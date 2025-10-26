Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FOGO

Incêndio atinge torre de transmissão da afiliada da Record e derruba sinal no Estado

O foco de incêndio na torre da emissora Rede MS começou por volta das 14h

Laura Brasil e João Pedro Flores

26/10/2025 - 15h30
Um incêndio atingiu a torre da Rede MS, afiliada da Record, na tarde deste domingo (26), com início por volta das 14h, em Campo Grande, no bairro Vilas Boas. Em consequência do fogo, o sinal estabelecido pela emissora caiu em todo o Estado. 

Marcelo Narras, gerente-geral da TV Record, e o  Ulisses Serra Neto, diretor-geral da Rede MS, acompanharam o combate ao incêndio. 

O tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Odenilson Ortega, afirma que dois focos de incêndio foram identificados, um na parte inferior da antena e um na área superior (45 metros), que foram posteriormente controlados. De acordo com ele, o retorno das chamas após um primeiro combate foi devido ao calor.

"O incêndio depende de vários fatores e um deles é o calor. A gente combate, faz o resfriamento, mas com o próprio calor que ainda está no material, o incêndio pode retornar. Por isso que a gente faz o monitoramento". 

Os bombeiros relataram que receberam o chamado às 14h10. O caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros Militar chegou no local dez minutos depois, às 14h20, para conter o fogo. Um outro veículo da corporação esteve no local, perto das 15h. O tenente explicou o porquê deste outro transporte ter sido acionado após um tempo de espera.  

"A gente acionou um caminhão de incêndio e a demanda é conforme a ocorrência. Foi possível fazer o combate com esse primeiro caminhão e o controle do incêndio. A gente fez um monitoramento e quando o foco retornou, nós já tínhamos feito o acionamento de um segundo caminhão de incêndio para realizar esse combate também e, até por conta da alta escada mecânica, a gente precisa do apoio de caminhões específicos do CBMS, somente esses caminhões conseguem atuar junto com a escada". 

A antena da emissora tem 110 metros. Os bombeiros tiveram que usar 45 dos 68 metros da escada do transporte para alcançar a altura onde se encontrava o fogo.  De longe, é possível ver a fumaça, como mostra o vídeo a seguir.

Para iniciar o trabalho, segundo explicou a assessoria de comunicação dos bombeiros, foi preciso aguardar que a Energisa fizesse o desligamento da força. A equipe da concessionária teria chegado por volta das 14h43.

Após a chegada, os militares puderam combater o fogo de forma direta.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado / Bombeiros atuando em um foco na antena a 45 metros de altura


Nota da Rede MS

A Rede MS de Rádio e Televisão comunica que um incêndio atingiu, por volta das 14h deste domingo, 26, a torre de transmissão da emissora, em Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o combate às chamas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que serão investigadas pelas autoridades competentes.

A Rede MS de Rádio e Televisão está colaborando com o trabalho dos bombeiros para que a situação seja controlada com segurança. A emissora já está se organizando para restabelecer o sinal e voltar ao ar o mais breve possível, em respeito aos seus telespectadores.

 

INTERIOR

Para Riedel, indígenas estão sendo 'aliciados' em ataques a fazendas em MS

Governador diz que há diferenças entre os indígenas assistidos pelo Estado e grupos criminosos que possuem "interesses muito além das questões fundiárias"

26/10/2025 15h00

Eduardo Riedel afirma ter reunido sua equipe de governo na manhã de hoje (26),

Eduardo Riedel afirma ter reunido sua equipe de governo na manhã de hoje (26), "para determinar rigorosa investigação e punição dos responsáveis" Reprodução/PMMS

Neste domingo (26), o Governador Eduardo Riedel (PP) usou as redes sociais para se posicionar sobre os recentes conflitos registrados cerca de 278 quilômetros longe da Capital, alegando que organizações estão aliciando indígenas nos ataques em fazendas em Mato Grosso do Sul. 

Eduardo Riedel afirma ter reunido sua equipe de governo na manhã de hoje (26), "para determinar rigorosa investigação e punição dos responsáveis por mais uma invasão de propriedade rural no município de Caarapó". 

