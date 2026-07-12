IBGE inicia coleta da Pesquisa Nacional de Saúde em 4,3 mil domicílios de MS

Pesquisadores visitarão domicílios até o dia 30 de novembro de 2026 - Foto: Divulgação / IBGE

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou, na última sexta-feira (10), a coleta da terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2026), realizada em parceria com o Ministério da Saúde.

A PNS é realizada por amostragem e, até 30 de novembro, cerca de 60 entrevistadores do IBGE visitarão 4.335 domicílios em Mato Grosso do Sul. Em todo o País, serão 140 mil domicílios visitados em todos os estados.

O levantamento domiciliar vai coletar informações sobre as condições de saúde da população, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, ocorrência de doenças crônicas e fatores associados à qualidade de vida.

Durante a visita, o entrevistador do IBGE aplicará um questionário sobre o domicílio e seus moradores. Em seguida, um morador com 15 anos ou mais, selecionado aleatoriamente, responderá ao questionário individual.

Entre os temas investigados estão doenças crônicas, saúde da mulher, saúde da população idosa, saúde bucal, saúde mental, alimentação, atividade física, tabagismo, acidentes, violência, doenças transmissíveis, pessoas com deficiência, cobertura por plano de saúde, utilização dos serviços de saúde, além de informações sobre educação,trabalho, renda e condições de moradia.

Além da entrevista, os participantes selecionados para o questionário individual terão a pressão arterial, o peso e a altura aferidos.

Os dados da PNS 2026 servem para acompanhar e avaliar políticas públicas, planejar as ações do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecer a saúde privada e monitorar o cumprimento de metas nacionais e internacionais relacionadas ao tema.

“Os resultados permitem conhecer melhor a realidade do país, apoiar estudos e pesquisas e subsidiar ações voltadas à promoção da saúde e à redução das desigualdades”, disse o IBGE, em nota.

Exames de sangue e urina

O Instituto destaca que, na edição 2026, pela primeira vez será feita uma coleta de biomarcadores, por meio de exames gratuitos de sangue e urina, em uma subamostra de participantes com 35 anos ou mais, entre julho

e outubro.

Os exames incluem hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio, potássio, sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio.

Posteriormente, os participantes voluntários receberão gratuitamente os resultados dos exames realizados.

As análises dos resultados das amostras permitirão produzir indicadores relacionados a doenças crônicas, fatores metabólicos, função renal, exposição a contaminantes ambientais, entre outros.

Como identificar o entrevistador

Os entrevistadores do IBGE estarão devidamente identificados com crachá, colete institucional e dispositivo eletrônico de coleta.

A identidade do servidor pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181, tendo em mãos um dos seguintes dados: matrícula, CPF ou RG do entrevistador.

O IBGE destaca que a participação dos moradores dos domicílios selecionados é fundamental para garantir que os resultados representem adequadamente as condições de saúde da população do país.

Por isso, se um pesquisador bater à porta, o IBGE orienta que o morador colabore e responda aos questionamentos.