IFMS abre inscrições para 360 vagas em cursos técnicos gratuitos; prazo vai até segunda-feira

Oportunidades são destinadas a jovens e adultos e abrangem cursos técnicos integrados ao EJA

Alison Silva

Alison Silva

27/11/2025 - 15h45
Seguem abertas até a próxima segunda-feira (1º) as inscrições para 360 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

As oportunidades são destinadas a jovens e adultos e abrangem cursos técnicos integrados ao ensino médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. As aulas começam no primeiro semestre de 2026.

As vagas estão distribuídas entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática.

Para os cursos EJA, é necessário ter no mínimo 18 anos e ter concluído, ou estar concluindo, o ensino fundamental até a matrícula, prevista para janeiro de 2026. Os estudantes cursarão, simultaneamente, o ensino médio e a formação técnica, com aulas no período noturno.

Já os cursos subsequentes são voltados a quem já concluiu o ensino médio e também são oferecidos presencialmente à noite. Ao todo, são 120 vagas distribuídas em três campi do IFMS.

Os editais completos com as regras estão publicados na Central de Seleção do instituto. Em ambos os processos seletivos, metade das vagas é reservada a candidatos que tenham feito todo o ensino fundamental (no caso do EJA) ou médio (subsequente) em escolas públicas.

Há cotas para candidatos de baixa renda e para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS.

A seleção será feita por sorteio eletrônico em 17 de dezembro. Caso o número de inscritos seja menor que o total de vagas ofertadas, não haverá etapa seletiva e todos os candidatos com inscrições homologadas serão convocados diretamente para matrícula.

Serviço

O resultado final está previsto para 14 de janeiro, e o início das aulas deve ocorrer em fevereiro de 2026.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).

Proposta

Projeto de Lei autoriza venda de spray como instrumento de legítima defesa para mulheres de MS

O produto deverá ter concentração máxima de 20% e poderá ser comercializado para maiores de 18 anos

27/11/2025 16h33

Projeto autoriza comercialização para maiores de 18 anos

Projeto autoriza comercialização para maiores de 18 anos Divulgação

O Projeto de Lei 315/2025, do deputado Lidio Lopes, apresentado nesta quinta-feira (27) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) traz uma proposta para o acesso a spray de extratos vegetais como instrumento de legítima defesa para mulheres no Estado. 

Segundo a proposta, o spray deve ter concentração máxima de 20%, considerado um instrumento de legítima defesa e não letal. 

A venda só poderá ser realizada em estabelecimentos farmacêuticos, mediante a apresentação de documento de identidade com foto, apenas para mulheres maiores de 18 anos de idade. 

O direito à compra do produto se estende às mulheres com 16 anos ou mais, desde que seja autorizado pelos responsáveis legais. 

Entre as especificações também fica autorizado ao governo estadual a fornecer, gratuitamente, o spray para mulheres vítimas de violência doméstica protegidas por medida protetiva, sendo os custos do fornecimento do spray sendo arcado pelo agressor, enquanto a medida protetiva estiver em vigor. 

“A proposta se inspira em legislação já aprovada no Estado do Rio de Janeiro, que reconhece esse equipamento como meio eficaz de proteção imediata em situações de risco”, afirmou o deputado na justificativa do projeto.

O parlamentar afirma que, apesar do avanço das políticas públicas que visam a proteção à mulher, dados em todo o País, inclusive no Estado, revelam um cenário “grave de agressões físicas, psicológicas, importunação sexual e feminicídios” e que muitas agressões ocorrem nos momentos em que a vítima está sozinha. 

É o caso de uma tentativa de estupro que aconteceu no Parque dos Poderes, em Campo Grande, na manhã da última quarta-feira (26), quando uma mulher praticava corrida nas ruas do Parque e foi abordada por um homem que tentou arrastá-la para a mata. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida quando o suspeito a puxou pelo braço, apalpou seus seios, mandou que ficasse quieta e fingiu estar armado.

Enquanto ele tentava levá-la à força para uma área de mata fechada, a moça percebeu que o homem estava apenas com um pedaço de madeira, e não arma de fogo, momento que gritou por socorro chamando atenção de pessoas que estavam próximas, assustando o agressor que fugiu. 

Lidio afirmou que o projeto é uma medida concreta de “proteção da vida e da dignidade das mulheres sul-mato-grossenses” de baixo custo, com o objetivo de evitar “um mal maior”. 

“O spray de extratos vegetais oferece à mulher uma ferramenta prática, portátil, de fácil manuseio e baixo custo, capaz de neutralizar temporariamente o agressor, permitindo sua fuga e a busca imediata por ajuda. Trata-se de instrumento não letal, amplamente utilizado em diversos países, que soma uma camada de proteção à integridade física e à liberdade das mulheres”, alegou. 

O projeto segue em tramitação. Após o período de pauta para eventual recebimento de emendas, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Considerado constitucional, o projeto continua tramitando com votações nas comissões de mérito e no plenário.