Nas palavras do Governador de MS, a ação na área rural que envolve uma disputa de terras onde localiza-se a chamada Fazenda Ipuitã: "terminou com a expulsão dos proprietários, destruição de maquinário, insumos e a sede incendiada e destruída", disse. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, o clima voltou a ficar tenso entre fazendeiros e indígenas Guarani-Kaiowá em Mato Grosso do Sul no sábado (25), com policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) acionados para apaziguar os ânimos e restabelecer a ordem no local.

Sobre o caso, Riedel foi categórico em dizer que as demais forças de segurança do Estado já estão agindo, segundo ele, "para responsabilizar estas organizações de aliciamento, manipulação e exploração da boa fé de um reduzido número de indígenas". 

Para o Governador de Mato Grosso do Sul, é importante separar esse que seria um determinado grupo criminoso, da imensa maioria das comunidades indígenas “atendidas diariamente por políticas públicas efetivas”. 

"Com fortalecimento da cultura, resolução de décadas de falta de água em Dourados, atendimento de demandas de segurança e educação, garantia de direitos e dignidade, e a busca de soluções que garantam a paz no campo", expôs Eduardo Riedel. 

Por fim, ele complementa dizendo que fortalecer essas políticas é um trabalho que não vai retroceder, em um combate efetivo "alimentam o caos, criam dissensões, exploram a miséria e se locupletam (enriquecem-se/saciam-se) da dor dos menos favorecidos, com interesses muito além das questões fundiárias". 

"Cabo de guerra"

Com forças de segurança empregadas, num primeiro momento a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul emitiu nota, dizendo atuar "sempre de forma técnica, legal e proporcional", reforçando o que chamam de "compromisso com a manutenção da ordem pública, a segurança da população e o cumprimento da lei". 

Por outro lado, a Assembleia Geral Aty Guasu do Povo Kaiowá e Guarani já apontava para ação como uma retomada na fazenda Ipuitã, que eles reconhecem como Terra Indígena Guyraroká. 

No meio da elevada tensão, tanto a Aty Guasu como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e Conselho Indigenista Missionário (Cimi), deixavam claro que o sequestro de uma jovem de 17 anos teria sido o "estopim" da ação. 

Essa jovem teria sido resgatada na sede da Fazenda Ipuitã, o que gerou uma revolta dos indígenas que decidiram por não mais sair do local, com uma retomada iniciada em 21 de setembro. 

Eles alegam que desde 2011 a TI Guyraroká está declarada pelo Estado Brasileiro, com pelo menos desde 2018 esses povos Guarani e Kaiowá registrando reiteradas denúncias às autoridades brasileiras, Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) e Organização das Nações Unidas (ONU). 

O próprio Sindicato Rural de Caarapó publicou uma nota de repúdio, assinada pelo presidente Carlos "Cacá" Eduardo Macedo Marquez e demais diretores, ao ato de invasão e incêndio registrado no sábado. 

O Sindicato Rural de Caarapó cita que 50 indígenas armados invadiram a fazenda, expulsaram o caseiro e incendiaram parte da área produtiva, atingindo maquinários e plantações.

"Observa-se que essa ocorrência se soma a outros episódios de conflito registrados nas últimas semanas, na região conhecida como aldeia Guyraroká, onde produtores rurais vêm enfrentando um clima de tensão constante e insegurança", diz o trecho em complemento. 

Essa nota, porém, foi alvo de uma resposta em repúdio por parte da Aty Guasu às falas do Sindicato, que segundo a Assembleia "tenta criminalizar nossas comunidades e espalhar desinformação sobre a retomada da Terra Indígena Guyraroká". 

Eles alegam que, além de distorcer os gatos, a nota ignora que a área seria reconhecida desde 2011 e que não teria ocorrido uma invasão armada na ocasião. 

"Mas sim uma retomada legítima e pacífica de território ancestral, onde vivem famílias Guarani e Kaiowá que lutam há décadas pelo direito à terra e à dignidade. Nossa luta é pela vida, pela terra e pelo respeito.
Não aceitamos mais ser tratados como invasores em nossas próprias terras", cita. 

