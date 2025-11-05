Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CENSO 2022

IBGE: número de mulheres como chefes de família cresce em MS

Mudanças culturais e sociais no papel da mulher na sociedade brasileira influenciaram o crescimento

João Pedro Flores

05/11/2025 - 20h00
No "Censo 2022: Nupcialidade e Família" divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (5), a maioria das famílias de Mato Grosso do Sul têm o homem como responsável pelo domicílio, porém o número de mulheres cresceu nos últimos 12 anos.

Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 774.186 famílias principais. Entre elas, 53,4% tinham homens como responsáveis pelo domicílio (413.363), enquanto 46,61% eram chefiadas por mulheres (360.824). Em comparação com 2010, houve um aumento de 11 p.p na liderança das chefes de família dentro dos lares.

Mulheres 

  • 2010 - 35,38%
  • 2022 - 46,61%

Homens

  • 2010 - 64,62%
  • 2022 - 53,39%

Especialistas apontam que essa tendência reflete mudanças culturais e sociais no papel da mulher na sociedade brasileira, impulsionadas pelo maior acesso ao mercado de trabalho, à educação superior e pela redução das taxas de fecundidade.

Nível de escolaridade aumenta entre os responsáveis

O nível de escolaridade dos responsáveis pelas famílias únicas e conviventes principais, no período entre 2010 e 2022, teve uma melhora geral, especialmente em relação aos níveis de ensino médio e superior. 

2010

  • Sem instrução e fundamental incompleto - 50%
  • Fundamental completo e médio incompleto - 15,7%
  • Médio completo e superior incompleto - 23,4%
  • Superior completo - 10,9%

2022

  • Sem instrução e fundamental incompleto - 35,1%
  • Fundamental completo e médio incompleto - 16,2%
  • Médio completo e superior incompleto - 29,7%
  • Superior completo - 19,1%

Mães solteiras

As mulheres com filhos, mas sem cônjuge, as chamadas mães solteiras, correspondem à terceira maior proporção entre os arranjos familiares em Mato Grosso do Sul, totalizando 97.461 famílias (12,6%).

Entre essas mulheres, a maior parcela é composta por aquelas sem instrução ou com apenas o ensino fundamental incompleto, somando 34.644 (35,5%). 

Apesar disso, destaca-se que o percentual de mães solteiras que possuem nível superior (17,6%) é maior que o observado entre os homens na mesma condição (13,4%), o que indica avanços na escolarização feminina mesmo em contextos de maior vulnerabilidade familiar.

Famílias únicas 

Após uma década de queda, a proporção de famílias únicas — aquelas compostas por apenas um núcleo familiar — voltou a crescer em Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados, o percentual passou de 87,5% em 2000 para 86,1% em 2010, registrando uma leve redução. No entanto, em 2022, o índice subiu para 90,3%, superando os níveis anteriores.

Por outro lado, as chamadas famílias conviventes, formadas por mais de um núcleo familiar no mesmo domicílio, apresentaram trajetória oposta. Elas aumentaram de 12,5% em 2000 para 13,9% em 2010, mas caíram em 2022, registrando uma redução de 4,2 pontos percentuais.

Cidades

Horas após chuva, semáforos continuam sem funcionar e causam caos no trânsito

Em vários pontos de Campo Grande os semáforos seguem apagados; Equipes da prefeitura estão nas ruas, mas não há prazo para solucionar problema

05/11/2025 18h00

Semáforos estão desligados em vários trechos de Campo Grande

Semáforos estão desligados em vários trechos de Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A chuva que caiu em Campo Grande na manhã desta quarta-feira (5) causou diversos estragos e problemas que persistem ainda no fim da tarde. Na região central, os semáforos desligados geraram caos no trânsito, especialmente no horário de pico, quando o movimento aumenta.

Equipe do Correio do Estado percorreu diversas ruas do Centro e encontrou uma situação caótica. Isto porque, com os semáforos desligados e o movimento intenso, acaba se formando congestionamentos e cruzamentos fechados por motoristas tentando passar.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que equipes da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) estão envolvidas, junto a outras secretárias, nos trabalhos de rescaldo da chuva, que não tem hora para terminar.

"Equipes de sinalização e manutenção semafórica seguem trabalhando para restabelecer os semáforos afetados. Em alguns trechos, a falta de energia elétrica ainda impede o pleno funcionamento dos equipamentos, o que deve ocorrer em plenitude tão logo o fornecimento seja normalizado pela concessionária do setor", disse a prefeitura, em nota.

Os semáforos de Campo Grande começaram a ser trocados recentemente, substituindo os equipamentos antigos.

