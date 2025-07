Imasul compra fazenda para ampliar reserva ambiental

Área de 122 hectares localizada nos limites do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, em Costa Rica - Foto: Divulgação/Imasul

Visando ampliar a conservação, o Instituto Ambiental de Mato Grosso do Sul (Imasul) adquiriu 122 hectares de uma área localizada nos limites do Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, em Costa Rica, denominada Fazenda Field II.

Segundo divulgação do Governo do Estado, o valor da compra é de R$ 862.325,70, com aporte oriundo da compensação ambiental, mecanismo financeiro previsto na Lei nº 9.985/2000 que busca mitigar os impactos negativos causados por empreendimentos que geram danos ambientais significativos.

Antes, a proprietária da área era a empresa Karandá Incorporadora LTDA, de Cassilândia, que também assinou a escritura pública de aquisição ao lado do diretor-presidente do Imasul, André Borges, que representou o instituto ambiental e o governo estadual.

“A aquisição dessa área reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a preservação ambiental e a regularização fundiária de nossas unidades de conservação. Ao garantir a titularidade do Estado sobre essas terras, asseguramos a proteção efetiva de nascentes e da biodiversidade associada à região do Alto Taquari, com reflexos diretos na segurança hídrica e no equilíbrio ecológico de toda a bacia", afirmou André.

“A gente tinha essa fazenda na divisa de Costa Rica com Alto Taquari, onde nasce o Rio Taquari. O Imasul teve interesse nessa área e a gente fez a negociação, que hoje foi concluída, graças a Deus”, comentou Laerte dos Santos, representante da ex-proprietária. “A aquisição dessa área é fundamental porque permite que a gestão do parque adote medidas concretas para protegê-la contra possíveis impactos. Trata-se de uma região estratégica, que abriga importantes atributos naturais, como cachoeiras, o Rio Furnas — formador do Taquari —, além de paisagens de grande beleza cênica e a própria divisa com o estado de Mato Grosso", disse Leonardo Tostes, gerente de Unidades de Conservação do Imasul.

Ainda, são encontradas diversas espécies na região, como onça-pintada, arara-vermelha, arara-azul, cutia e peixes. A medida representa mais um passo no processo de regularização fundiária da Unidade de Conservação, uma das mais importantes para a proteção da bacia do Alto Taquari.

Em 2023, o Imasul anunciou o maior projeto de recuperação ambiental do Brasil em unidades de conservação que compreende o plantio de mais de 1 milhão de mudas de espécies nativas do Cerrado no local.

Junto a isso, o instituto adquiriu 2,76 mil hectares da Fazenda Continental, do qual quase 50% da área estava com solo degradado pelo uso intensivo da pecuária e precisavam ser restaurados.

O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari foi criado em 1999 e abrange partes dos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, e possui mais de 31 mil hectares, do qual 78% estão cobertas com vegetação nativa.

