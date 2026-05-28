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UEMS enfrenta crise com salários defasados e falta de estrutura

Professores denunciam falta de estrutura, sobrecarga de trabalho e avanço da precarização na universidade estadual

Welyson Lucas

28/05/2026 - 16h36
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A crise estrutural enfrentada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul dominou o debate realizado nesta quarta-feira (27), durante audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto, que reuniu professores, estudantes, técnicos administrativos, aposentados e parlamentares em defesa da valorização da universidade pública.

Ao longo das discussões, representantes da Associação dos Docentes da UEMS (ADUEMS) denunciaram perdas salariais, falta de investimentos, precarização das condições de trabalho e dificuldades estruturais enfrentadas nas unidades da instituição.

A vice-presidente da ADUEMS, Erika Porceli Alaniz, afirmou que muitos docentes utilizam computadores pessoais para desenvolver atividades acadêmicas devido à ausência de equipamentos institucionais.

Ela também apontou dificuldades para realização de pesquisas por falta de financiamento e criticou o aumento da sobrecarga de trabalho.

Segundo Erika, a precarização ocorre principalmente pela intensificação das jornadas e pela carência de servidores técnicos, situação que obriga professores a acumularem funções burocráticas e administrativas. Com isso, o tempo destinado ao ensino, à pesquisa e à extensão acaba reduzido.

"A universidade funcionando nessas condições compromete sua função social de promover o desenvolvimento científico e tecnológico, formular propostas para o desenvolvimento nacional e formar profissionais qualificados, inclusive filhos da classe trabalhadora"

Perdas salariais e aposentadorias

O presidente da ADUEMS, Marcelo Bertace, cobrou a recomposição salarial dos docentes e criticou a contribuição previdenciária de 14% aplicada sobre os aposentados.

Conforme os cálculos apresentados pela entidade, os professores acumulam perdas salariais de aproximadamente 44% desde 2015.

Representantes dos técnicos administrativos também relataram dificuldades estruturais e salariais.

A presidente do Sindicato dos Profissionais Técnicos da Educação Superior, Ana Maria da Trindade, afirmou que a universidade sofre limitações desde mudanças realizadas no Plano de Cargos e Carreiras instituído pela Lei nº 2.230, de 2001.

Ela destacou ainda a ausência de autonomia financeira da UEMS como um dos principais entraves para valorização dos servidores e expansão da instituição.

Estudantes denunciam falta de sede própria

A situação enfrentada pelos estudantes também foi tema da audiência. O acadêmico de História da unidade da UEMS nas Moreninhas, Lindenberg Vidotto, denunciou que o polo funciona há quatro anos dentro de uma escola estadual, sem sede própria.

Segundo ele, estudantes e professores realizam arrecadações para custear atividades de extensão e viagens acadêmicas. Em um dos casos relatados, docentes precisaram organizar uma "vaquinha" para pagar o transporte de alunos até sítios arqueológicos em Alcinópolis.

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"Vamos fazer uma vaquinha para custear uma viagem até Alcinópolis, onde os estudantes conhecerão o sítio arqueológico existente no município. O curso realizou apenas uma viagem de extensão em quatro anos", afirmou o estudante durante a audiência.

Parlamentares criticam terceirização e falta de concursos

Durante a audiência, parlamentares também fizeram críticas ao modelo de gestão adotado no serviço público estadual.

A deputada estadual Gleice Jane (PT), vice-presidente da Comissão de Educação, afirmou que o enfraquecimento da universidade impacta diretamente o desenvolvimento do Estado e criticou os cortes salariais, a perda da autonomia financeira e a falta de investimentos em ciência e tecnologia.

Gleice Jane também destacou que fortalecer a universidade significa fortalecer o próprio Estado. Segundo a parlamentar, o objetivo agora é ampliar o diálogo com professores, estudantes, técnicos e sindicatos para encaminhar as reivindicações ao governo estadual e expor a situação em plenário.

Já o deputado estadual Pedro Kemp (PT) condenou o avanço da terceirização e das contratações temporárias no serviço público.

Segundo ele, cerca de 70% dos professores da UEMS são contratados temporariamente, situação que, além de precarizar as carreiras, também afeta a arrecadação previdenciária do Estado, já que esses profissionais contribuem para o INSS.

Renúncias fiscais entram no centro do debate

Outro ponto que gerou críticas durante a audiência foi a política de renúncia fiscal concedida ao agronegócio em Mato Grosso do Sul. Conforme os dados apresentados no debate, os incentivos fiscais ao setor chegaram a R$ 6 bilhões em 2022.

