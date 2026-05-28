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IFMS abre 120 vagas para pós-graduação em três cidades de MS

Vagas são distribuídas entre os campi de Campo Grande, Aquidauana e Corumbá

Alison Silva

Alison Silva

28/05/2026 - 17h01
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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos presenciais e gratuitos de pós-graduação lato sensu em três municípios do estado. Ao todo, são ofertadas 120 vagas para ingresso no segundo semestre de 2026, distribuídas entre os campi de Campo Grande, Aquidauana e Corumbá.

As oportunidades são para os cursos de especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ofertado nos campi de Campo Grande e Aquidauana, e Informática Aplicada à Educação, em Corumbá. Os cursos são voltados a candidatos com diploma de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), independentemente da área de formação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 25 de maio e 8 de junho, por meio da Central de Seleção do IFMS.

Após preencher o formulário eletrônico, o candidato deverá escolher o campus, o curso e a categoria de concorrência, podendo optar pela ampla concorrência, reserva de vagas para servidores do IFMS ou cotas de ações afirmativas.

O processo seletivo será realizado por sorteio eletrônico, previsto para ocorrer até o dia 16 de junho. Segundo o edital, não haverá aplicação de provas nem análise curricular. Todos os candidatos com inscrição deferida participarão do sorteio.

O edital prevê políticas de ações afirmativas, com reserva mínima de 20% das vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) e 5% para pessoas com deficiência (PCD). No curso de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, metade das vagas de ampla concorrência será destinada a servidores permanentes ou em exercício provisório no IFMS.

Confira a distribuição das vagas:

  • Campo Grande: 40 vagas para Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica;
  • Aquidauana: 40 vagas para Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica;
  • Corumbá: 40 vagas para Informática Aplicada à Educação.

Os candidatos aprovados nas cotas raciais deverão passar por procedimento presencial de heteroidentificação. Já os indígenas precisarão apresentar documentação comprobatória, como Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) ou declaração de liderança indígena. Os candidatos inscritos como PCD deverão apresentar laudo médico detalhado no ato da matrícula.

Os cursos possuem regime modular presencial, com possibilidade de oferta de algumas disciplinas a distância.

A especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica possui carga horária de 360 horas, além de 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com duração entre 12 e 18 meses. O objetivo é qualificar profissionais para atuação crítica em ambientes educativos integrando ciência, tecnologia e trabalho.

Em Campo Grande, as aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h. Em Aquidauana, as atividades serão realizadas às terças e quartas-feiras, das 18h50 às 22h44.

Já a especialização em Informática Aplicada à Educação, ofertada em Corumbá, também terá 360 horas de disciplinas e 60 horas de TCC, desenvolvidas ao longo de 18 meses. O curso busca capacitar profissionais para o uso das tecnologias da informação e comunicação como ferramentas pedagógicas. As aulas ocorrerão às segundas e terças-feiras, das 19h às 22h15.

Principais datas do processo seletivo

  • Período de Inscrições 25/05 a 08/06/2026
  • Divulgação preliminar das inscrições deferidas Até 09/06/2026
  • Divulgação das inscrições deferidas (após recursos) Até 12/06/2026
  • Sorteio Eletrônico Até 16/06/2026
  • Divulgação do resultado do Sorteio Eletrônico Até 17/06/2026
  • Procedimentos de Heteroidentificação presenciais 18, 19 e 22/06/2026
  • Publicação do Resultado Final e 1ª Chamada 29/06/2026
  • Período de Matrículas da primeira chamada 30/06 a 06/07/2026
  • Início das Aulas A partir de 03/08/2026

Serviço 

Para esclarecimento de dúvidas ou mais informações sobre o edital, os interessados podem entrar em contato com a instituição através do correio eletrônico [email protected].

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Nova rota

Campo Grande terá voos diretos para o Rio de Janeiro a partir de junho

Venda das passagens começam a partir da próxima quarta-feira (3)

28/05/2026 18h36

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Foto: Divulgação

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Campo Grande passará a ter voos diretos para o Rio de Janeiro a partir do próximo mês. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel (PP) nesta quinta-feira (28), em postagem feita nas redes sociais. A venda das passagens começa em 3 de junho.

De acordo com o cronograma repassado pelo governador, os voos sairão de Campo Grande às terças, quintas e sábados. Já as viagens do Rio de Janeiro para a Capital serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os voos serão operacionalizados pela companhia aerea Gol.

Com a nova rota, Campo Grande amplia as conexões aéreas com centros aeroportuários do país, que já incluem Confins, em Minas Gerais; Guarulhos e Campinas, em São Paulo; além de Brasília.

Ao comentar a ampliação da malha aérea, Riedel afirmou que o Estado ainda enfrenta limitações nos voos regionais, mas que o governo mantém conversas com companhias aéreas para ampliar a oferta de operações.

“Ainda existe muita deficiência, especialmente nos voos regionais, mas estamos conversando com as empresas e atraindo competitividade para ampliar essa malha”, declarou o governador.

Riedel também mencionou investimentos em aeroportos do interior do Estado, como Corumbá e Ponta Porã.

"A malha aeroviária do Estado vai se avolumando, demonsrtação clara do crescimento do Mato Grosso do Sul, isso vai gerar mais oportunidades de negócios para quem vem e para quem sai do Estado, para poder não só passear, mas para viajar ou para fazer negócios de uma maneira geral", disse.

Segundo ele, obras e melhorias em unidades de cidades como Dourados, Três Lagoas e Bonito devem ser concluídas até o fim do ano.

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campo grande

Prefeitura abre licitação de R$ 2,3 milhões para reordenamento viário em rotatória

Rotatória das Avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo passará por obras que incluem instalação de semáforo

28/05/2026 18h01

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Rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré terá semáforo

Rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré terá semáforo Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação, no valor de R$ 2,3 milhões, para contratação de empresa que será responsável pela obra de reordenamento viário na rotatória das avenidas Tamandaré e Dr. Euler de Azevedo, em Campo Grande.

O aviso da licitação, na modalidade pregão eletrônico, foi publicado nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Município.

A obra foi anunciada em agosto do ano passado, como parte das comemorações dos 126 anos de Campo Grande, com assinatura de convênio entre o Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), e a prefeitura.

Na época, o governo informou que o projeto já estava pronto e o dinheiro já estava na conta da prefeitura e que, com a assinatura do convênio, seria aberto o processo licitatório e, em seguida, iniciadas as obras, que deveriam ser entregues no prazo de um ano.

A licitação foi aberta apenas agora, nove meses depois do anúncio. O prazo para envio das propostas é até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026.

Reordenamento viário

De acordo com o Executivo Municipal, a intervenção vai beneficiar diretamente os moradores dos bairros Nasser, Vila Sobrinho e São Francisco.

A readequação viária foi desenvolvida pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

O pacote de melhorias inclui obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e novas aberturas no canteiro central para adequação dos retornos.

Além disso, o principal ponto, cobrado há anos pela população, será a instalação de um sistema semafórico e nova sinalização para ordenar o fluxo e melhorar a fluidez do trânsito na região.

Os cruzamentos semaforizados terão sistemas de sincronização e contadores automáticos de volume de tráfego. Os sistemas permitirão a programação dinâmica dos tempos de sinal verde ao longo do dia.

Para viabilizar essa intervenção, serão necessárias serviços de adequação física e readequações, incluindo a demolição de canteiros existentes e a remodelagem de ilhas direcionadoras de tráfego.

A rotatória dá acesso a mais de nove opções diferentes, liga vários bairros e dá acesso ao Detran, além de duas universidades, a Universidade Católica Dom Bosco e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

     

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