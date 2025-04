Igreja católica define data para começo de seleção do novo papa

135 cardeais estão aptos a votar no Conclave, que começa no próximo dia 07 - Foto: Vatican News

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta segunda-feira (28), os cardeais se reuniram na 5ª Congregação Geral para definir a data para o começo do Conclave, processo secreto para a eleição do sucessor do papa Francisco, e chegaram ao acordo em iniciar no próximo dia 07, informou o Vatican News.

Essa foi a primeira congregação desde a morte do líder da Igreja Católica e foi realizada a portas fechadas no Vaticano, assim como será o Conclave. Ao todo, 135 cardeais de diversos países têm o direito de votar no próximo papa, sendo sete brasileiros:

Dom Odilo Scherer, 75 anos, arcebispo de São Paulo

Dom João Braz de Aviz, 77 anos, arcebispo emérito de Brasília

Dom Leonardo Steiner, 74 anos, arcebispo de Manaus

Dom Paulo Cezar Costa, 57 anos, arcebispo de Brasília

Dom Jaime Spengler, 64 anos, arcebispo de Porto Alegre

Dom Orani João Tempesta, 74 anos, arcebispo do Rio de Janeiro

Dom Sérgio da Rocha, 65 anos, arcebispo de Salvador

Dos sete, três foram nomeados pelo Papa Francisco recentemente. São eles: Dom Leonardo Steiner e Dom Paulo Cezar Costa, nomeados em 2022, e Dom Jaime Spengler, nomeado em dezembro de 2024.

Lembrando que, não há duração pré-definida para finalmente um novo pontífice ser escolhido, podendo até durar semanas, meses ou anos. Porém, nos últimos dois Conclaves, que elegeram Bento XVI e Francisco, duraram apenas 48 horas.

Como funciona?

Votação

Durante a preparação, duas mesas são colocadas na Capela Sistina: uma coberta com um pano púrpura e outra para os cardeais escrutinadores. Três grandes vasos de vidro transparente e uma bandeja de prata são colocados sobre a mesa. Após isso é iniciado o processo de votação.

No primeiro dia, há apenas uma votação que, para ser concluída, precisa que um candidato receba um terço dos votos (80). Nessa etapa, cada um dos 120 cardeais escreve o nome do seu candidato em uma cédula. Os cardeais não podem votar em si mesmos e, caso ninguém seja eleito no primeiro dia, novas eleições são realizadas no dia seguinte.

A partir do segundo dia, o modelo de eleição muda: são feitas quatro votações diárias sendo duas pela manhã e duas à tarde. Essa rotina se repete por três dias. Caso não seja definido o novo Papa, os cardeais se retiram por um dia para orar e, ao retomarem as votações, todo o ciclo se repete.

Esse esquema pode se repetir por até sete vezes. Se mesmo assim nada for definido, pode-se optar por uma votação de maioria absoluta ou um "segundo turno" entre os dois candidatos mais votados.

Quando um cardeal recebe os votos necessários, o decano dos cardeais pergunta se ele aceita a posição. Se aceitar, o novo Papa escolhe seu nome pontifical.

Anúncio do resultado

Ao final de cada votação, são dados sinais ao mundo exterior para informar se o novo Papa foi definido.

Fumaça negra : Indica que não houve eleição naquela rodada de votação.

: Indica que não houve eleição naquela rodada de votação. Fumaça branca: Sinaliza que um novo Papa foi eleito.

Morte do Papa

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica desde 2013, morreu no dia 21 de abril aos 88 anos, às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local. As informações foram confirmadas pelo portal Vatican News.

Francisco ficou internado durante 40 dias no início deste ano. No dia 14 de fevereiro, ele foi diagnosticado com pneumonia bilateral, por essa razão, foi exigido o uso de antibioticoterapia com cortisona. Além disso, precisou de transfusões de sangue em decorrência de uma baixa contagem de plaquetas, identificadas junto à anemia.

O papa também chegou a ser considerado clinicamente em condição delicada durante o período em que esteve internado, apresentando sinais iniciais de insuficiência renal leve.

Apesar de alguma melhora, os médicos classificaram seu quadro como "reservado", indicando que sua recuperação ainda era incerta e exigia cuidados intensivos.

Os problemas respiratórios enfrentados por Francisco demandaram o uso de ventilação mecânica não invasiva um procedimento em que uma máscara é colocada sobre o rosto para facilitar a entrada de ar nos pulmões sem a necessidade de entubação.

Na manhã deste domingo (20) ainda chegou a aparecer aos fiéis, em uma cadeira de rodas, dizendo "queridos irmãos e irmãs, boa Páscoa a todos".

Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro sacerdote latino-americano a se tornar papa, sucedendo Bento XVI, que renunciou ao posto. Após dois dias de conclave, foi eleito pontífice em 13 de março de 2013, adotando o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis - santo italiano que abdicou de uma vida de posses para se dedicar aos pobres e à natureza.

*Colaborou Mariana Piell e Alicia Miyashiro

Assine o Correio do Estado