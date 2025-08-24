Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Três lagoas (MS)

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre

Mulher, de 60 anos, se engasgou com espinha de peixe em Três Lagoas e teve que ser transferida para Campo Grande devido à gravidade da situação

Naiara Camargo

Naiara Camargo

24/08/2025 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Maria Rodrigues dos Santos, de 60 anos, morreu vítima de perfuração no esôfago após engasgar com uma espinha de peixe, na noite deste sábado (23), no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), localizado na avenida Engenheiro Lutero Lopes, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a idosa se engasgou com uma espinha de peixe há uma semana. A partir de então, começou a sentir dores abdominais, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar.

Com isso, buscou atendimento médico e realizou exames no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o resultado dos exames indicou pneumomediastino grave e transfixação do esôfago, provocado possivelmente pela espinha de peixe.

Devido a gravidade do caso, foi transferida, neste sábado (23), para o setor vermelho do HRMS, em Campo Grande, onde deu entrada em PCR em assistólia, que é o procedimento de manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) com administração de adrenalina.

Foi tentada a reanimação por 16 minutos, mas, ela não respondeu às massagens cardíacas e faleceu às 19h41min deste sábado (23).

O caso foi registrado como Morte Decorrente de Fato Atípico na na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ENGASGAMENTO

Obstrução de via aérea por corpo estranho líquido ou sólido, popularmente conhecido como engasgo, ocorre quando um objeto ou alimento fica preso na garganta, bloqueando a passagem de ar para os pulmões.

É uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante a deglutição.

O engasgo é considerado emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo.

A causa de engasgamento em adultos é devido à falta de mastigação adequada de alimentos, principalmente  de carnes, pães e grãos.

Já em crianças, os engasgos ocorrem pela dificuldade em engolir a própria saliva, ingerir líquido na posição deitado ou encostado, deitar o bebê após refeição sem ter arrotado e engolir pequenos brinquedos ou outros objetos.

Até os três anos de idade, a criança não controla a mastigação e a deglutição de alimentos devido à falta dos dentes molares, estrutura importante na trituração de comida sólida.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 94% de casos de asfixia por engasgo ocorrem em crianças menores de sete anos.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul afirmou que as consequências do engasgo para o corpo humano variam de leves à graves. Veja:

  • Falta de ar: a obstrução da passagem de ar pode causar dificuldade para respirar, resultando em falta de ar.
  • Desmaio: em casos mais graves, a falta de oxigênio pode levar a uma perda de consciência.
  • Danos cerebrais: se o cérebro não recebe oxigênio suficiente por um período prolongado, pode ocorrer danos cerebrais permanentes.
  • Asfixia: se a obstrução não for removida a tempo, pode ocorrer asfixia, podendo que pode ser fatal.
  • Lesão na garganta: em alguns casos, a tentativa de remover a obstrução pode causar lesões na garganta.
  • Morte: a junção de asfixia, falta de ar e danos cerebrais, causados pelo engasgo, pode levar o indivíduo à óbito.

A forma de sinalizar/alertar que você está engasgado é colocar as duas mãos entrelaçadas sobre o pescoço, como se estivesse sendo enforcado.

PREVENÇÃO

Algumas atitudes simples previnem que uma pessoa engasgue. Segundo o Corpo de Bombeiros, é aconselhado mastigar bem os alimentos e evitar falar ou rir na hora de comer.

Para crianças menores de quatro anos, é indicado oferecer alimentos picados e amassados. Para crianças que são independentes e já se alimentam sozinhas, é necessária a supervisão.

O QUE FAZER EM CASO DE ENGASGO?

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, em caso de engasgo, a primeira atitude a ser tomada é acionar a Corporação através do número 193.

Caso a pessoa esteja consciente, é aconselhado que ela tussa até eliminar o objeto/alimento. Se a tosse não for capaz de expelir o corpo estranho, a saída é recorrer para a Manobra de Heimlich.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é uma técnica que pode salvar a vida de alguém, caso esteja engasgada. O método pode ser feito em si mesmo ou em outra pessoa.

