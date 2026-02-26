Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

20 municípios

IFMS:inscrições para curso a distância encerram quarta-feira

Ofertados em 20 municípios, cursos terão duração de três meses

Alison Silva

Alison Silva

26/02/2026 - 15h45
As inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos de qualificação profissional ofertados a distância pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul se encerram na próxima quarta-feira (4).

Os cursos de Assistente Administrativo, Operador de Computador e Vendedor são de Formação Inicial e Continuada (FIC) e têm duração de três meses. 

Há vagas em 20 municípios: Amambai, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Inocência, Maracaju, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas..

Inscrições

Para se inscrever, o interessado deve usar o próprio Cadastro de Pessoa Física (CPF) e seguir as seguintes etapas:

  • Cadastro
  • Acessar a Página do Candidato da Central de Seleção;
  • Preencher os campos com os dados pessoais;
  • Conferir se o nome e a data de nascimento estão corretos;
  • Clicar em 'Enviar Cadastro';

Quem já tem cadastro deve clicar em 'Atualizar Meus Dados', ver se as informações estão corretas e clicar em 'Enviar Cadastro'.

Seleção

Para os cursos com o número de vagas limitado, os inscritos serão selecionados por sorteio eletrônico, previsto para 9 de março.

Haverá sorteio para as vagas ofertadas em Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Paraíso das Águas e Três Lagoas. Nos demais municípios, as vagas são ilimitadas e, por isso, não será necessário fazer sorteio.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, a divulgação da primeira chamada está prevista para 17 de março, com matrículas entre os dias 18 e 27. As aulas terão início no dia 13 de abril.

Saiba*

Os cursos de Formação Inicial e Continuada do IFMS conduzem os estudantes à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional.

Os concluintes receberão certificado de formação na área, com validade nacional, e estarão habilitados ao exercício profissional.

Em caso de dúvida, o contato com o Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Infraestrutura

Exército deve fazer "ponte de guerra" para substituir ponte que caiu no Rio do Peixe

O modelo de ponte LSB é de montagem rápida, de material leve e pode ser armazenada e transportada facilmente

26/02/2026 14h15

O modelo de ponte LSB tem capacidade para suportar até 80 toneladas com extensão de 60 metros

O modelo de ponte LSB tem capacidade para suportar até 80 toneladas com extensão de 60 metros Divulgação

O Exército brasileiro esteve em Rio Negro nesta quinta-feira (26) juntamente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para avaliar a situação da ponte do Rio do Peixe que caiu no último domingo (22) devido aos grandes volumes de chuva na cidade, provocando a queda de um caminhão que fazia a travessia. 

A vistoria na estrutura é necessária para que fosse feito um relatório para a montagem de uma nova ponte no formato LSB (Ponte de Acesso Logístico), ponte de estrutura metálica utilizada em calamidades públicas, reconstruções e operações militares, conhecida como “ponte de guerra”.  

A estrutura tem capacidade para suportar até 80 toneladas e sua montagem é rápida, podendo ser instalada em vãos fixos ou sobre flutuadores, alcançando extensões de até 60 metros. 

A montagem da ponte LSB foi solicitada pelo prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe (PSDB), juntamente do deputado federal Beto Pereira (PSDB), do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) e da Agesul. 

O Correio do Estado entrou em contato com o Comando Militar do Oeste (CMO) para saber como e quando será feita a instalação da ponte. 

“O CMO esteve em Rio Negro para verificar e fazer um relatório sobre a situação da ponte. Com esse relatório em mãos, será realizada uma conversa com a prefeitura. É algo muito técnico. Não temos um prazo porque depende de outros envolvidos. O exército faz a avaliação, mas precisamos da informação de outros órgãos para finalizar o relatório”, respondeu o Exército.

Atualmente, a travessia de pedestres está sendo feita por barcos no rio, com apoio do Exército na cidade. Veja o vídeo abaixo:

“As tratativas estão em andamento e estamos confiantes de que, em breve, retemos boas noticias para restabelecer a mobilidade e a segurança de toda a região”, afirmou a prefeitura de Rio Negro.

A via está interditada e motoristas devem pegar outras rodovias, como a BR-163 (indo por São Gabriel do Oeste) e BR-419 (indo para Corumbá).

Por enquanto, foram abertas duas rotas alternativas para carros pequenos, impedindo a passagem de caminhões. As alternativas são o Corredor do Girotto, passando pela ponte de concreto, sentido Córrego do Café. E a outra pela estrada do Laticínio, sentido Fazenda Finado Álvaro Rigonatto e com saída em frente à Fazenda Rancho Grande, na MS-419.

Acidente

A queda da Ponte do Rio do Peixe aconteceu na manhã do último domingo, na MS-080, em Rio Negro. O governo atribuiu o acidente ao caminhão que estava com excesso de peso. 

O veículo chegou a ficar pendurado entre o asfalto e a água, mas, felizmente, ninguém se feriu. 

A ponte

O modelo de ponte LSB é uma estrutura desenvolvida durante a segunda guerra mundial. Ela é usada essencialmente em rotas de abastecimento, modernizada para tráfegos pesados, substituição de pontes civis estragadas e pontes provisórias. 

Além do Brasil, seu projeto tem sido utilizado em diversos países do mundo, como a Alemanha, África do Sul, Irlanda, Filipinas, Camarões, Paquistão, Escócia, Reino Unido, Nova Guiné, Madagascar, País de Gales, Trinidad e Tobago e República do Congo. 

Por ser feita com materiais leves e modernos, sua montagem pode ser feita à mão ou com o uso de equipamentos leves, podendo ser desmontada e guardada. Ela tem suporte para aguentar a passagem de tanques de guerras e é facilmente transportada.

