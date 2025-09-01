Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Saúde

UFGD realiza primeira cirurgia bariátrica pelo SUS na cidade

A paciente comemora 45 anos de vida nesta segunda (1) e diz que a cirurgia é um marco de vida nova

Karina Varjão

Karina Varjão

01/09/2025 - 17h33
O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) realizou na última sexta-feira (29) a primeira cirurgia bariátrica através do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande. 

Para o governo federal, “o procedimento marca um avança histórico para a saúde pública da região e abre novas perspectivas para pacientes que aguardavam por essa possibilidade no município”. 

A paciente que foi contemplada pelo procedimento foi Cláudia Barros, que completa nesta segunda-feira (1) 45 anos de idade. Ela conta que o procedimento foi um presente de aniversário e o início de uma nova etapa de vida. 

“É a realização de um sonho. Não só em relação a emagrecer, mas em relação à saúde, porque a bariátrica vem para sanar as doenças que eu tenho, como pressão alta, diabetes, colesterol, em relação à obesidade. Então, eu estou hiper mega feliz de ter sido a primeira selecionada a fazer a bariátrica aqui no HU e estou radiante”, conta. 

Segundo Cláudia, o processo até chegar a este momento começou há anos, em acompanhamento médico no próprio hospital. 

“Eu faço acompanhamento com a endócrino Viviane, daqui do HU mesmo, desde 2017. Antes um pouquinho da pandemia, a gente cogitou essa possiblidade de fazer a bariátrica, mas que seria um pouco difícil, porque em Dourados não tinha”. 

Além da endócrino, Cláudia passou por acompanhamento com nutricionista, psicóloga e cardiologista. A paciente recebeu alta no sábado (30) e já se recupera em casa. 

Atendimento

O procedimento contou com uma equipe multiprofissional do HU-UFGD, filiado à rede Ebserh, envolvendo médicos, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais. A psicóloga Maiara da Silva, que acompanhou Cláudia desde o início do processo, reforça a importância do cuidado integrado. 

“Eu trabalho na clínica cirúrgica e faço acompanhamento dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica no ambulatório. É muito importante esse trabalho, essa é a primeira paciente que estava apta a fazer a cirurgia”, comenta. 

O cirurgião responsável, Marcos Alexandre de Souza, afirmou que a cirurgia é um marco para o Hospital, para Dourados e toda a macrorregião. 

“A importância dessa cirurgia aqui para Dourados e toda a macrorregião é que é uma grande conquista para a gente, porque a cirurgia bariátrica hoje ainda é muito deficitária no SUS. Eu acredito que isso aqui é uma grande conquista, é uma porta que se abre para os pacientes que dependem do SUS aqui em Dourados”. 

Ele reforçou que a equipe se empenhou durante todo o processo e que o procedimento foi realizado “com sucesso”, sem nenhuma intercorrência. 

Para o futuro

O início das cirurgias bariátricas em Dourados ocorre em um cenário nacional de alerta para a obesidade. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, 31% da população adulta brasileira deve estar obesa até o final deste ano. Isso faz com que o Brasil esteja entre os países mais afetados pela doença. 

O HU-UFGD/Ebserh estima que, por ano, sejam realizadas cerca de 100 cirurgias bariátricas através da técnica de videolaparoscopia, um procedimento menos invasivo. A rede tem expectativa de realizar mais procedimentos já em setembro. 

“A gente não tem outros marcados, mas estamos terminando o processo dos pacientes, terminando o período pré-operatório para trazer esse paciente com segurança. A gente acredita que ainda neste mês de setembro a gente consiga fazer mais dois ou três procedimentos”, concluiu Marcos Alexandre. 


 

Fiscalização

Proprietários rurais são multados em R$ 1 milhão por incêndios florestais

Em 31 dias de operação, a Polícia Militar Ambiental vistoriou 59 propriedades e se deparou com mais de 500 hectares destruídos pelo fogo, em diversas regiões de Mato Grosso do Sul

01/09/2025 16h32

Divulgação PMA

Durante a Operação Focus, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou vistorias em propriedades de todo o Estado, identificando infratores por danos ambientais decorrentes de queimadas, o que resultou em multa de R$ 1,9 milhão.

A ação ocorreu em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e teve início no dia 1° de agosto. O balanço divulgado indica que foram realizadas 59 vistorias, e 15 autos de infração foram lavrados.

Durante as fiscalizações no decorrer do mês de agosto, a equipe da PMA se deparou com 557,51 hectares consumidos pelo fogo, em mais de uma propriedade rural, o que resultou em multas aplicadas que chegam a R$ 1.990.136,16.

