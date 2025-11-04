IBGE divulga censo de nomes e sobrenomes comuns em MS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou, nesta terça-feira (4), os nomes e sobrenomes mais comuns levantados pelo Censo Demográfico de 2022. Maria (4,08%) e José (1,84%) aparecem em primeiro lugar entre os nomes, enquanto, entre os sobrenomes, Silva (14,51%) e Santos (8,18%) despontam como mais comum em Mato Grosso do Sul.
No país, o nome Maria ocupa o 1º lugar do ranking, com 12.284.478 pessoas registradas, o que corresponde a 6,05% da população. Já José soma 5.164.752 registros, equivalente a 2,54%.
No Estado, o nome Maria segue a tendência nacional, sendo o mais popular, com 112.576 registros, enquanto José aparece em segundo lugar, com 50.763.
Além disso, o levantamento também mostra a idade mediana dos nomes: as Marias em Mato Grosso do Sul, que representam 4,08%, têm idade média de 52 anos, a mesma média dos homens chamados José, que correspondem a 1,84%
Nomes populares no Estado
|Nome
|Percentual
|Frequência
|1° Maria
|4,08%
|112.576
|2° José
|1,84%
|50.763
|3° João
|1,79%
|49.291
|4° Ana
|1,77%
|48.756
|5° Luiz
|0,81%
|22.300
|6° Pedro
|0,77%
|21.290
|7° Antônio
|0,77%
|21.246
|8° Lucas
|0,68%
|18.707
|9° Paulo
|0,65%
|17.871
|10° Carlos
|0,64%
|17.552
Sobrenomes
Silva (16,76%) e Santos (10,52%) são os sobrenomes mais populares do Brasil, com 34.030.104 e 21.367.475 registros, respectivamente.
Em Mato Grosso do Sul, Silva (14,51%) aparece em 400.162 registros, e Santos (15,51%) em 225.446 munícipes.
|Sobrenome
|Percentual
|Frequência
|1° Silva
|14,51%
|400.162
|2° Santos
|8,18%
|225.446
|3° Oliveira
|5,71%
|157.414
|4° Souza
|5.68%
|156.723
|5° Pereira
|3,46%
|95.308
|6° Ferreira
|3,16%
|87.053
|7° Rodrigues
|3,12%
|85.943
|8° Alves
|2,66%
|73.452
|9° Lima
|2,44%
|67.391
|10° Gomes
|1,79%
|49.469
Segundo o instituto, alguns nomes sobressaem como preferidos pelos pais em alguns períodos, inspirados na literatura, na moda, ou inventados, enquanto outros foram perdendo a popularidade.
Veja a lista dos nomes mais populares por gênero:
Feminino
|Nome
|Percentual
|Frequência
|1° Maria
|4.06%
|112.001
|2° Ana
|1,76%
|48.535
|3° Julia
|0,32%
|8.889
|4° Fernanda
|0,27%
|7.331
|5° Adriana
|0,26%
|7.240
|6° Juliana
|0,26%
|7.133
|7° Amanda
|0,26%
|7.080
|8° Márcia
|0,26%
|7.074
|9° Alice
|0,25%
|7.010
|10° Jessica
|0.25%
|6.964
Masculino
|Nome
|Percentual
|Frequência
|1° José
|1,83%
|50.555
|2° João
|1,78%
|49.025
|3° Luiz
|0.81%
|22.198
|4° Pedro
|0,77%
|21.163
|5° Antônio
|0,77%
|21.144
|6° Lucas
|0,67%
|18.574
|7° Paulo
|0,65%
|17.801
|8° Carlos
|0,63%
|17.488
|9° Gabriel
|0,62%
|17.119
|10° Marcos
|0,52%
|14.203
O levantamento também publicou o significado e nomes e sobrenomes.
Maria
“vidente”, “senhora soberana”.
O nome Maria está comumente associado a uma derivação do hebraico Miriam, que significa “vidente” ou “senhora soberana”, mas outras possibilidades etimológicas são consideradas, como de que o nome tenha se originado a partir do sânscrito “Maryáh”, significando “virgindade”, “pureza”; ou ainda ter raiz egípcia “mry”, que significa “amada”. Devido à sua importância na cultura cristã, Maria também representa devoção religiosa e maternidade. Uma figura expressiva nas religiões abraâmicas, outras variações, como Mariem e Maryam, também são populares em países de maioria islâmica.
José
“aquele que acrescenta”, “Deus multiplica”.
O significado do nome José tem origem no hebraico Yosef, que quer dizer “aquele que acrescenta”, “Deus multiplica”. Com o passar dos tempos, o nome se espalhou por diversas regiões e culturas, e em diferentes idiomas, como Joseph em inglês, Giuseppe em italiano e José em português e espanhol. A referência bíblica de “José, o Carpinteiro” também passou a atrelar significados como humildade e trabalho honesto.
A popularidade do nome José está atrelada à forte tradição religiosa do Brasil. De maioria cristã, a adoção de nomes bíblicos e suas variações é comum em diversos países da América Latina, como Colômbia, México, Peru e Equador (link para páginas no portal países).
Sobrenomes
Silva
Significado e origem?
“da selva”, “floresta”.
Derivado do latim, Silva significa “selva” ou “floresta”. É classificado como toponímico, ou seja, sua origem está ligada a um lugar geográfico específico. No caso de Silva, é provável que as pessoas que passaram a usar o sobrenome vivessem em áreas florestais ou com abundante vegetação. O sobrenome já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu por volta do século XI, na Península Ibérica. Historicamente muito utilizado em Portugal e difundido com a colonização portuguesa, Silva é hoje o sobrenome mais popular do Brasil e bastante comum nos países lusófonos. Além disso, também é encontrado na Espanha e na Itália, embora em menor escala.
Santos
“dos Santos”, “Todos os Santos”.
O sobrenome Santos tem origem portuguesa, espanhola e religiosa. Ele surgiu como abreviação de “Todos os Santos” e era atribuído às pessoas que nasciam em 1º de novembro, data celebrada pelos cristãos como o Dia de Todos os Santos. Além disso, o sobrenome foi amplamente adotado por cristãos-novos, nome dado aos judeus convertidos ao cristianismo, durante a Inquisição. Com o passar do tempo, Santos se expandiu e tornou-se um sobrenome popular em várias partes do mundo.
A predominância na escolha de nomes bíblicos, pode ocorrer por reflexo da religiosidade da população brasileira.