Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Três Lagoas

Idoso morre em acidente com condutor na contramão e desabilitado

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas Orestes Prata Tibery e Visconde de Tamandaré

Alison Silva

Alison Silva

17/01/2026 - 15h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um motociclista de 61 anos morreu na manhã desta sexta-feira (16) após não resistir aos ferimentos causados por um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde de quinta-feira (15), em Três Lagoas, interior do Estado. A colisão envolveu um carro que trafegava pela contramão e era conduzido por um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A vítima foi identificada como José Cordeiro da Silva Filho. Ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um Fiat Palio no cruzamento das ruas Orestes Prata Tibery e Visconde de Tamandaré, no bairro Colinos. De acordo com as informações da Rádio Caçula, apuradas no local, o automóvel seguia pela contramão no momento da batida.

Com a força do impacto, José e a passageira da motocicleta foram arremessados ao chão. Ambos ficaram feridos e receberam atendimento de equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhados ao Hospital Auxiliadora. O motociclista deu entrada consciente, mas apresentou piora no quadro clínico ao longo do dia e acabou morrendo na manhã seguinte.

A passageira da moto também sofreu ferimentos, mas não há, até o momento, atualização oficial sobre o estado de saúde dela.

O motorista do Fiat Palio permaneceu no local após o acidente e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Além de não possuir CNH, o veículo estava com o licenciamento vencido, o que configura infrações administrativas e pode agravar a responsabilização do condutor.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Deptran, que realizaram a sinalização da via. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente e apura as responsabilidades criminais e administrativas do motorista.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Polícia Ambiental é recebida a tiros durante fiscalização em Rio Verde

Atirador conseguiu fugir nadando e companheiros foram presos

17/01/2026 12h15

Compartilhar

Divulgação/PCMS

Continue Lendo...

Durante fiscalização de rotina em operação conjunta com a Polícia Civil e Militar na madrugada deste sábado (17), a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi recebida a tiros ao abordar um grupo suspeito às margens do Rio Verde.

Por volta das 6h da manhã foi feita a abordagem a um veículo parado à margem do rio. Outros integrantes do grupo, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir. 

Um dois homens sacou uma arma de fogo e atirou contra os policiais. A equipe policial revidou para cessar o ataque. O suspeito, ainda não identificado, jogou a arma no rio e fugiu a nado, estando foragido até o momento.

Após a troca de tiros, parte dos envolvidos retornou à margem. Quatro foram detidos: homens de 29 anos, 19 anos, 35 anos e 60 anos. Eles foram encaminhados ao hospital local para a realização de exame de corpo de delito.

Os quatro presos serão autuados pelos crimes de pesca ilegal, associação criminosa, desobediência e resistência. Quando localizado e identificado, o fugitivo responderá por tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública e porte ilegal de arma de fogo. As investigações prosseguem para identificar e localizar os demais envolvidos, especialmente o autor dos disparos.

Foram apreendidos dois veículos portando diversos apetrechos utilizados na pesca e caça ilegal, além de exemplares de peixes, incluindo espécies com captura proibida, como o dourado. No ponto de apoio do grupo, a PMA encontrou armas de fogo de calibre diversos.

Apetrechos e armas utilizadas para pesca e caça ilegal

 

 

RECUSA

Gilmar Mendes nega habeas corpus com pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

Ministro do STF chegou a analisar o mérito do pedido, mas negou o HC por inadmissibilidade da via eleita

17/01/2026 11h30

Compartilhar
Ministro Gilmar Mendes

Ministro Gilmar Mendes Andressa Anholete/STF

Continue Lendo...

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um habeas corpus apresentado em favor da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele não chegou a analisar o mérito do pedido, mas negou o HC por inadmissibilidade da via eleita.

Na decisão, afirmou que a jurisprudência do STF é reiterada e pacífica no sentido de não admitir o conhecimento de HCs impetrados contra decisões de ministros ou de órgãos colegiados da própria Corte.

Também destacou que sua posição como relator do pedido se deu em situação excepcional e temporária, justificada pelo recesso forense, e, sendo assim, um eventual conhecimento do HC, além de contrariar a jurisprudência consolidada, implicaria em uma substituição indevida da competência natural previamente estabelecida na Corte.

"Ainda que respaldado em previsão regimental expressa, esse exercício deve ser marcado por temperamentos que resguardem a atribuição dos Ministros originalmente competentes para os feitos de que se originam os atos impugnados", disse.

Mendes enfatizou, por fim, que o HC em questão foi impetrado por um advogado não participante da defesa do ex-presidente. Pontuou que a ação de terceiros é possível, mas que o STF tem se posicionado quanto à prudência nesses casos, especialmente quando não há indicativo de inércia ou omissão da defesa do envolvido.

Essa posição, disse, ocorre para "evitar que pretensões movidas por terceiros acabem por repercutir, de maneira indesejada, na estratégia defensiva do próprio paciente, o que revela subversão dos institutos aplicáveis."

O habeas corpus foi pedido pelo advogado Paulo Souza Barros de Carvalhosa, que não faz parte da defesa do ex-presidente. O HC foi originalmente distribuído para a ministra Cármen Lúcia, mas, devido ao recesso, ele seria analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que exerce interinamente a presidência da Corte. Moraes, porém, se declarou impedido de apreciá-lo devido a uma questão regimental, e por isso o HC foi redistribuído para Mendes.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2960, quinta-feira (15/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2960, quinta-feira (15/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6928, quinta-feira (15/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6928, quinta-feira (15/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?