Cantora de dupla sertaneja tem apartamento destruído por chamas

PREVISÃO DO TEMPO

Amanhã (02) a Capital deve seguir debaixo d'água, com o sol dando a cara entre nuvens, com presença de precipitação durante todo o dia até o período noturno, tempo esse que se manterá de chuva até o primeiro sábado de 2026 em Campo Grande.

pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano. Marcelo Victor/Correio do Estado

Neste primeiro dia de 2026, a chuva deu as caras durante a manhã na Cidade Morena de Campo Grande, com a previsão indicando que essas precipitações e pancadas isoladas devem se estender por boa parte do Mato Grosso do Sul durante o primeiro fim de semana do novo ano.

Essa chuva no "ano novo" já era prevista, como bem acompanha o Correio do Estado, com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevendo uma quinta-feira (1°), e os termômetros Oscilando, Inclusive, entre 21°C e 30 .

De forma semelhante, a segunda maior cidade do Estado, Dourados, amanheceu debaixo de uma chuva que também deve durar todo o dia, manter-se com pancadas isoladas que se intensificam no fim da tarde e só dar uma leve trégua na manhã de sábado (03), que por sua vez volta a dar lugar para o tempo mais úmido até o fim da noite.

Demais regiões

Conforme detalhado no portal meteorológico especializado, ClimaTempo, o tempo chuvoso não deve ser exclusividade da Capital, com essa chuva chegando também até o extremo norte do Mato Grosso do Sul.

É o caso de Coxim que, por exemplo, que além da previsão de chuva para essa quinta-feira (1°), terá ainda uma sexta-feira (02) chuvosa e um sábado que deve ser nublado, com chuva pela manhã e temporal durante a tarde.

No extremo oposto, até mesmo o município fronteiriço com o Paraguai, ficou sujeito à chuva do primeiro dia do ano, pancadas de chuva e trovoadas desde a madrugada de hoje até a tarde de sexta-feira (02).

A previsão é que o município tenha trégua nas precipitações somente na noite de amanhã, com uma madrugada tranquila que logo deve dar lugar às chuvas de sábado (03) que se estendem durante todo o dia.

Em Iguatemi a previsão de sexta-feira (02) mantém as características desse dia 1° no município distante aproximadamente 412 quilômetros da Capital, com dias nublados e chuvosos e um temporal, inclusive, que deve se intensificar na tarde de amanhã.

Ao leste do Estado, em Três Lagoas chove forte durante todo o dia hoje (1°), situação essa que mantém-se mas deve diminuir a intensidade até sexta-feira (02), mas sem qualquer sinal de trégua prevista até o final de semana.

Por fim, até mesmo para o "Coração do Pantanal", na Cidade Branca de Corumbá, há previsão de chuva, com temporal previsto para a tarde de hoje (1°) e um fim de noite também chuvoso amanhã.

O fim de semana também traz previsão de um tempo de chuva forte de manhã no sábado (03) que, apesar da aparição do sol entre nuvens, deve se estender até o período noturno.

