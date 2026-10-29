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IFMS destina R$ 22 mil para criar e fortalecer empresas juniores nos dez campi

Recursos serão distribuídos em duas linhas de fomento, com auxílios de até R$ 2,5 mil por projeto; inscrições ficam abertas até agosto de 2027

Alison Silva

Alison Silva

29/10/2026 - 13h45
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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai destinar R$ 22 mil para incentivar a criação e o fortalecimento de Empresas Juniores ligadas aos cursos de graduação da instituição.

O recurso será distribuído entre os dez campi por meio de um processo seletivo aberto para estudantes e professores orientadores.

Do total, R$ 12 mil serão destinados ao fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas pelo IFMS. Nessa modalidade, poderão ser selecionadas até seis propostas, com auxílio de até R$ 2 mil para cada projeto.

Os outros R$ 10 mil serão destinados à criação de novas Empresas Juniores. Poderão ser aprovadas até quatro propostas, com repasse de até R$ 2,5 mil por projeto.

Os recursos poderão ser usados na compra de materiais de consumo, pagamento de taxas e contratação de serviços de terceiros. No caso das empresas já existentes, também será permitida a aplicação do dinheiro na regularização de pendências fiscais.

As Empresas Juniores são associações civis administradas por estudantes de graduação, voltadas ao desenvolvimento de projetos e serviços que contribuam para a formação acadêmica e profissional. A iniciativa também busca estimular o empreendedorismo e aproximar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação do setor produtivo.

Inscrições

As propostas devem ser cadastradas exclusivamente pelo Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) até 31 de agosto de 2027.

O cadastro deverá ser realizado pelo professor orientador, responsável por apresentar informações sobre o projeto, integrantes da equipe, planos de aplicação e desembolso, além da documentação exigida pelo edital.

Para o fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas, será necessário apresentar o Termo de Reconhecimento emitido pelo IFMS e o comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ.

No caso de criação de novas empresas, entre os documentos exigidos estão o termo de compromisso dos estudantes, parecer da coordenação do curso autorizando a abertura e autorização para utilização de espaço físico e infraestrutura do campus.

Regras

O coordenador da proposta deve ser servidor docente do IFMS e dedicar entre cinco e oito horas semanais ao projeto. Também é necessário manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes nos seis meses anteriores à inscrição e não ter pendências junto às áreas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Cada professor poderá apresentar apenas uma proposta.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira será eliminatória, com análise da documentação apresentada. Na segunda, as propostas serão classificadas de acordo com o mérito do projeto e o perfil do coordenador.

Entre os critérios de avaliação estão a organização da equipe, estratégias para garantir a sustentabilidade da Empresa Júnior, atendimento às demandas locais e regionais, formação empreendedora e utilização da infraestrutura tecnológica do campus. A nota final terá peso de 60% para o projeto e 40% para o currículo do coordenador.

O resultado provisório das inscrições deferidas será divulgado 10 dias após a submissão de cada proposta. Recursos poderão ser apresentados em até dois dias úteis. O resultado final será publicado quatro dias úteis depois.

Após a divulgação do resultado final, o Termo de Outorga deverá ser assinado em até 30 dias. O recurso será pago em parcela única na conta bancária cadastrada nos assentamentos funcionais do professor orientador.

Para os projetos de criação de novas Empresas Juniores, os estudantes deverão ainda providenciar documentos como estatuto social, atas de eleição e posse, CNPJ, cadastro tributário municipal e abertura de conta bancária.

Os projetos terão duração de 365 dias a partir da publicação do resultado final. O relatório parcial deverá ser apresentado após 180 dias de execução, enquanto o relatório final deverá ser enviado em até 60 dias após o encerramento do projeto.

DIA DE FINADOS

Cemitérios têm programação especial para o Dia de Finados em Campo Grande

Cronograma tem apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana e celebrações religiosas durante o dia

29/10/2026 12h20

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Foto: Marcelo Victor / Arquivo

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Para celebrar o Dia de Finados, na próxima segunda-feira (02), os cemitérios públicos de Campo Grande terão programações especiais, com missas, apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitana e cultos religiosos.

Com objetivo de tornar o momento especial para aqueles que irão prestar homenagens aos entes queridos, a programção é organizada pela Gerência de Cemitério Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A abertura dos portões será às 07h nos três cemitérios municipais: Santo Amaro, na Avenida Presidente Vargas, nº 1840; Santo Antônio, na Avenida Consolação, S/N; e São Sebastião, na Avenida Coronel Antonino, S/N.

