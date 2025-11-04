Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

IBGE divulga censo de nomes e sobrenomes comuns em MS

Com a inclusão do segundo nome, o levantamento feito em 2022 traz Maria entre os nomes mais populares, e Silva liderando como segundo nome

Laura Brasil

04/11/2025 - 13h44
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou, nesta terça-feira (4), os nomes e sobrenomes mais comuns levantados pelo Censo Demográfico de 2022. Maria (4,08%) e José (1,84%) aparecem em primeiro lugar entre os nomes, enquanto, entre os sobrenomes, Silva (14,51%) e Santos (8,18%) despontam como mais comum em Mato Grosso do Sul.

No país, o nome Maria ocupa o 1º lugar do ranking, com 12.284.478 pessoas registradas, o que corresponde a 6,05% da população. Já José soma 5.164.752 registros, equivalente a 2,54%.

No Estado, o nome Maria segue a tendência nacional, sendo o mais popular, com 112.576 registros, enquanto José aparece em segundo lugar, com 50.763.

Além disso, o levantamento também mostra a idade mediana dos nomes: as Marias em Mato Grosso do Sul, que representam 4,08%, têm idade média de 52 anos, a mesma média dos homens chamados José, que correspondem a 1,84%

 

Nomes populares no Estado

Nome Percentual Frequência
1° Maria 4,08% 112.576
2° José 1,84% 50.763
3° João 1,79% 49.291
4° Ana 1,77% 48.756
5° Luiz 0,81% 22.300
6° Pedro 0,77% 21.290
7° Antônio 0,77% 21.246
8° Lucas 0,68% 18.707
9° Paulo 0,65% 17.871
10° Carlos 0,64% 17.552

 

Sobrenomes

 

Silva (16,76%) e Santos (10,52%) são os sobrenomes mais populares do Brasil, com 34.030.104 e 21.367.475 registros, respectivamente.

Em Mato Grosso do Sul, Silva (14,51%) aparece em 400.162 registros, e Santos (15,51%) em 225.446 munícipes.

Sobrenome Percentual Frequência
1° Silva 14,51% 400.162
2° Santos 8,18% 225.446
3° Oliveira 5,71% 157.414
4° Souza 5.68% 156.723
5° Pereira 3,46% 95.308
6° Ferreira 3,16% 87.053
7° Rodrigues 3,12% 85.943
8° Alves 2,66% 73.452
9° Lima 2,44% 67.391
10° Gomes 1,79% 49.469

Segundo o instituto, alguns nomes sobressaem como preferidos pelos pais em alguns períodos, inspirados na literatura, na moda, ou inventados, enquanto outros foram perdendo a popularidade.

Veja a lista dos nomes mais populares por gênero:

Feminino

Nome Percentual Frequência
1° Maria 4.06% 112.001
2° Ana 1,76% 48.535
3° Julia 0,32% 8.889
4° Fernanda 0,27% 7.331
5° Adriana 0,26% 7.240
6° Juliana 0,26% 7.133
7° Amanda 0,26% 7.080
8° Márcia 0,26% 7.074
9° Alice 0,25% 7.010
10° Jessica 0.25% 6.964

Masculino

Nome Percentual Frequência
1° José 1,83% 50.555
2° João 1,78% 49.025
3° Luiz 0.81% 22.198
4° Pedro 0,77% 21.163
5° Antônio 0,77% 21.144
6° Lucas 0,67% 18.574
7° Paulo 0,65% 17.801
8° Carlos 0,63% 17.488
9° Gabriel 0,62% 17.119
10° Marcos 0,52% 14.203

 

O levantamento também publicou o significado e nomes e sobrenomes.

Maria

“vidente”, “senhora soberana”.

O nome Maria está comumente associado a uma derivação do hebraico Miriam, que significa “vidente” ou “senhora soberana”, mas outras possibilidades etimológicas são consideradas, como de que o nome tenha se originado a partir do sânscrito “Maryáh”, significando “virgindade”, “pureza”; ou ainda ter raiz egípcia “mry”, que significa “amada”. Devido à sua importância na cultura cristã, Maria também representa devoção religiosa e maternidade. Uma figura expressiva nas religiões abraâmicas, outras variações, como Mariem e Maryam, também são populares em países de maioria islâmica.

José

“aquele que acrescenta”, “Deus multiplica”.


O significado do nome José tem origem no hebraico Yosef, que quer dizer “aquele que acrescenta”, “Deus multiplica”. Com o passar dos tempos, o nome se espalhou por diversas regiões e culturas, e em diferentes idiomas, como Joseph em inglês, Giuseppe em italiano e José em português e espanhol. A referência bíblica de “José, o Carpinteiro” também passou a atrelar significados como humildade e trabalho honesto.

A popularidade do nome José está atrelada à forte tradição religiosa do Brasil. De maioria cristã, a adoção de nomes bíblicos e suas variações é comum em diversos países da América Latina, como Colômbia, México, Peru e Equador (link para páginas no portal países).
 

Sobrenomes

Silva

Significado e origem?


“da selva”, “floresta”.


Derivado do latim, Silva significa “selva” ou “floresta”. É classificado como toponímico, ou seja, sua origem está ligada a um lugar geográfico específico. No caso de Silva, é provável que as pessoas que passaram a usar o sobrenome vivessem em áreas florestais ou com abundante vegetação. O sobrenome já era conhecido na Roma Antiga, mas desapareceu com a queda do Império Romano e ressurgiu por volta do século XI, na Península Ibérica. Historicamente muito utilizado em Portugal e difundido com a colonização portuguesa, Silva é hoje o sobrenome mais popular do Brasil e bastante comum nos países lusófonos. Além disso, também é encontrado na Espanha e na Itália, embora em menor escala.

Santos


“dos Santos”, “Todos os Santos”.

O sobrenome Santos tem origem portuguesa, espanhola e religiosa. Ele surgiu como abreviação de “Todos os Santos” e era atribuído às pessoas que nasciam em 1º de novembro, data celebrada pelos cristãos como o Dia de Todos os Santos. Além disso, o sobrenome foi amplamente adotado por cristãos-novos, nome dado aos judeus convertidos ao cristianismo, durante a Inquisição. Com o passar do tempo, Santos se expandiu e tornou-se um sobrenome popular em várias partes do mundo.
 

A predominância na escolha de nomes bíblicos, pode ocorrer por reflexo da religiosidade da população brasileira.
 


Continue Lendo...

Continue Lendo...

