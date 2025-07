Imagens aéreas revelam Pantanal 'tomado' por ipês-rosa

CLIMA

Já no domingo (20) temperatura deve começar a subir, com máximas até 30°C

A sexta-feira (18) começou gelada em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o município de Amambai, no sul do Estado, registrou a temperatura mais baixa do dia: apenas 2°C. O frio também foi sentido em cidades como Maracaju (3,4°C), Dourados (5,5°C), Ponta Porã (5,8°C) e até em Campo Grande, onde os termômetros marcaram mínima de 7,8°C nas primeiras horas da manhã.

O frio é resultado da chegada de uma massa de ar polar, que começou a atuar entre quinta e sexta-feira, derrubando as temperaturas principalmente nas regiões sul e sudoeste. Em alguns pontos, como em Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia, os termômetros chegaram a marcar menos de 7°C.

Apesar do frio intenso nesta sexta e sábado (19), o tempo segue estável em todo o Estado. A previsão é de céu com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Isso acontece por causa de um sistema de alta pressão pós-frontal que inibe a formação de nebulosidade e mantém o tempo firme.

A umidade do ar continua em níveis baixos, entre 15% e 35%, o que coloca MS em estado de atenção para tempo seco. Por isso, os cuidados continuam: beba bastante água, evite exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia e, se possível, umidifique os ambientes.

Calor volta aos poucos no domingo

O frio perde força ainda no domingo (20) e segunda-feira (21), com previsão de aumento nas temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul. Em regiões como o norte, pantaneira e sudoeste, os termômetros devem chegar aos 33°C.

Já em Campo Grande, as mínimas ficam entre 17°C e 19°C, com máximas de até 30°C.

Nas regiões sul e cone-sul, a temperatura também sobe, mas de forma moderada: mínimas entre 10°C e 15°C e máximas de até 29°C.

Os ventos, que atuam do quadrante sul, devem girar para o leste ao longo do sábado e podem alcançar rajadas acima de 50km/h em alguns pontos do Estado.