Veja o passo a passo para desengasgar uma pessoa:

  • Posicione-se atrás da vítima
  • Enlace a vítima, com os braços, ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro)
  • Feche uma mão e abra a outra
  • Posicione a mão fechada sobre a área entre o umbigo e o diafragma da pessoa
  • Faça movimentos para dentro e para cima, em formato da letra “J”, como se quisesse levantar a vítima do chão, até que o corpo estranho seja eliminado

* A mão aberta deve orientar e acompanhar a outra. 

Caso a pessoa esteja inconsciente, a manobra de Heimlich deve ser realizada imediatamente.

"A manobra consiste em aplicar pressão abdominal rápida e forte na área entre o umbigo e o diafragma da pessoa, com o objetivo de criar uma corrente de ar que empurra o objeto para fora da traqueia", afirmou a assessoria de imprensa da corporação.

aniversário de 126 anos

Instituto prevê frio e até chuva para o desfile do 26 de agosto

Normalmente a data é marcada pelo calor e tempo seco. Prefeitura recebeu inscrição de 70 entidades para participarem do desfile

23/08/2025 18h10

Compartilhar
Expectativa dos organizadores é de que cerca de 30 mil pessoas acompanhem as festividades no centro de Campo Grande

Expectativa dos organizadores é de que cerca de 30 mil pessoas acompanhem as festividades no centro de Campo Grande divulgação

Continue Lendo...

O calor deste fim de semana deve dar uma trégua e o tradicional desfile de 26 de agosto (terça-feira) deve ocorrer em meio a uma manhã fria e com possibilidade de chuva, assim como aconteceu nos anos anteriores. As apresentações começam a partir das 8 horas, na Rua 13 de Maio. 

E, conforme a assessoria da prefeitura, este ano o evento terá a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. A expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas ao longo do percurso, conforme estimativa da administração. 

De acordo com o site Climatempo, existe uma pequena possibilidade de chuva ( probabilidade de 31%) na manhã daquele dia e os termômetros na madrugada devem marcar mínima de dez graus em Campo Grande. O Sol deve aparecer somente no período da tarde, contrariando o tradicional calor e tempo seco que normalmente marcam o desfile na cidade e repetindo o cenário da mesma data dos últimos dois anos. 

O trajeto do desfile começa no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro. Os palanques oficiais para autoridades estarão posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. O encerramento está previsto para as 11h30.

Participam escolas, bandas de diferentes instituições, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais. 

E, para garantir a segurança e a estrutura do evento, algumas ruas da região central serão interditadas já a partir do dia 25 (segunda-feira), por volta das 19 horas, para montagem de arquibancadas, sinalização e palanques. 

No dia seguinte, interdições adicionais serão realizadas desde as 5h30, por conta da Corrida do Facho, e a partir das 6h, para o desfile.


Interdições para montagem da estrutura (25/08 – a partir das 19h)
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino
Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco
Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino
Interdições para a Corrida do Facho (26/08 – a partir das 5h30)
Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
Rua 15 de Novembro x Rua Rui Barbosa
Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
Rua Barão do Rio Branco x Av. Calógeras
Rua Dom Aquino x Rua Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Rua Mal. Rondon
Interdições para o desfile (26/08 – a partir das 6h)
Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Rua Maracaju x Rui Barbosa
Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
 

outro patamar

MPMS "compra" 760 iPhones 16 e vai trocá-los a cada dois anos

Licitação, que terá custo de pelo menos R$ 13,2 milhões em cinco anos, está sendo contestada no Conselho Nacional do Ministério Público

23/08/2025 17h00

Compartilhar
Ministério Público tem em torno de 1,2 mil servidores em todo o Estado, incluindo os promotores e procuradores de Justiça

Ministério Público tem em torno de 1,2 mil servidores em todo o Estado, incluindo os promotores e procuradores de Justiça

Continue Lendo...

