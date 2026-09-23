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IFMS destina R$ 22 mil para criar e fortalecer Empresas Juniores nos dez campi

Recursos serão distribuídos em duas linhas de fomento, com auxílios de até R$ 2,5 mil por projeto; inscrições ficam abertas até agosto de 2027

Alison Silva

Alison Silva

23/09/2026 - 14h15
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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai destinar R$ 22 mil para incentivar a criação e o fortalecimento de Empresas Juniores ligadas aos cursos de graduação da instituição. O recurso será distribuído entre os dez campi por meio de um processo seletivo aberto para estudantes e professores orientadores.

Do total, R$ 12 mil serão destinados ao fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas pelo IFMS. Nessa modalidade, poderão ser selecionadas até seis propostas, com auxílio de até R$ 2 mil para cada projeto.

Os outros R$ 10 mil serão destinados à criação de novas Empresas Juniores. Poderão ser aprovadas até quatro propostas, com repasse de até R$ 2,5 mil por projeto.

Os recursos poderão ser usados na compra de materiais de consumo, pagamento de taxas e contratação de serviços de terceiros. No caso das empresas já existentes, também será permitida a aplicação do dinheiro na regularização de pendências fiscais.

As Empresas Juniores são associações civis administradas por estudantes de graduação, voltadas ao desenvolvimento de projetos e serviços que contribuam para a formação acadêmica e profissional. A iniciativa também busca estimular o empreendedorismo e aproximar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação do setor produtivo.

Inscrições

As propostas devem ser cadastradas exclusivamente pelo Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) até 31 de agosto de 2027.

O cadastro deverá ser realizado pelo professor orientador, responsável por apresentar informações sobre o projeto, integrantes da equipe, planos de aplicação e desembolso, além da documentação exigida pelo edital.

Para o fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas, será necessário apresentar o Termo de Reconhecimento emitido pelo IFMS e o comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ.

No caso de criação de novas empresas, entre os documentos exigidos estão o termo de compromisso dos estudantes, parecer da coordenação do curso autorizando a abertura e autorização para utilização de espaço físico e infraestrutura do campus.

Regras

O coordenador da proposta deve ser servidor docente do IFMS e dedicar entre cinco e oito horas semanais ao projeto. Também é necessário manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes nos seis meses anteriores à inscrição e não ter pendências junto às áreas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Cada professor poderá apresentar apenas uma proposta.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira será eliminatória, com análise da documentação apresentada. Na segunda, as propostas serão classificadas de acordo com o mérito do projeto e o perfil do coordenador.

Entre os critérios de avaliação estão a organização da equipe, estratégias para garantir a sustentabilidade da Empresa Júnior, atendimento às demandas locais e regionais, formação empreendedora e utilização da infraestrutura tecnológica do campus. A nota final terá peso de 60% para o projeto e 40% para o currículo do coordenador.

O resultado provisório das inscrições deferidas será divulgado 10 dias após a submissão de cada proposta. Recursos poderão ser apresentados em até dois dias úteis. O resultado final será publicado quatro dias úteis depois.

Após a divulgação do resultado final, o Termo de Outorga deverá ser assinado em até 30 dias. O recurso será pago em parcela única na conta bancária cadastrada nos assentamentos funcionais do professor orientador.

Para os projetos de criação de novas Empresas Juniores, os estudantes deverão ainda providenciar documentos como estatuto social, atas de eleição e posse, CNPJ, cadastro tributário municipal e abertura de conta bancária.

Os projetos terão duração de 365 dias a partir da publicação do resultado final. O relatório parcial deverá ser apresentado após 180 dias de execução, enquanto o relatório final deverá ser enviado em até 60 dias após o encerramento do projeto.

saúde

Oferta de vacina BCG é ampliada em postos de saúde de Campo Grande

Vacina era ofertada apenas uma vez por semana e agora está disponível de segunda a sexta-feira em 10 unidades de saúde; veja quais

23/09/2026 13h30

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Oferta da BCG foi ampliada em Campo Grande

Oferta da BCG foi ampliada em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) ampliou a oferta da vacina BCG na Capital. Antes, o imunizante era aplicado uma vez por semana nas unidades de referência e agora está disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em 10 unidades de saúde de Campo Grande.

A ampliação da oferta pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) facilita o acesso à imunização, especialmente para recém-nascidos que não receberam a dose ainda na maternidade.

A BCG é uma das primeiras vacinas indicadas para as crianças e, preferencialmente, deve ser aplicada ainda ao nascer, antes da alta da maternidade. Na rede municipal, a dose também está disponível para recém-nascidos que não foram vacinados nesse período e para crianças que ainda precisam completar a vacinação.


A vacina protege principalmente contra as formas graves da tuberculose, é administrada em dose única e pode provocar uma pequena cicatriz no braço direito, uma característica conhecida da BCG.

Em 2025, Campo Grande aplicou 12.259 doses da vacina BCG e alcançou 103,57% de cobertura vacinal, superando a meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde para esse imunizante. O percentual acima de 100% também considera a aplicação de doses em crianças de outros municípios do Estado, que são atendidas na Capital.

Confira onde vacinar:

USF Caiçara: 7h15 às 16h45
USF Ana Maria do Couto: 7h15 às 16h45
USF Iracy Coelho: 7h15 às 18h45
USF 26 de Agosto: 7h15 às 16h45
USF Cidade Morena: 7h15 às 11h e das 13h às 16h45
USF Nova Bahia: 7h15 às 16h45
USF Coronel Antonino: 7h15 às 16h45
USF Noroeste: 7h15 às 16h45
USF Coophavila: 7h15 às 18h45
Clínica Escola UFMS: 7h às 16h30

A Sesau orienta pais e responsáveis a procurarem uma das unidades de saúde para conferir a caderneta de vacinação, esclarecer eventuais dúvidas e manter em dia a proteção das crianças e de toda a família.

em investigação

Duas mulheres são encontradas mortas em casa incendiada em Rochedo

Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio e descartou, inicialmente, a hipótese de feminicídio

23/09/2026 12h29

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Mulheres foram encontradas mortas em residência em Rochedo

Mulheres foram encontradas mortas em residência em Rochedo Foto: Reprodução

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Duas mulheres, que ainda não tiveram as identidades divulgadas, foram encontradas mortas em uma residência incendiada nesta terça-feira (23), em Rochedo.

De acordo com informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado por pessoas que viram a fumaça e acionaram o socorro, já informando que havia duas vítimas.

No local, os militares constataram que as vítimas eram duas mulheres e já estavam em óbito. O fogo, que atingiu apenas parte da casa, foi contido pelos militares e por pessoas da vizinhança, que já tentavam apagar antes da chegada dos bombeiros.

Como houve duas vítimas, as polícias Militar e Civil também foram acionadas para os trabalhos investigativos.

A suspeita é de que as mulheres foram assassinadas e o fogo foi ateado na residência posteriormente ao crime, porque, segundo testemunhas, os corpos apresentam ferimentos.

A Polícia Civil confirmou, em nota, que se trata de um duplo homicídio e que os procedimentos estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime, ressaltando que a princípio não se trata de feminicídio.

Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil estão sendo mobilizadas para prestar apoio nas investigações.

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