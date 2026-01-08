IFMS abre inscrições para cursos gratuitos e a distância

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para cursos livres e a distância, opção para quem deseja iniciar o primeiro semestre de 2026 reciclando os estudos.

São 44 opções de cursos livres, com carga horária que varia de 20 a 60 horas. O interessado pode acessar o conteúdo quando desejar e, ao final, deve emitir o certificado no próprio sistema.

São opções que vão desde álgebra básica, conceitos de química, filosofia e outros que irão auxiliar quem planejou iniciar o ano priorizando o aprendizado.

Confira a lista de cursos:

Álgebra Básica II (20 horas)

Assédio moral e sexual: prevenção e enfrentamento (20 horas)

Comunicação Eficaz para Vendas (30 horas)

Conceitos Básicos de Química (20 horas)

Conhecer para Incluir: TEA no contexto educacional (20 horas)

Criação de pintados em tanques elevados (20 horas)

Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity (40 horas)

Diálogos sobre evasão escolar (20 horas)

Diversidade e relações étnico-raciais (45 horas)

Espanhol: Língua e Cultura (40 horas)

Estratégias de ensino e aprendizagem (20 horas)

Ética e Integridade na Pesquisa (20 horas)

Filosofia Antiga (45 horas)

Formação para Bancas de Heteroidentificação (50 horas)

Formação Pedagógica para EaD (50 horas)

Francês Básico (45 horas)

GeoGebra: Tópicos Fundamentais (50 horas)

Inclusão em ação: AEE (40 horas)

Inclusão no Ambiente Escolar: Tecnologias Assistivas (20 horas)

Iniciação ao Empreendedorismo (20 horas)

Informática Básica (60 horas)

Interdisciplinaridade no contexto da EPT (20 horas)

Introdução à Ciência de Dados (45 horas)

Introdução à Inteligência Artificial (30 horas)

Introdução à Lógica de Programação com Arduino (30 horas)

Introdução ao MATLAB (42 horas)

Introdução à Lógica (45 horas)

Let Us Play (20 horas)

Libras Básico (40 horas)

Libras Intermediário (40 horas)

Lógica de Programação com Arduino – intermediário (40 horas)

Luz, Câmera e Animação: stop motion na ciência (30 horas)

Marketing Digital (60 horas)

Matemática Financeira (35 horas)

Matemática: Álgebra Básica (40 horas)

Modelagem 3D de Sólidos – Básico (32 horas)

Modelagem Matemática nas Ciências Agrárias (50 horas)

Moodle Básico para Educadores (30 horas)

Narrativas Históricas de Mato Grosso do Sul (20 horas)

Operação de Tratores Linha 5E (20 horas)

Primeiros Socorros para Trabalhadores da Educação (40 horas)

Produção de Videoaulas (40 horas)

Programação de Robótica Lego EV3 (20 horas)

Redação e as Bases Científicas (20 horas)

Inscrições

O interessado deve estar atento ao prazo de inscrição, que vai até o dia 18 de junho. Basta acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS.

Na página, o usuário deve preencher o cadastro com nome, CPF e e-mail e, em seguida, será direcionado para a escolha do curso que pretende fazer.

Após fazer a seleção, basta escolher o melhor horário e iniciar os estudos. Cabe ressaltar que os cursos precisam ser concluídos até o dia 30 de junho; após essa data não será possível emitir o certificado.

Certificado

A certificação obtida pode ser usada para capacitação profissional, aperfeiçoamento em áreas específicas ou como horas complementares em cursos de graduação.

Em caso de dúvida sobre a oferta de cursos livres no IFMS, o contato com o Centro de Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (Cread) deve ser feito pelo e-mail [email protected].