Operação Focus

Os agentes da PMA intensificaram a fiscalização para responsabilizar infratores por danos ambientais decorrentes de queimadas indiscriminadas, prática que, conforme aponta o órgão, se agrava nos meses mais secos do ano.

Com o uso de tecnologia, entre janeiro e julho de 2025, o setor de geoprocessamento do Imasul identificou cerca de 500 ocorrências de queimadas sem autorização ambiental, número que tende a aumentar em razão das condições climáticas desfavoráveis.

O trabalho segue por todo o território de Mato Grosso do Sul. Inicialmente previsto para encerrar em 30 de novembro, teve o prazo estendido até 31 de dezembro nas unidades responsáveis pela região do Pantanal.

“A Operação Focus busca fortalecer a cooperação entre agências, por meio do intercâmbio de informações e do uso de infraestrutura de inteligência geográfica, atuando de forma organizada em face do período crítico de queimadas”, informou a PMA.

Como funciona?

Com a coordenação da Seção de Operações e Planejamento do Comando de Policiamento Militar Ambiental (CPAmb), as equipes se deslocam até as propriedades rurais e executam vistorias técnicas nos imóveis indicados como locais onde ocorreram queimadas.

Essas áreas são registradas por meio de relatórios, e é feito um alerta. Além disso, a equipe de campo realiza a delimitação geográfica, tira fotos da área degradada e aplica os autos de infração ambiental, termos de embargo e notificações.

Durante o processo, são apreendidos instrumentos, equipamentos e veículos utilizados para cometer a infração, e, posteriormente, o relatório é encaminhado aos órgãos ambientais para garantir a recuperação das áreas atingidas.

“Mais do que interromper condutas lesivas ao meio ambiente, a operação visa assegurar a integridade dos ecossistemas e reforçar a presença do Estado nas áreas mais vulneráveis.”

setembro

Licenciamento de veículos com placas de final 3 e 9 deve ser pago neste mês

Prazo vai até o fim do mês de setembro; circular sem o licenciamento em dia é infração gravíssima e pode gerar multa de R$ 293,47

01/09/2025 16h16

Prazo para pagar o licenciamento vai até o fim do mês

Prazo para pagar o licenciamento vai até o fim do mês Gerson Oliveira / Correio do Estado

Setembro é o mês para proprietários de veículos com placas final 3 e 9 pagarem o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul, conforme calendário do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

O calendário para o ano de 2025 começou em abril, com prazo para licenciar veículos placas final 1 e 2, e termina em outubro, para placas de final 0.

No calendário inicial, o pagamento para as placas final 3 seria em maio, mas no início do mês em questão, o Detran-MS identificou falhas de paginação na impressão das guias de licenciamentoAs inconsistências ocasionaram divergências entre as informações da capa da correspondência e o conteúdo interno da guia. 

Diante disso, o Detran prorrogou o vencimento dos veículos de placa final 3 para setembro de 2025, junto com os de final 9.

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O Detran alerta para que cada proprietário se atente ao prazo de pagamento para sua placa, pois trafegar com o veículo não licenciado é uma infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH).

Como pagar

O proprietário do veículo, no mês correspondente a sua placa, pode pagar a taxa em um dos canais de autoatendimento do Detran, no portal de serviços “Meu Detran” ou em uma das agências do Detran-MS do Estado.

A taxa de licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento, no portal de serviços Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Ou o cidadão pode buscar atendimento presencial em uma agência do Detran-MS.

O valor é de 4,53 Unidades Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), para todos os tipos de veículos. A Uferms é definida mensalmente e, para setembro, o valor é de R$ 52,62.

Desta forma, para pagamentos dentro do prazo de vigência o valor do licenciamento é de R$ 238,36. Caso o pagamento seja feito após, o valor sobe para 5,88 Uferms, o que equivale a R$ 309,40, na cotação de junho.

Quem realiza o pagamento em dia pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, com a regularização imediata da situação do veículo.

Com a quitação do licenciamento, proprietário pode emitir o Certificado de Registro Veicular (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), que desde 2021 foi unificado e passou a ser digital: o CRLV-e, ou CRVL Digital.

O documento é de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito quando solicitado, seja por documento físico ou digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.

Em caso de trafegar com veículo não licenciado, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

Confira o calendário de pagamento do licenciamento de veículos para o ano de 2025:

Mês Placa final
Setembro 3 e 9
Outubro 0