Para 2026, a previsão é de R$ 11,9 bilhões, enquanto em 2027 o valor estimado alcança R$ 27 bilhões, enquanto em 2028 a estimativa é de R$ 13 bilhões.

Em comparação, os setores sociais do orçamento estadual concentram cerca de R$ 8 bilhões.
Parlamentares e representantes sindicais defenderam que parte desses recursos poderia ser revertida para investimentos em educação, ciência, tecnologia, assistência estudantil e valorização do funcionalismo público.



 

Nova rota

Campo Grande terá voos diretos para o Rio de Janeiro a partir de junho

Venda das passagens começam a partir da próxima quarta-feira (3)

28/05/2026 18h36

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Foto: Divulgação

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Campo Grande passará a ter voos diretos para o Rio de Janeiro a partir do próximo mês. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel (PP) nesta quinta-feira (28), em postagem feita nas redes sociais. A venda das passagens começa em 3 de junho.

De acordo com o cronograma repassado pelo governador, os voos sairão de Campo Grande às terças, quintas e sábados. Já as viagens do Rio de Janeiro para a Capital serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os voos serão operacionalizados pela companhia aerea Gol.

Com a nova rota, Campo Grande amplia as conexões aéreas com centros aeroportuários do país, que já incluem Confins, em Minas Gerais; Guarulhos e Campinas, em São Paulo; além de Brasília.

Ao comentar a ampliação da malha aérea, Riedel afirmou que o Estado ainda enfrenta limitações nos voos regionais, mas que o governo mantém conversas com companhias aéreas para ampliar a oferta de operações.

“Ainda existe muita deficiência, especialmente nos voos regionais, mas estamos conversando com as empresas e atraindo competitividade para ampliar essa malha”, declarou o governador.

Riedel também mencionou investimentos em aeroportos do interior do Estado, como Corumbá e Ponta Porã.

"A malha aeroviária do Estado vai se avolumando, demonsrtação clara do crescimento do Mato Grosso do Sul, isso vai gerar mais oportunidades de negócios para quem vem e para quem sai do Estado, para poder não só passear, mas para viajar ou para fazer negócios de uma maneira geral", disse.

Segundo ele, obras e melhorias em unidades de cidades como Dourados, Três Lagoas e Bonito devem ser concluídas até o fim do ano.

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campo grande

Prefeitura abre licitação de R$ 2,3 milhões para reordenamento viário em rotatória

Rotatória das Avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo passará por obras que incluem instalação de semáforo

28/05/2026 18h01

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Rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré terá semáforo

Rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré terá semáforo Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação, no valor de R$ 2,3 milhões, para contratação de empresa que será responsável pela obra de reordenamento viário na rotatória das avenidas Tamandaré e Dr. Euler de Azevedo, em Campo Grande.

O aviso da licitação, na modalidade pregão eletrônico, foi publicado nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Município.

A obra foi anunciada em agosto do ano passado, como parte das comemorações dos 126 anos de Campo Grande, com assinatura de convênio entre o Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), e a prefeitura.

Na época, o governo informou que o projeto já estava pronto e o dinheiro já estava na conta da prefeitura e que, com a assinatura do convênio, seria aberto o processo licitatório e, em seguida, iniciadas as obras, que deveriam ser entregues no prazo de um ano.

A licitação foi aberta apenas agora, nove meses depois do anúncio. O prazo para envio das propostas é até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026.

Reordenamento viário

De acordo com o Executivo Municipal, a intervenção vai beneficiar diretamente os moradores dos bairros Nasser, Vila Sobrinho e São Francisco.

A readequação viária foi desenvolvida pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

O pacote de melhorias inclui obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e novas aberturas no canteiro central para adequação dos retornos.

Além disso, o principal ponto, cobrado há anos pela população, será a instalação de um sistema semafórico e nova sinalização para ordenar o fluxo e melhorar a fluidez do trânsito na região.

Os cruzamentos semaforizados terão sistemas de sincronização e contadores automáticos de volume de tráfego. Os sistemas permitirão a programação dinâmica dos tempos de sinal verde ao longo do dia.

Para viabilizar essa intervenção, serão necessárias serviços de adequação física e readequações, incluindo a demolição de canteiros existentes e a remodelagem de ilhas direcionadoras de tráfego.

A rotatória dá acesso a mais de nove opções diferentes, liga vários bairros e dá acesso ao Detran, além de duas universidades, a Universidade Católica Dom Bosco e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

     

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