 

Subsídio ao ônibus

Crise no transporte: fala de secretária sobre verba da Saúde repercute em Campo Grande

Declaração de Márcia Helena Okama sobre uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde no pagamento do transporte coletivo levou a prefeitura a reagir, negar a informação, e criticar a imprensa

26/10/2025 14h37

Paulo Silva, diretor da Agetran; Márcia Helena Okama, secretária de Fazenda e diretor da Agereg, José Mário Antunes da Silva

Paulo Silva, diretor da Agetran; Márcia Helena Okama, secretária de Fazenda e diretor da Agereg, José Mário Antunes da Silva Eduardo Miranda

“Ontem (23) nós recebemos a nota fiscal do Fundo Municipal de Saúde (FMS) para fazer esse pagamento e, nos próximos dias, estaremos honrando essa pequena diferença com o Consórcio Guaicurus”, disse a secretária de Fazenda de Campo Grande, Márcia Helena Okama, na sexta-feira (24), ao ser perguntada como pagaria os R$ 1,03 milhão restantes do subsídio ao transporte coletivo, que estava em atraso.

Na mesma entrevista, Márcia Helena afirmou a vários veículos de imprensa que já havia pago R$ 2,3 milhões ao Consórcio Guaicurus, concessionário do transporte coletivo da Capital. Esses pagamentos ajudaram o consórcio a quitar parte das dívidas com fornecedores e a programar o adiantamento salarial dos motoristas para esta segunda-feira (27), afastando, ao menos por ora, o risco iminente de greve.

Porém, o excesso de detalhes na fala da secretária acabou gerando uma nova crise no município. Parte da população e até órgãos municipais, como o Conselho Municipal de Saúde (CMS), passaram a questionar a declaração, classificando a manobra revelada pela secretária de Fazenda como “ilegal e questionável”.

A repercussão levou a Prefeitura de Campo Grande a divulgar nota à imprensa chamando de “inverídicas” as reportagens que trataram das declarações da secretária — algumas delas inclusive rotuladas pela administração como “fake news”.

Na entrevista, contudo, Márcia Helena Okama foi categórica ao responder sobre o uso de dinheiro da Saúde para quitar o subsídio ao transporte coletivo:
“Exato. Cada gestão tem a sua cota. O que a Saúde faz? Nos pede os valores. Para quem não sabe, o FMS é da administração indireta. Ele é um fundo e executa 100% de tudo o que acontece ali, como acompanhamento de despesa, liquidação, todos os pagamentos”, afirmou.

“Quando faltam recursos financeiros, eles [do FMS] mandam um ofício [à Sefin] e pedem os recursos. Em contato com eles [do FMS], nos disseram: recebemos uma nota fiscal ontem (23)”, complementou a secretária.

Ao ser questionado se os recursos para o subsídio do transporte não deveriam sair da Educação, o presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) respondeu:

“A gente paga pelos estudantes, pelos idosos, portadores de deficiência, mães atípicas... Depende de onde isso [as gratuidades] está enquadrado — se é da Secretaria de Assistência Social (SAS), Semed, Sesau. Cada ente desses é responsável por organizar esses pagamentos, para que sejam feitos a tempo e sem erro. É um processo em que cada secretaria tem a responsabilidade de fazer”, disse.

Após a veiculação das falas da secretária de Fazenda e do diretor-presidente da Agetran, a Prefeitura de Campo Grande divulgou nota informando:

“Desta forma, a Prefeitura de Campo Grande reafirma que existe um pagamento de R$ 1,07 milhão a ser realizado nos próximos dias e que cumpre com suas obrigações financeiras perante o operador do transporte coletivo, visto que o processo de liquidação da referida nota segue em trâmite interno e dentro dos prazos legais previstos, não configurando atraso.”

Na sequência, o município criticou a imprensa que noticiou as declarações:

“A Prefeitura de Campo Grande manifesta repúdio a qualquer tipo de fake news, que apenas prestam desserviço à sociedade. Mantém-se à disposição dos veículos de imprensa que prezam pela seriedade e atuam em favor da verdade dos fatos, reforçando que não tem medido esforços para evitar que a população seja prejudicada por paralisações indevidas do sistema de transporte coletivo”, concluiu a nota.

 

