Um incêndio de grandes proporções destruiu mais de 80 barracos na Favela do Mandela, região norte de Campo Grande. Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, aproximadamente 186 famílias estão em desespero tentando salvar o que sobrou no meio das chamas. De acordo informações apuradas pela reportagem, um curto circuito pode ter sido a causa do incêndio.

Moradores relataram para a reportagem que as chamas foram vistas por volta de 11h20. O desespero tomou conta de todos da comunidade, que tentou apagar o fogo com baldes de água e mangueira, mas sem sucesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviaram quatro viaturas, além de uma de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Diversos caminhões pipa ( 20 mil litros de água cada) também foram enviados para aliviar o calor de 37,2ºC, que castiga a cidade de Campo Grande.

A reportagem conversou com a Denilda da Silva, que mora no barraco em que iniciou o fogo. Ela relatou que o filho passou recentemente por uma cirurgia na cabeça e recebeu da prefeitura a oferta do projeto aluguel social, onde moradores poderão pagar 50% do aluguel, mas morando sozinha não consegue arcar com as despesas.

No incêndio, ela perdeu tudo, até os documentos de tratamento do filho. “Moro aqui há 8 anos e não consegui salvar nada. Quando me avisaram do incêndio, saí correndo. Eu perdi tudo. Não sei mais o que fazer …”, relatou, bastante abalada.

A fundadora da comunidade do Mandela, Ivonete Santos, de 47 anos, conhecida como Miru, disse que é a terceira vez em que a comunidade pega fogo. “Infelizmente é esse desespero. Se um barraco tem problemas, todo mundo aqui é afetado. Estamos juntos nessa batalha para salvar as nossas vidas”, relatou.

Em nota, a prefeitura informou que mobilizou equipes de diversas secretarias para ajudar no combate ao incêndio que atingiu as casas dos moradores da comunidade do Mandela. Estão no local equipes da SAS (Secretaria de Assistência Social), Agência Municipal de Habitação, Defesa Civil e Guarda Civil Metropolitana (GCM). A Prefeitura está prestando todo atendimento às famílias da comunidade atingida pelo incêndio.

Famílias terão suporte

A coordenadora do Cras Campo Grande, Laisa Lopes, relatou que já estão analisando opções para dar todo suporte às famílias que perderam tudo durante o incêndio. “Quando tudo acalmar, estaremos disponibilizando colchões e estruturas para as famílias que necessitam de cuidados”, disse.

Conforme apurado pela reportagem, as 186 famílias afetadas no incêndio de grandes proporções, serão realocadas em um ginásio municipal mais próximo.

O diretor adjunto da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) também está no local, para analisar o suporte às famílias afetadas.