O modelo de ponte LSB tem capacidade para suportar até 80 toneladas com extensão de 60 metrosModelo de uma ponte LSB - Divulgação

 

turismo

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro

Apesar do nome, o trajeto nessa retomada ter um caráter mais atrativo para o turismo, sem perrengues e com a inclusão de luxo

26/02/2026 14h03

Ainda não foi definido qual tipo de trem será usado no passeio

Ainda não foi definido qual tipo de trem será usado no passeio Foto: Divulgação

O conhecido “Trem da Morte”, na Bolívia, volta a receber passageiros a partir desta sexta-feira (27), após um hiato de seis anos de suspensão de atividades. Apesar do nome, que começou a ganhar fama na década de 1950, ligando Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, o trajeto da linha férrea promete nessa retomada ter um caráter mais atrativo para o turismo, sem perrengues e com a inclusão de luxo por bilhetes que custam menos de R$ 200 para uma viagem de pouco mais de 600 km.

O Ministério de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), da Bolívia, foi quem divulgou a retomada do trajeto que começa em Puerto Quijarro, na fronteira com o Brasil, e segue por Carmen Rivero Tórrez, Aguas Calientes, Chochís, Roboré, San José. Está previsto que o trem, com capacidade para 42 passageiros, chegue também a Santa Cruz.

Conforme a diretora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, Cynthia Aramayo, essa reativação do trem de passageiros envolve uma aposta do governo boliviano para validar o modal ferroviário como um produto turístico, bem como divulgar o funcionamento contínuo que existe no país vizinho para transporte de cargas por meio de transporte.

“Estamos convidando a população para que possa viajar por esta via com um foco voltado para o turismo. A reativação desse serviço acontece depois de seis anos de suspensão devido à pandemia e a baixa ocupação. O ferrobús tem capacidade para 42 passageiros”, explicou Cynthia via governo boliviano.

As passagens já estão à venda no site Tickets Bolivia e custam entre 220 bolivianos e 230 bolivianos (em torno de R$ 164 e R$ 170), porém só podem ser adquiridas em dólar ou na moeda do país vizinho.

Existem quatro opções de viagem com saída a partir de Puerto Quijarro: 11h-20h30; 18h-3h30; 19h30-5h; e 20h-6h, todas com destino até Santa Cruz de la Sierra. Além do site, outra opção para consultar é pelo whatsapp +591 77707758. 

O serviço ferroviário seguirá sendo operado pela Empresa Ferroviária Oriental S.A, que é quem atua no transporte de cargas e já realizava as viagens de passageiros antes da suspensão do serviço, em 2020.

“Vamos avaliar o serviço a cada três meses para ver se realmente é sustentável, se é necessário requerer outras alternativas, principalmente sobre o índice de ocupação dos trens”, explicou a diretora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles.

Em uma consulta da reportagem sobre venda de bilhetes, a estreia da viagem, a partir do dia 27 de fevereiro, já aparece sem opções de compra. Para o dia 28, ainda há viagens disponíveis, mas não em todos os horários que estão sendo comercializados, conforme pesquisa feita neste dia 25 de fevereiro.

De acordo com o ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, a expectativa é que as viagens de passageiros pelo trem a partir de Puerto Quijarro devem contribuir para reativar um lado da economia local tanto na fronteira, como nos outros destinos envolvidos do trajeto. 

Ele reconheceu que já havia uma demanda de comitês cívicos (estrutura política que não existe no Brasil, mas poderia assemelhar-se a conselhos municipais) da zona Chiquitana, que engloba Puerto Quijarro, Aguas Calientes, para que esse tipo de serviço voltasse a funcionar.

Devido a toda essa expectativa interna, além da procura por estrangeiros, incluindo brasileiros, para fazer essa tradicional viagem de trem, o governo boliviano reconheceu que há previsão de alta ocupação nas viagens nos próximos meses.

“O ferrobús tem um alto padrão. O que temos expectativa é que o índice de ocupação seja entre 90% e 100%”, projetou Aramayo para a frequência semanal.

No caso de brasileiros que façam a escolha pela viagem de trem, seja em qualquer trajeto disponível, vai ser preciso fazer a solicitação de saída do Brasil no Posto Esdras (rodovia Ramão Gomes), na base da Polícia Federal, e dar entrada na Bolívia no escritório de imigração, que fica logo após a ponte que separa os dois países. Não há custo envolvido nesse procedimento de imigração. 

Ambas as unidades que demandam passaporte ou RG com, no mínimo, 10 anos de emissão, funcionam de domingo a domingo, entre 8h e 18h. Há picos de horário que a espera por passar pelo processo migratório chega a demorar mais de uma hora em cada um dos países.

A estação de trem em Puerto Quijarro fica a cerca de 10 km da fronteira com o Brasil e um táxi boliviano cobra valores que variam entre 15 a 25 bolivianos, em média.

Trajeto famoso de mochileiros

Na década de 1950, o trem entre Corumbá, que deixou de operar, passando por Puerto Quijarro e seguindo até Santa Cruz de la Sierra, acabou recebendo a fama de “Trem da Morte”.

Houve um período que esse trem chegou a fazer o traslado de leprosos, doentes e corpos de vítimas da epidemia de febre amarela que chegou atingir a região de Santa Cruz.

O nome acabou fortalecendo na década de 1980, quando o trajeto foi descoberto por viajantes. O trem passa por percursos com desfiladeiros, pontes e apresenta cenários considerados muito bonitos devido à natureza presente. 

Para os viajantes que pretendiam explorar a América do Sul, o trem era um trajeto obrigatório, principalmente para o caminho que iria levar até o Peru, em Machu Picchu.

