Carnaval 2026, com um esquema especial dos transportes públicos até a quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro.
O planejamento para este período é voltado tanto ao atendimento da demanda das indústrias quanto ao fluxo de foliões durante o Carnaval.
Funcionamento dos ônibus
Plano Funcional “Especial”
As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a necessidade das indústrias.
As demais linhas operarão de acordo com o Plano Especial, conforme Ordem de Serviço.
Itinerários especiais
Durante o Carnaval, os transportes públicos terão trajetos específicos, passando pelos principais pontos de concentração, com circulação entre a Praça Ary Coelho e a Praça do Papa.
O trajeto que parte da Praça Ary Coelho até a Praça do Papa é o seguinte:
Rua 13 de Maio (Peg Fácil) → Rua 13 de Maio → Rua 7 de Setembro → Rua Rui Barbosa → Rua Maracaju → Avenida Presidente Ernesto Geisel → Rua Marechal Rondon → Avenida Júlio de Castilho → Avenida Presidente Vargas → Rua Zákia Nahas Siufi.
Já o caminho contrário, ou seja, partindo da Praça do Papa para a Praça Ary Coelho será:
Rua Zákia Nahas Siufi → Avenida dos Crisântemos → Avenida Júlio de Castilho → Rua Marechal Rondon → Rua 13 de Maio → Rua 13 de Maio (Peg Fácil).
Veículos reserva
Nesta segunda-feira, três veículos ficaram à disposição na reserva dos terminais para atender as demandas, além dos dois já habituais, totalizando cinco ônibus disponíveis para atendimento de eventual aumento de demanda no período das 5h às 19h30.
Monitoramento e ajustes operacionais
De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, o Consórcio Guaicurus, responsável pela operação, deverá acompanhar o desempenho das linhas e, se necessário ou por determinação da fiscalização do Agetran, realizar ajustes operacionais após os horários de pico, sendo estes:
- 04h40 às 08h30
- 10h30 às 13h30
- 16h às 18h30
Os ajustes serão realizados exclusivamente para ampliação da oferta de veículos, conforme a demanda observada.
A fiscalização e o acompanhamento do serviço serão feitos pela Agetran, garantindo segurança, organização e eficiência no transporte coletivo durante o período carnavalesco.