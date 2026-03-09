Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

17 VAGAS

IFMS: seleção de estágio remunerado tem bolsa de R$ 787

Com inscrições gratuitas, interessados devem se matricular até o próximo dia 27

Alison Silva

Alison Silva

09/03/2026 - 14h15
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oficializou a abertura de um novo processo seletivo para estágio remunerado não obrigatório. A seleção oferece 17 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para atuação nos campi Campo Grande, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e na reitoria da instituição. Confira a relação de vagas aqui!

O programa é destinado a estudantes que buscam aliar a formação acadêmica à prática profissional, permitindo a aplicação de conhecimentos em setores estratégicos do IFMS.

Os selecionados cumprirão uma jornada de 20 horas semanais (4 horas diárias), em turnos que não conflitem com as aulas. Os valores de remuneração são:

  • Nível Superior: bolsa de R$ 787,98 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado)
  • Nível Médio: bolsa de R$ 486,05 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado).
  • Seguro: O estagiário terá cobertura de seguro contra acidentes pessoais custeado pelo IFMS.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção de 7 a 27 de março.

Podem se candidatar estudantes com idade mínima de 16 anos, matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

No ato da inscrição, é indispensável anexar o RG, CPF, comprovante de matrícula e o histórico escolar atualizado.

O IFMS garante a reserva de vagas para políticas de ações afirmativas: 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 10% para Pessoas com Deficiência (PcD). A definição das unidades contempladas pelas cotas ocorrerá por sorteio.

Seleção - A escolha dos candidatos será realizada em duas etapas:

Análise de histórico escolar: avaliação classificatória baseada no rendimento acadêmico (notas ou CRA).
Entrevista: avaliação do perfil e conhecimentos básicos pela banca examinadora do setor da vaga.
Os resultados preliminar e final estão previstos para 27 e 30 de abril, respetivamente.

Escândalo

Alvo de medida protetiva, diretor-presidente da Funesp é exonerado do cargo

Sandro Benites é o segundo secretário de alto escalão da gestão de Adriane Lopes a ser exonerado por violência de gênero em menos de um mês

09/03/2026 13h47

Sandro Benites cumpre medida protetiva por violência psicológica contra companheira

Sandro Benites cumpre medida protetiva por violência psicológica contra companheira FOTO: Marcelo Victor/Arquivo Correio do Estado

Após ser alvo de medida protetiva e boletim de ocorrência por violência psicológica contra uma mulher no último domingo (8), o médico e diretor-presidente da Secretaria Municipal de Esporte (Funesp), Sandro Benites, pediu exoneração do seu cargo.

Em nota, a Prefeitura anunciou a saída do ex-vereador nesta segunda-feira (9), a pedido do próprio funcionário para "esclarecer fatos de caráter pessoal". 

O caso ganhou repercussão após a denúncia de uma mulher de 43 anos que afirmava ser companheira de Benites há seis anos marcado por humilhações, ameaças, repressões e controle emocional. 

De acordo com fontes, no dia seguinte de seu retorno da Europa, Sandro teria ido até a casa da mulher, com quem mantinha um relacionamento há seis anos, e proferido ameaças e palavras que a diminuíssem. 

Benites teria a chave da casa da mulher, já que dormiam juntos esporadicamente. Assim, entrou enquanto ela dormia e iniciou a discussão, alegando que ela estaria com “outro namorado”, que era uma “inútil” e “imprestável” por, aproximadamente, duas horas. 

A motivação para o acesso de fúria teria sido a própria viagem de Benites para a Europa, já que ele teria dito à companheira que a ida para Dubai seria para um encontro de amigos do grupo Legendários, o qual ele faz parte.

Porém, na verdade, a viagem era com os filhos e a atual esposa, com quem o ex-vereador alegava ter um casamento apenas de fachada, para cunho político. A esposa de Benites é diretora de nutrição da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Com a descoberta, segundo amigos próximos da vítima, ela teria enviado uma mensagem terminando o relacionamento entre eles. Pouco tempo depois, a mulher foi exonerada de seu cargo na Câmara Municipal de Campo Grande, onde trabalhava como Assessora. 

