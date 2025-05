Estado dá mais um passo para autorizar nova fábrica de celulose em MS

Cidades

O serviço será feito com base na metodologia GHG Protocol que visa auxiliar as empresas a identificar, medir e reduzir suas emissões de GEE

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE) firmou nesta quinta-feira (22) um contrato com a empresa Atena Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda para calcular a emissão de gases de efeito estufa (GEE) gerados por suas atividades em todo o estado entre 2024 e 2025.

O serviço será feito com base na metodologia GHG Protocol que visa auxiliar as empresas a identificar, medir e reduzir suas emissões de GEE em todas as etapas da sua cadeia de valor com base em 3 escopos:

Escopo 1: Refere-se às emissões diretas que ocorrem nas operações da empresa, como a combustão de combustíveis em veículos próprios, caldeiras ou fornos. São emissões que resultam de fontes que a empresa controla ou possui;

Escopo 2: Abrange as emissões indiretas provenientes do consumo de energia elétrica, vapor, calor ou refrigeração adquiridos por terceiros. São emissões que ocorrem na geração de energia utilizada pela empresa;

Escopo 3: Inclui outras emissões indiretas que não estão inclusas nos escopos 1 e 2, e que resultam das atividades da empresa em sua cadeia de valor. Exemplos incluem emissões de fornecedores, transporte de produtos, descarte de resíduos e uso do produto pelo cliente;

A contratação foi feita por dispensa de licitação, com base no artigo 75 da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). O valor total do contrato é de R$ 20 mil, com vigência de um ano, de 19 de maio de 2025 a 19 de maio de 2026.

O objetivo é levantar dados sobre a poluição gerada e propor formas de compensar ou reduzir os impactos ambientais.

Os gases de efeito estufa (GEE) são substâncias gasosas que absorvem radiação infravermelha e retêm calor na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Os principais GEE são dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O).

O aumento da concentração de GEE na atmosfera, principalmente devido às atividades humanas (como a queima de combustíveis fósseis e a mudança no uso da terra), intensifica o efeito estufa e causa o aquecimento global.

Os impactos são:

Mudanças climáticas: aumento das temperaturas, alterações nos padrões de precipitação, aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos.

Saúde humana: Inchaço de doenças transmitidas por mosquitos, aumento de alergias e problemas respiratórios.

Impactos ambientais: Desgaste dos ecossistemas, perda de biodiversidade e extinção de espécies.

