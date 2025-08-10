Incêndio em loja de calçados mobilizou 7 viaturas para evitar danos em comercios vizinhos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um incêndio de grandes proporções destruiu a loja e depósito de calçados do Atacadão PraGata, localizado na Avenida Gury Marques, região sul de Campo Grande, na madrugada deste domingo (10). A ocorrência mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros e exigiu uma operação intensa para evitar que as chamas se alastrassem para comércios vizinhos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por vizinhos, por volta das 4h30. No local, a corporação já encontrou o prédio tomado pelas chamas. Foram utilizados cerca de 50 mil litros de água no combate ao fogo, que durou várias horas e contou com a escada Magirus, usada para atuar de forma aérea na contenção do fogo.

O teto do imóvel acabou desabando devido à intensidade das chamas, a equipe de bombeiros precisou agir de maneira ágil e estratégica para impedir que o incêndio se propagasse para os estabelecimentos comerciais vizinhos, um risco real, visto que a localização do atacadão é em uma área de forte atividade comercial.

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, o interior do prédio abrigava grande quantidade de materiais de alta inflamabilidade, o que agravou a situação. “Havia muito material que facilita a propagação do fogo, como caixas de sapato, couro, entre outros itens altamente combustíveis”, informou a equipe.

Mesmo com os esforços intensivos das equipes, o Atacadão PraGata foi completamente destruído. Nenhuma vítima foi registrada, e não houve feridos durante a operação de combate.Até o momento, os responsáveis pelo estabelecimento ainda não divulgaram uma estimativa oficial dos prejuízos.

A previsão é de que o prédio permaneça interditado por tempo indeterminado, agora, o caso será investigado para determinar as causas do incêndio, que ainda não foram esclarecidas.