A demissão da mulher também fez parte das ofensas proferidas por Benites ao retornar da viagem, que dizia que ela “não conseguiu segurar seu emprego na Câmara” e que ela “perdeu o emprego porque era imprestável”. 

Segundo as fontes, esta não foi a primeira vez que Benites ameaçou a mulher. Em discussão no final do ano de 2024, ele teria dito a ela que se não parasse, ele “daria um tiro na sua cabeça”. 

Segundo caso 

Este é o segundo caso envolvendo assédio sexual abusivo e violência de gênero envolvendo assessores do alto escalão da prefeita Adriane Lopes (PP) em um mês. 

No final do mês de fevereiro, de acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, um ex-servidor municipal procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil e denunciou o, então secretário-executivo da Juventude, Paulo Lands, por assédio sexual e estupro de vulnerável.

O denunciante, de 22 anos, relatou que teria sido alvo de investidas sexuais e condutas abusivas por parte do secretário enquanto era subordinado de Lands.

Segundo a denúncia, os fatos teriam ocorrido entre julho de 2025 e janeiro de 2026, em diferentes locais, incluindo o ambiente de trabalho, vias públicas e até mesmo a casa do investigado.

Na última terça-feira (3), Paulo Lands também foi exonerado do cargo, com a mesma justificativa de "esclarecimento dos fatos". 

Cabe destacar que Lands foi empossado vereador de Campo Grande em 2022, em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal.

Ele assumiu a cadeira deixada pelo próprio ex-vereador Sandro Benites em dezembro daquele ano, que na época passou a comandar a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). 

 

PANTANAL

PRF atribui acidente com 3 mortes na BR-262 a caminhoneiro, que fugiu

Tragédia na noite de sábado (6) aconteceu próximo a Corumbá e até esta segunda-feira (9) a PRF não tinha identificado o caminhoneiro

09/03/2026 13h10

Acidente envolvendo caminhão e carro de passeio aconteceu a cerca de 55 quilômetros da área urbana de Corumbá

Acidente envolvendo caminhão e carro de passeio aconteceu a cerca de 55 quilômetros da área urbana de Corumbá Divulgação/bombeiros

Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio, na BR-262, a aproximadamente 55 quilômetros de Corumbá, deixou três mortos e dois feridos. A colisão frontal aconteceu por volta das 21h do sábado (7). O caminhoneiro fugiu do local e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi o responsável pela colisão ao invadir a pista contrária.

A batida ocorreu na altura do km 717, aproximadamente 2 quilômetros após do acesso pela BR  ao distrito de Albuquerque, a cerca de 55 quilômetros da área urbana de Corumbá.

Conforme contato da PRF com a empresa responsável pelo caminhão, o condutor tem 32 anos e não teve a identidade revelada. As informações foram repassadas à Polícia Civil de Corumbá, que ficou responsável pela investigação do caso.

No carro de passeio estavam cinco pessoas. O condutor, que tinha 45 anos e atuava como motorista de aplicativo, e a passageira que estava no banco ao lado, que tinha 21 anos, tiveram morte instantânea. 

No banco traseiro estava um casal de nacionalidade estrangeira, ambos de 42 anos,. Eles sofreram uma série de ferimentos e foram levados para atendimento em Corumbá. Segundo a PRF, a nacionalidade não foi revelada. Porém, o acidenete ocorreu a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Bolívia e o transporte de pessoas entre Corumbá e Campo Grande por carros de aplicativos virou rotina nos últimos anos. 

A terceira passageira do banco traseiro tinha 24 anos, ela foi resgatada inconsciente e apresentava um ferimento na testa, afundamento de crânio e sinais de trauma na região do tórax.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada pelo SAMU ao pronto-socorro de Corumbá, onde recebeu cuidados médicos. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 4 horas da manhã do domingo (8). 
 

 

 