"A substituição dos semáforos ocorre como parte de um processo de manutenção preventiva. Os equipamentos são antigos e já vinham sendo trocados gradualmente ao longo do tempo", argumentou a Agetran no mês passado.

No que diz respeito à gestão desses equipamentos, a responsabilidade sobre os semáforos de Campo Grande passou das mãos do "Consórcio CAM" para o "CAM II", uma segunda versão da sociedade consorciada. 

O consórcio Cam comanda os serviços dos semáforos desde 2018 em Campo Grande, já tento anotado renovações consecutivas em um contrato que chegou a render R$ 51,8 milhões por ano. 

Acontece que, tanto a primeira versão quanto o Consórcio CAM II são formados pelas mesmas empresas: Arc Comércio, Construção e Administração de Serviços e Meng Engenharia Comércio e Indústria, sendo que a fundação do segundo data de 20 de setembro do ano passado. 

Por esse motivo, a licitação vencida em 11 de setembro de 2024 pelo valor total de R$ 23.200.359,81, cerca de R$1,2 milhão mais barata que o previsto, foi assinada à época pelos representantes da ARC após uma longa novela de "abre e fecha" do certame. 

A licitação milionária em questão foi retomada apenas em 06 de setembro, após uma série de suspensões que começaram em menos de um mês após a troca no comando da Agetran, quando Janine Bruno (que chefiou a pasta por sete anos) foi trocado pelo ex-dono de autoescola, Paulo Silva, quando os valores do certame giravam em torno de R$ 24 milhões.  

Estragos da chuva

Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) em um período de 25 minutos o volume de chuva chegou a 27,5 milímetros na Capital, com ventos de até 88,9 quilômetros por hora nesta manhã.

A Central 156 recebeu em torno de 40 solicitações referentes à queda de árvores.

A Prefeitura de Campo Grande informou que equipes de várias Pastas estão nas ruas realizando trabalho de contenção de danos, que envolve principalmente a remoção de árvores caídas e suporte a famílias em áreas de vulnerabilidade, devendo se estender ao longo de pelo menos mais um dia.

Há alerta laranja vigente, de perigo de novas tempestades dentro das próximas 48 horas.

Além da remoção de árvores caídas, o trabalho envolve a distribuição de lonas para proteção imediata de telhados danificados.

Ainda segundo o Executivo Municipal, todas as equipes devem ser permanecer mobilizadas até que as situações emergenciais sejam solucionadas.

A Prefeitura orienta a população para que, em casos de emergências relacionadas às chuvas, acione os serviços municipais pelo telefone 156, da Ouvidoria Municipal.

Censo

IBGE: número de casais em união estável supera o de cerimônias e festas de casamento

Pesquisa divulgada hoje revela que MS segue o padrão nacional em aumento de uniões consensuais

05/11/2025 17h30

No Brasil, mais de 90 milhões de pessoas estavam em união em 2022

No Brasil, mais de 90 milhões de pessoas estavam em união em 2022 Divulgação

Pela primeira vez, o número de pessoas de 10 anos ou mais no Brasil que vivem em união estável superou o número de indivíduos casados no religioso e no civil, de acordo com o Censo 2022: Nupcialidade e Família divulgado nesta quarta (5) pelo Instituto Brasileiro do Geografia e Estatística (IBGE). 

Em 2010, a distribuição de pessoas registradas em união conjugal celebrada em casamento religioso e civil era de 42,9%, enquanto as que viviam em união consensual era de 36,4%. 

Em 2022, os números se inverteram. A percentagem dos que celebraram casamento civil e religioso foi de 37,9%, enquanto os em união consensual subiu para 38,9%, ultrapassando a celebração tradicional pela primeira vez na série histórica. 

Em Mato Grosso do Sul, a mudança também foi observada na pesquisa. Do total de 1.216.317 pessoas em união conjugal, 402 mil tinham como natureza da união o casamento civil e religioso (33%), ao passo que 500.735 viviam em união estável (41,1%).

“O aumento na proporção de uniões consensuais reforça as mudanças comportamentais que têm sido experimentadas na sociedade brasileira, quando as uniões no civil e religioso vem perdendo espaço para as uniões não formalizadas. No entanto, vale ressaltar que as uniões consensuais podem ser registradas em cartório ou não”, afirma Luciene Longo, analista da pesquisa.

Em 2022, mais da metade da população do Estado (53%) a partir de 10 anos, vivia em uma união conjugal, que representa 1,2 milhão de pessoas. O número é próximo ao de 2010, quando o número foi de 52,2%. 

Entre os que não viviam em união conjugal mas já viveram, a proporção cresceu de 15,4% em 2010 para 19,1% em 2022, um aumento de 38,3%, considerando todo o período. 