A programação religiosa para católicos e evangélicos ocorrerá in loco em dois períodos, matutino e vespertino. Em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, a partir das 07h30 será celebrada a primeira missa, com um celebrante em cada unidade.

Em seguida acontecerão as apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitna, prevista para acontecer em três horários diferentes, apenas durante o período matutino, divididos para cada unidade da seguinte forma:

  • às 08h30, no Cemitério Santo Antônio;
  • às 09h15, no Cemitério Santo Amaro;
  • e às 10h, no Cemitério São Sebastião;

No período vespertino, em cada cemitério acontecerá a segunda missa, às 15h. E para a população evangélica, que também irá prestar homenagens ao seus entes queridos, a programação inclui um culto em cada um dos três cemitérios, previsto para às 16h.

Após o encerramento das atividades religiosas, as unidades ficarão abertas até às 17h, quando ocorrerá o fechamento dos portões.

Orientações

Segundo a Prefeitura de Campo Grande a entrada de veículos nos cemitérios estará proibida devido a grande circulação e movimentação durante o Dia de Finados.

Por isso, o recomendado é que idosos e pessoas com mobilidade reduzida que necessitam do deslocamento com veículos considerem visitar os espaços em dias anteriores ou posteriores à data para terem mais tranquilidade.

Além disso, recomenda-se ainda que os visitantes:

  • levem água para manter hidratação, em razão de altas temperaturas;
  • evitem pisar sobre túmulos, em respeito e prevenção de acidentes, bem como preservação do espaço;
  • uso do protetor solar e/ou repelente;
  • utilizem utensílios para proteger do sol como sombrinhas, bonés, chapéus, guarda-sol;

A programação planejada integra as ações da campanha intitulada 'Mês da Saudade 2026', que incentiva a doação de sangue em homenagem aos finados. O tema deste ano é “Em memória de quem partiu, doe sangue para quem luta para viver”, e seguirá até 30 de novembro.

O Hemosul permanece à disposição das pessoas interessadas em doar sangue e contribuir com a campanha.

DECRETADOS

Operação em Dourados prende membros de facções ligados a homicídios

Ao todo, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão e 20 mandatos de prisão

29/10/2026 11h45

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Indivíduos são suspeitos de integrarem facções criminosas que cometeram homicídios em Dourados

Indivíduos são suspeitos de integrarem facções criminosas que cometeram homicídios em Dourados Divulgação: Polícia Civil

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A Operação Decretados, deflagrada pela Sessão Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Polícia Civil de Dourados, cumpriu mandatos de busca e apreensão e de prisão relacionados a uma investigação, a qual apura o envolvimento de indivíduos da região com disputas entre facções criminosas. 

Ao todo, foram cumpridos 22 mandatos de busca e apreensão e 20 mandatos de prisão, sendo dez para indivíduos que estavam em liberdade, oito a presos que atuavam dentro de penitenciárias do Estado e promoviam ataques em Dourados e região, e mais dois mandatos de recaptura de indivíduos que tinham fugido do sistema prisional. 

Duas pessoas foram presas em flagrante, uma delas que já estava com mandado de prisão preventiva e o padrasto de um dos investigados, que foi localizado com um revólver calibre 38 na residência. 

No local, também foram localizados aproximadamente 2 quilos de entorpecentes, além de objetos como balança e outros itens para comercialização de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação é realizada desde julho, quando crimes dolosos contra a vida, envolvendo disputa entre facções, se intensificaram na cidade. Praticamente todos os investigados têm relacionamento com homicídios consumados e tentados na região.

"Então nós acreditamos que essa operação tenha sido um importante passo na repressão a essa disputa de facções que está acontecendo aqui na cidade e que nós possamos, a partir dos elementos obtidos, como aparelhos celulares, anotações e outras informações, decorrentes também do depoimento e dos interrogatórios realizados, avançar ainda mais na apuração contra esses grupos criminosos" disse Lucas Veppo, delegado da  Polícia Civil de Dourados.

A ação contou com o apoio de diversas unidades, como Defron, SIGs de Ponta Porã, Fátima do Sul, Naviraí, 1º e 2° DP de Dourados, Garras, Denar, GOE, DOF, Força Tática do 3º Batalhão, CGPA, Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso, Polícia Penal e Polícia Civil do Mato Grosso através de unidades da Regional de Primavera do Leste.

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