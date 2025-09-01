UFGD realiza primeira cirurgia bariátrica pelo SUS na cidade

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) realizou na última sexta-feira (29) a primeira cirurgia bariátrica através do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande.

Para o governo federal, “o procedimento marca um avança histórico para a saúde pública da região e abre novas perspectivas para pacientes que aguardavam por essa possibilidade no município”.

A paciente que foi contemplada pelo procedimento foi Cláudia Barros, que completa nesta segunda-feira (1) 45 anos de idade. Ela conta que o procedimento foi um presente de aniversário e o início de uma nova etapa de vida.

“É a realização de um sonho. Não só em relação a emagrecer, mas em relação à saúde, porque a bariátrica vem para sanar as doenças que eu tenho, como pressão alta, diabetes, colesterol, em relação à obesidade. Então, eu estou hiper mega feliz de ter sido a primeira selecionada a fazer a bariátrica aqui no HU e estou radiante”, conta.

Segundo Cláudia, o processo até chegar a este momento começou há anos, em acompanhamento médico no próprio hospital.

“Eu faço acompanhamento com a endócrino Viviane, daqui do HU mesmo, desde 2017. Antes um pouquinho da pandemia, a gente cogitou essa possiblidade de fazer a bariátrica, mas que seria um pouco difícil, porque em Dourados não tinha”.

Além da endócrino, Cláudia passou por acompanhamento com nutricionista, psicóloga e cardiologista. A paciente recebeu alta no sábado (30) e já se recupera em casa.

Atendimento

O procedimento contou com uma equipe multiprofissional do HU-UFGD, filiado à rede Ebserh, envolvendo médicos, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais. A psicóloga Maiara da Silva, que acompanhou Cláudia desde o início do processo, reforça a importância do cuidado integrado.

“Eu trabalho na clínica cirúrgica e faço acompanhamento dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica no ambulatório. É muito importante esse trabalho, essa é a primeira paciente que estava apta a fazer a cirurgia”, comenta.

O cirurgião responsável, Marcos Alexandre de Souza, afirmou que a cirurgia é um marco para o Hospital, para Dourados e toda a macrorregião.

“A importância dessa cirurgia aqui para Dourados e toda a macrorregião é que é uma grande conquista para a gente, porque a cirurgia bariátrica hoje ainda é muito deficitária no SUS. Eu acredito que isso aqui é uma grande conquista, é uma porta que se abre para os pacientes que dependem do SUS aqui em Dourados”.

Ele reforçou que a equipe se empenhou durante todo o processo e que o procedimento foi realizado “com sucesso”, sem nenhuma intercorrência.

Para o futuro

O início das cirurgias bariátricas em Dourados ocorre em um cenário nacional de alerta para a obesidade. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, 31% da população adulta brasileira deve estar obesa até o final deste ano. Isso faz com que o Brasil esteja entre os países mais afetados pela doença.

O HU-UFGD/Ebserh estima que, por ano, sejam realizadas cerca de 100 cirurgias bariátricas através da técnica de videolaparoscopia, um procedimento menos invasivo. A rede tem expectativa de realizar mais procedimentos já em setembro.

“A gente não tem outros marcados, mas estamos terminando o processo dos pacientes, terminando o período pré-operatório para trazer esse paciente com segurança. A gente acredita que ainda neste mês de setembro a gente consiga fazer mais dois ou três procedimentos”, concluiu Marcos Alexandre.