Segundo o levantamento, houve uma redução no percentual de pessoas que nunca viveram em união, saindo de 32,4% em 2010 para 27,9% em 2022. 

Entre os municípios de MS, Paraíso das Águas tinha o maior percentual de pessoas de 10 anos ou mais que viviam em união conjugal, com 63,9%, seguido por Jateí (61,2%) e Inocência (60,9%). Quanto às pessoas que não viviam em união conjugal, mas já viveram união, os municípios de MS com os maiores números foram Paranaíba (22,3%), Paranhos (22,05%) e Maracaju (21,7%). 

Idade, religião e renda

Segundo os dados, mulheres tendem a se unir mais novas do que os homens. 46,1% das mulheres até 39 anos estavam em uma união, contra 38,8% dos homens na mesma faixa etária. 

No entanto, o cenário muda entre os 40 e 49 anos, quando há uma maior proporção dos homens unidos (22,9%) que de mulheres (22,5%). A diferença é maior entre as pessoas de 60 anos ou mais, quando entre os homens o percentual é de 20,2% e, entre as mulheres, 14,7%.

“Isso reflete a maior expectativa de vida das mulheres. Com uma maior longevidade feminina, aumenta a proporção de mulheres nunca unidas e aquelas que passam a viver sem os seus cônjuges ou companheiros, seja por separação ou viuvez, fazendo com que a proporção de homens que vivem em união seja maior a partir dos 60 anos de idade”, observa Luciene Longo.

Em relação à religião, em Mato Grosso do Sul, a pesquisa apontou que houve uma maior frequência de uniões pelo casamento civil e religioso entre pessoas que se declararam evangélicas (35,2%). Todas as outras variáveis apresentaram grandes números entre a união consensual, com destaque para a umbanda e candomblé (61,5%) e para as tradições indígenas (94,9%). 

No Brasil, mais de 90 milhões de pessoas estavam em união em 2022

Entre a análise por rendimento, observou-se que, no Estado, a união consensual estava mais relacionada às menores condições financeiras. As maiores proporções dessa natureza conjugal estão entre os indivíduos com até 2 salários mínimos por pessoa, chegando a 84%.

À medida que o rendimento aumenta, a tendência é que as maiores taxas fiquem entre as uniões em casamento civil e religioso, conforme a tabela. 

No Brasil, mais de 90 milhões de pessoas estavam em união em 2022

União entre pessoas do mesmo sexo

Seguindo a tendência nacional, Mato Grosso do Sul também registrou um aumento nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

A pesquisa apontou que 12.379 pessoas a partir de 10 anos vivem em relações homoafetivas registradas no Estado. Destas, 4.711 são entre homens e 7.668 entre mulheres. 

No Brasil, em 2010 eram registrados 58 mil casais do mesmo sexo, enquanto no último Censo, o número saltou para 480 mil, um aumento de mais de 700%. 

A maior parte destes casais (77,6%) vive em união consensual, sem registro civil formal, enquanto 13,5% tiveram a relação formalizada apenas em cartório. 

O Boletim de Registro Civil divulgado em maio deste ano pelo IBGE mostrou esse aumento no número de casamentos entre parceiros do mesmo sexo em Mato Grosso do Sul. 

Em 2023, foi registrado o maior número de registros de casamentos entre pessoas do mesmo sexo já registrado no estado, com 172 registros. O recorde era do ano de 2018, com 166 registros. 

Foram registrados no estado, em 2023, 63 casamentos entre homens. Já nas uniões entre mulheres, o número cresce para 109 casamentos. 

Em âmbito nacional, no ano em questão, houve 7 mil registros de casamento civil entre mulheres, um crescimento de 5,9% em relação a 2022, o que representa o maior aumento já registrado no IBGE em uniões homoafetivas, iniciado em 2013. 

Sobre os dados de união entre homens, foram 4.175 casamentos, uma queda de 4,9% com relação ao ano de 2022. 

Os números não dizem respeito a casos de união estável, somente aos números dos registros em cartório. 

Desde 2013, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo foi, praticamente multiplicado por três.

Em 2013, no início das apurações desta categoria, foram contabilizados 3,7 mil casamentos homoafetivos. Em 2023, o número total foi de 11,2 mil. 

O casamento entre mulheres representou 62,7% do total dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Desde o início das contagens, o número de uniões entre mulheres é maior do que entre homens. 

O ano de início da série do IBGE, 2013, é o mesmo ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 175, onde os cartórios são proibidos de se recusarem a converter uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamentos. 

A decisão do CNJ veio juntamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) onde as uniões homoafetivas são igualadas às heteroafetivas. Até então, os cartórios precisavam de autorização judicial para celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. 

