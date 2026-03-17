Horas após executar detento, adolescente é morto em confronto com a polícia

Vinicius Ricardo Pereira da Silva, de apenas 16 anos morreu na manhã desta terça-feira (17) durante um confronto com policiais civis em Dourados, poucas horas após ser apontado como um dos envolvidos na execução de um detento no regime semiaberto no fim desta segunda-feira (16). A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado ligado à investigação do homicídio.
De acordo com a Polícia Civil, o jovem seria integrante do PCC, onde era conhecido como "Missionário" e teria saído de Campo Grande com a missão de executar Marcos Freire, de 50 anos, conhecido como “Maricota”, informou o portal Dourados News.
O crime aconteceu na noite de segunda-feira (16), no momento em que Marcos Freire chegava ao presídio de semiaberto para o pernoite, pouco antes de ser surpreendido com ao menos sete disparos de uma arma 9mm.
Conforme as investigações, Freire morreu ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o detento já estava sem vida.
Nesta manhã, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram até um endereço na Rua Manoel Rasselem, no Jardim Água Boa, para investigar o caso. Durante a abordagem, segundo a polícia, o adolescente teria reagido, dando início a uma troca de tiros. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos.
No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, que, de acordo com a corporação, pode ter sido utilizada por ele no homicídio. Além disso, Vinicius também é suspeito de participação em uma tentativa de assassinato registrada recentemente em Dourados.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na execução de “Maricota”. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas com apoio da Polícia Militar, Polícia Penal e da Perícia. O caso segue em apuração.