Números

Em sessão na última quarta-feira (26), a deputada estadual Mara Caseiro usou a tribuna para debater, mais uma vez, a necessidade de ações e conscientização pelo fim da violência de gênero. 

Segundo a deputada, estima-se que há mais de 3 mil medidas protetivas concedidas em todo o Estado, e que é preciso, também, dar acesso ao histórico criminal, pois muitas se relacionam com pessoas com diversas denúncias e não sabem. 

Recentemente, Mato Grosso do Sul também ganhou um Dia Estadual de Reflexão e Memória de Vítimas de Feminicídio, de autoria de Mara, instituído para o dia 16 de fevereiro, aniversário de Vanessa Ricarte, jornalista morta pelo ex-namorado Caio Nascimento no início do ano, que motivou a mudança de protocolos na Segurança Pública Estadual. 

Além de Vanessa, outras 36 mulheres foram vítimas de feminicídio neste ano, sete somente no mês de novembro, sendo o mês mais letal de 2025. O número total já ultrapassou as vítimas de 2024. 

“Por isso sigo firme nessa tribuna cobrando políticas eficazes e defendendo que nenhuma seja silenciada pela violência. O feminicídio não é estatística, é urgência, é dor, precisa ser enfrentada com coragem, rapidez e responsabilidade”, destacou a deputada. 


 

"GATILHO"

Delegacia da Mulher "contrata" gato para dar suporte emocional a vítimas de violência doméstica

"Gatilho" foi apresentado como novo integrante da equipe da DAM de Paranaíba e irá dar assistência para vítimas e testemunhas

27/11/2025 16h15

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da Mulher

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da Mulher Foto: Reprodução / Instagram

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba tem um novo integrante, um gato, que foi "contratado" para ser apoio emocional a testemunhas e vítimas de violência doméstica.

O gato foi apresentado nesta quinta-feira (27), nas redes sociais da delegacia. Ele recebeu o nome de Gatilho.

"Resgatado e acolhido com carinho, Gatilho agora tem um novo lar e uma nova missão: acolher, confortar e oferecer um pouco de leveza aos momentos difíceis vivenciados por quem nos procura, especialmente as crianças vítimas ou testemunhas de violência", diz a postagem da Polícia Civil.

De acordo com a DAM, a presença de Gatilho na delegacia tem um efeito transformador no ambiente, pois ajuda a aliviar o medo, reduzir a tensão emocional e facilitar o diálogo, sobretudo quando se tratam de vítimas ou testemunhas crianças.

"Muitas vezes, o primeiro sorriso de uma criança dentro da delegacia vem justamente após um carinho ou brincadeira com ele", afirma a postagem.

O nome, Gatilho, foi escolhido com propósito de ressignificar o tema, segundo a Polícia Civil.

"Aqui, o Gatilho não remete à dor, mas sim ao afeto, à escuta e ao acolhimento. Ele é um lembrete de que, mesmo em espaços marcados por histórias difíceis, é possível semear empatia, cuidado e esperança", explica.

Gatilho irá prestar apoio a vítimas que procurarem a Delegacia da MulherGato foi apresentado como novo integrante da DAM de Paranaíba (Foto: Reprodução / Instagram)

Benefícios de um animal para assistência emocional

Animais de assistência emocional, também conhecidos como animais de apoio emocional são animais de que desempenham um importante papel no tratamento e suporte de pessoas que enfrentam desafios emocionais e psicológicos.

Diferente dos animais de serviço, que são treinados para realizar tarefas específicas, os animais de assistência emocional também são considerados pets terapeutas, sendo seu principal papel oferecer presença, companhia e afeto, ajudando a tranquilizar o humano em diferentes momentos e ajudar a melhorar o bem-estar emocional.

Embora cães e gatos sejam os animais de assistência emocional mais comuns, qualquer animal de estimação pode desempenhar esse papel, desde que seja capaz de proporcionar conforto e apoio emocional. 

A presença de um animal de assistência emocional pode trazer uma série de benefícios para a saúde mental e emocional, como:

  • Redução do estresse e da ansiedade: o ato de acariciar um animal de estimação libera ocitocina, o “hormônio do amor”, que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.
  • Alívio da depressão: A companhia de um animal de estimação podem ajudar a combater sentimentos de solidão e tristeza, comuns em quadros depressivos.
  • Aumento da autoestima e da confiança: cuidar de um animal e receber seu carinho pode fortalecer o senso de responsabilidade e autoestima, além de promover a interação social.
  • Melhora da saúde física: estudos mostram que a interação com animais de estimação pode reduzir a pressão arterial, diminuir o risco de doenças cardíacas e até mesmo fortalecer o sistema imunológico.
  • Estímulo à atividade física: cães, em particular, incentivam seus tutores a se movimentarem, seja através de caminhadas, corridas ou brincadeiras no parque.

Fique Ligado

