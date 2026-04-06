Idosa entra em coma após acidente com motociclista que fugiu sem prestar socorro

Imagens de circuito de videomonitoramento captaram tanto o momento do acidente, como a própria fisionomia do indivíduo - Reprodução

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Atingida por uma motocicleta, uma idosa de 74 anos está agora em coma em Dourados, devido ao acidente registrado durante o final de semana na região da fronteira entre o Brasil e Paraguai, enquanto o indivíduo que fugiu do local sem prestar socorro foi flagrado por câmeras de segurança e está sendo procurado pelas autoridades e população em geral.

Imagens de circuito de videomonitoramento captaram tanto o momento do acidente, como a própria fisionomia do indivíduo, que após atingir a mulher foge do local sem capacete e sem prestar socorro à vítima.

Atingida por uma motocicleta, uma idosa de 74 anos está agora em coma em Dourados, devido ao acidente registrado durante o final de semana na região da fronteira entre o Brasil e Paraguai, enquanto o indivíduo que fugiu do local sem prestar socorro foi flagrado por câmeras de segurança e está sendo procurado pelas autoridades e população em geral.

Nota-se que a mulher cruza a via do município de Ponta Porã enquanto carrega alguns itens na mão, esperando, num primeiro momento, a passagem de duas motos antes de atravessar o trecho por volta de 13h. Confira:

Além disso, as imagens mostram que a idosa é arremessada ao chão devido à força do impacto e chega a bater a cabeça. O suspeito tenta levantar, cambaleia em um primeiro momento e avança poucos metros enquanto tenta dar partida.

Através do horário registrado no circuito de monitoramento interno, nota-se que o suspeito que segue sendo procurado levou menos de um minuto desde que atingiu a idosa até o momento em que deixou o local do acidente.

Idosa em coma

Atropelada em Ponta Porã, a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no município fronteiriço com o Paraguai, porém precisou ser transferida para a cidade distante aproximadamente 231 quilômetros da Capital, como evidencia o portal local Dourados Agora, justamente por conta da gravidade dos ferimentos.

Com a mulher internada em coma, os familiares da idosa pedem agora o auxílio também da população em geral para que o indivíduo que fugiu do local sem prestar socorro seja localizado e responsabilizado.

Até o momento o caso é investigado como lesão corporal grave mais a omissão de socorro, podendo ser listados ainda alguns agravantes pela fuga do local.

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