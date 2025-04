Hospital Regional de Três Lagoas é mencionado em lista das melhores UTIs do país

MATO GROSSO DO SUL

Somente em Campo Grande, a precipitação pode chegar a 30 mm somando sábado (12) e domingo (13); Porto Murtinho e Dourados devem ultrapassar a casa dos 40 mm

Sábado e domingo devem acontecer fortes chuvas no estado Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alguns municípios sul-mato-grossenses devem receber uma grande chuva neste final de semana.

Até às 10h deste sábado (12), 23 cidades estavam em alerta laranja para tempestade. Porém, o aviso mudou para perigo potencial de chuvas intensas, englobando 32 municípios de Mato Grosso do Sul.

Com base no Climatempo, Campo Grande está previsto para receber precipitação de 3,3 mm, que no dia seguinte vai ser mais intenso, com 23,8 mm. Já cidades mais localizadas na região oeste, como Ponta Porã, este nível aumenta, com 20,4 mm hoje e 9,7 mm amanhã.

Em Aquidauana, há 86% de chance de chover 11,4 mm neste sábado, enquanto no domingo (13) deve ter 13,9 mm. Dourados, o maior município do interior, vai ter um final de semana intenso, com 18,5 mm hoje e 24,2 mm amanhã, com ambos os dias com mais de 90% de chance de chuva.

Já em Corumbá, a cidade-fronteiriça deve chegar próxima da casa dos 40 mm, sendo 12,1 mm neste sábado e 26,4 mm no domingo. Porém, Porto Murtinho é aquela que deve sofrer mais com as chuvas, com quase 50 mm somados em ambos os dias, sendo 44,9 mm somente hoje.

Aviso

O alerta de perigo potencial emitido pelo Inmet irá durar até às 10h deste domingo. Aqueles municípios que fazem parte do aviso podem receber chuvas de 20 a 50 mm, além de ventos de 40 a 60 km/h. Diante disso, o órgão aconselha que a população destas cidades não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão

Conforme o Cemtec, a previsão é de que estas chuvas irregulares continuem pelos próximos três meses em todo o Estado. Além disso, destacam os meteorologistas do instituto, “os índices de precipitação acumulada para o trimestre abril, maio e junho indicam que as chuvas ficarão abaixo da média histórica no estado do Mato Grosso do Sul”.

