IFMS abre inscrições para cursos gratuitos e a distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para cursos livres e a distância, opção para quem deseja iniciar o primeiro semestre de 2026 reciclando os estudos.
São 44 opções de cursos livres, com carga horária que varia de 20 a 60 horas. O interessado pode acessar o conteúdo quando desejar e, ao final, deve emitir o certificado no próprio sistema.
São opções que vão desde álgebra básica, conceitos de química, filosofia e outros que irão auxiliar quem planejou iniciar o ano priorizando o aprendizado.
Confira a lista de cursos:
- Álgebra Básica II (20 horas)
- Assédio moral e sexual: prevenção e enfrentamento (20 horas)
- Comunicação Eficaz para Vendas (30 horas)
- Conceitos Básicos de Química (20 horas)
- Conhecer para Incluir: TEA no contexto educacional (20 horas)
- Criação de pintados em tanques elevados (20 horas)
- Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity (40 horas)
- Diálogos sobre evasão escolar (20 horas)
- Diversidade e relações étnico-raciais (45 horas)
- Espanhol: Língua e Cultura (40 horas)
- Estratégias de ensino e aprendizagem (20 horas)
- Ética e Integridade na Pesquisa (20 horas)
- Filosofia Antiga (45 horas)
- Formação para Bancas de Heteroidentificação (50 horas)
- Formação Pedagógica para EaD (50 horas)
- Francês Básico (45 horas)
- GeoGebra: Tópicos Fundamentais (50 horas)
- Inclusão em ação: AEE (40 horas)
- Inclusão no Ambiente Escolar: Tecnologias Assistivas (20 horas)
- Iniciação ao Empreendedorismo (20 horas)
- Informática Básica (60 horas)
- Interdisciplinaridade no contexto da EPT (20 horas)
- Introdução à Ciência de Dados (45 horas)
- Introdução à Inteligência Artificial (30 horas)
- Introdução à Lógica de Programação com Arduino (30 horas)
- Introdução ao MATLAB (42 horas)
- Introdução à Lógica (45 horas)
- Let Us Play (20 horas)
- Libras Básico (40 horas)
- Libras Intermediário (40 horas)
- Lógica de Programação com Arduino – intermediário (40 horas)
- Luz, Câmera e Animação: stop motion na ciência (30 horas)
- Marketing Digital (60 horas)
- Matemática Financeira (35 horas)
- Matemática: Álgebra Básica (40 horas)
- Modelagem 3D de Sólidos – Básico (32 horas)
- Modelagem Matemática nas Ciências Agrárias (50 horas)
- Moodle Básico para Educadores (30 horas)
- Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul (20 horas)
- Operação de Tratores Linha 5E (20 horas)
- Primeiros Socorros para Trabalhadores da Educação (40 horas)
- Produção de Videoaulas (40 horas)
- Programação de Robótica Lego EV3 (20 horas)
- Redação e as Bases Científicas (20 horas)
Inscrições
O interessado deve estar atento ao prazo de inscrição, que vai até o dia 18 de junho. Basta acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS.
Na página, o usuário deve preencher o cadastro com nome, CPF e e-mail e, em seguida, será direcionado para a escolha do curso que pretende fazer.
Após fazer a seleção, basta escolher o melhor horário e iniciar os estudos. Cabe ressaltar que os cursos precisam ser concluídos até o dia 30 de junho; após essa data não será possível emitir o certificado.
Certificado
A certificação obtida pode ser usada para capacitação profissional, aperfeiçoamento em áreas específicas ou como horas complementares em cursos de graduação.
Em caso de dúvida sobre a oferta de cursos livres no IFMS, o contato com o Centro de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (Cread) deve ser feito pelo e-mail [email protected].