Com salários variando entre R$ 15 mil e até R$ 200 mil, boa parte dos cerca de 1,2 mil servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, incluindo promotores e procuradores, passarão a ter direito a iPhones 16, de última geração, bancados pela instituição, que pretende investir pelo menos R$ 13,2 milhões em um contrato de comodato de 760 aparelhos por até cinco anos. 

E se não bastasse a regalia de ter telefone de última geração gratuito para mais da metade dos servidores, o edital ainda prevê que a cada 24 meses os aparelhos terão de ser substituídos por modelos iguais ou superiores. Se comprasse os aparelhos, o MP gastaria em torno de R$ 5,9 milhões, uma vez que o custo médio do modelo licitado está na casa dos R$ 7,8 mil.  

E para evitar que servidores públicos sejam obrigados a utilizar modelos ultrapassados, o edital já determina ao fornecedor “substituir os aparelhos celulares por outros novos, de primeiro uso e de categoria igual ou superior, incluindo os acessórios, a cada 24 (vinte e quatro) meses (inclusive “backup”), contados a partir da data de assinatura do contrato, sem qualquer ônus para o contratante”.

Por ter orçamento farto, a instituição justifica a necessidade de troca “por ser necessário manter um rol de equipamentos sem perdas de desempenho, obsolescência e desgastes normais de uso”. Os “velhos” serão devolvidos à empresa que vencer a licitação, que deve ser a TIM, já que ela apresentou a melhor proposta no pregão realizado na última segunda-feira (18)

E o edital deixa claro que a troca precisa ser feita com agilidade. “A contratada terá, no máximo, 15 (quinze) dias úteis para efetivar a substituição de todos os aparelhos”, já que, conforme o comando do Ministério Público, um celular com dois anos está ultrapassado. 

Mas, apesar que a instituição entender que a cada dois anos os aparelhos devem ser trocados por estarem velhos, eles devem ser devolvidos em boas condições. Conforme o edital, “o contratante recolherá e devolverá os aparelhos antigos... restituindo-os em condições de funcionamento”.

Ou seja, depois de a empresa recolher os aparelhos, ela poderá colocá-los à venda pelo valor de mercado de usados, já que um iPhone 16 continuará sendo objeto de desejo para os comuns dos mortais daqui dois anos, quando os promotores possivelmente receberão o modelo 18.

Conforme o edital, os aparelhos terão de ser entregues acompanhados de chip e com pacote de dados. Ou seja, além de aparelho de última geração, os servidores ainda terão linha telefônica gratuita em todo o território nacional. 

Os R$ 13,2 milhões são relativos somente ao valor inicial do contrato de cinco anos. O edital prevê que “o valor contratual poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado, observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base vinculada à data do orçamento estimado, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que vier a substituí-lo”.

CONTESTAÇÃO

O Ministério Público tem em torno de 230 promotores e procuradores na ativa e o fato de a instituição estar contratando serviço para 760 aparelhos chamou a atenção do advogado douradense Ricardo Feltrin. Ele denunciou a licitação ao Conselho Nacional do Ministério Público e quer que o certame, que tinha estimativa inicial de até R$ 15.983.820,00, seja cancelado. 

“A escolha por aparelhos de luxo, sem justificativa objetiva, contraria os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade. É um ato que fere a confiança da população e a própria missão do Ministério Público, que deve primar pelo zelo com o dinheiro do povo”, escreveu o advogado. 

Para ele, não existe “demonstração clara da necessidade técnica de tais aparelhos por afrontar, em tese, princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal”. Este artigo diz que A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)
Loteria

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 5994-3 de hoje, sábado (23/08)

4

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6808, sábado (23/08)
loteria

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6808, sábado (23/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 6 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira