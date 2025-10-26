Incêndio atinge torre de transmissão da afiliada da Record e derruba sinal no Estado

Um incêndio atingiu a torre da Rede MS, afiliada da Record, na tarde deste domingo (26), com início por volta das 14h, em Campo Grande, no bairro Vilas Boas. Em consequência do fogo, o sinal estabelecido pela emissora caiu em todo o Estado.
Marcelo Narras, gerente-geral da TV Record, e o Ulisses Serra Neto, diretor-geral da Rede MS, acompanharam o combate ao incêndio.
O tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Odenilson Ortega, afirma que dois focos de incêndio foram identificados, um na parte inferior da antena e um na área superior (45 metros), que foram posteriormente controlados. De acordo com ele, o retorno das chamas após um primeiro combate foi devido ao calor.
"O incêndio depende de vários fatores e um deles é o calor. A gente combate, faz o resfriamento, mas com o próprio calor que ainda está no material, o incêndio pode retornar. Por isso que a gente faz o monitoramento".
Os bombeiros relataram que receberam o chamado às 14h10. O caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros Militar chegou no local dez minutos depois, às 14h20, para conter o fogo. Um outro veículo da corporação esteve no local, perto das 15h. O tenente explicou o porquê deste outro transporte ter sido acionado após um tempo de espera.
"A gente acionou um caminhão de incêndio e a demanda é conforme a ocorrência. Foi possível fazer o combate com esse primeiro caminhão e o controle do incêndio. A gente fez um monitoramento e quando o foco retornou, nós já tínhamos feito o acionamento de um segundo caminhão de incêndio para realizar esse combate também e, até por conta da alta escada mecânica, a gente precisa do apoio de caminhões específicos do CBMS, somente esses caminhões conseguem atuar junto com a escada".
A antena da emissora tem 110 metros. Os bombeiros tiveram que usar 45 dos 68 metros da escada do transporte para alcançar a altura onde se encontrava o fogo. De longe, é possível ver a fumaça, como mostra o vídeo a seguir.
Para iniciar o trabalho, segundo explicou a assessoria de comunicação dos bombeiros, foi preciso aguardar que a Energisa fizesse o desligamento da força. A equipe da concessionária teria chegado por volta das 14h43.
Após a chegada, os militares puderam combater o fogo de forma direta.
Nota da Rede MS
A Rede MS de Rádio e Televisão comunica que um incêndio atingiu, por volta das 14h deste domingo, 26, a torre de transmissão da emissora, em Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o combate às chamas.
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que serão investigadas pelas autoridades competentes.
A Rede MS de Rádio e Televisão está colaborando com o trabalho dos bombeiros para que a situação seja controlada com segurança. A emissora já está se organizando para restabelecer o sinal e voltar ao ar o mais breve possível, em respeito aos seus telespectadores.