IFMS abre 17 vagas para mestrado profissional

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferece 17 vagas para o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT), com ingresso em 2026. As inscrições já estão abertas e seguem até 12 de outubro.

Do total, quatro vagas são destinadas a servidores do IFMS, quatro para ampla concorrência, quatro para ações afirmativas — sendo três para candidatos pretos, pardos e indígenas e uma para pessoas com deficiência — e cinco para servidores da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado (Fundect).

O ProfNIT, ofertado gratuitamente em rede nacional, disponibiliza 499 vagas em todo o Brasil, com pontos focais em todas as unidades da federação. No IFMS, o curso é presencial e ofertado no Campus Campo Grande.

O processo seletivo inclui exame nacional no dia 8 de novembro, às 13h (horário de MS). A prova terá 20 questões objetivas sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia, sendo eliminatória e classificatória. Os aprovados passam para a etapa de análise curricular, prevista para 24 a 30 de novembro.

O resultado preliminar sai até 5 de dezembro e o final até 12 de dezembro. As aulas começam no primeiro semestre de 2025, com duração máxima de 24 meses.

Para participar, o candidato deve possuir diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, preencher formulário de inscrição e pagar taxa de R$ 350, com envio eletrônico do comprovante até 12 de outubro.

Serviço - Mais informações e o edital completo estão disponíveis na página do ProfNIT. A secretaria do programa atende pelo e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]) e pelo telefone (67) 3357-8501.

