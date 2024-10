IFMS abre 450 vagas para cursos de pós graduação à distância

Cidades

Em 2024, 51,1 mil estudantes se inscreveram para realizar a prova, qnos dias 3 e 10 de novembro

Nos dias 3 e 10 de novembro, são esperados 51.199 estudantes sul-mato-grossenses para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A quantidade é 7,8% maior do que a da edição passada, que teve 47.470 estudantes inscritos.

Os números foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), na última quarta-feira (24).

Segundo a pasta, dentre os inscritos, 10.515 são estudantes do 1º ou 2º ano, e 369 de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos.

Dos participantes de Mato Grosso do Sul, 52,46% (26.857) são isentos da taxa de inscrição e 47,54% (24.342) a pagaram. As mulheres são maioria – equivalem a 60,17% (30.808) das inscrições, enquanto os homens representam 39,83% (20.391).

No Brasil

O Enem 2024 registrou 4.325.960 inscrições a nível nacional.

Dessas, a maior parte já concluiu o ensino médio (1,8 milhão).

Ademais, 1,6 milhão de inscritos estão terminando a etapa de ensino em 2024, 841.546 (19,4%) são estudantes do 1º ou 2º ano e 24.723 (0,6%), os chamados treineiros – aqueles que não estão cursando nem concluíram o ensino médio, mas farão o Enem para fins de autoavaliação.

Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em 1.753 municípios por todo o Brasil.

Enem 2024

A edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia do exame, as provas são de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, ou seja, no fim do ensino médio. O exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

As instituições privadas de ensino superior também usam as notas do Enem para selecionar estudantes. Os resultados ainda servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

