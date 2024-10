Incêndios florestais devastam 1,5 milhão de hectares no Pantanal

Região do Forte Coimbra, no Pantanal em chamas no mês de setembro. - (Fotos: CBMMS)

Os incêndios no Pantanal sul-mato-grossense já consumiram 1,5 mil hectares somente neste ano. Segundo informações do Monitoramento de Incêndios Florestais do Corpo de Bombeiros e do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), 98,7% dos focos de incêndio são registrados nessas regiões.

Segundo dados do Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais) e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), houve um aumento de 90% nas áreas queimadas no cerrado sul-mato-grossense.

De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (17), a área queimada no Pantanal chegou a 1.542.600 hectares, correspondendo a 1.567,7% a mais do que os danos do ano passado.

Dentre os números apresentados, 98,7% dos focos de calor estão concentrados na região do Pantanal sul-mato-grossense. As cidades que mais concentram focos de calor são Corumbá (64,8%), Aquidauana (16,6%) , Porto Murtinho (9,6%) e Miranda (7,7%).

No caso de incêndios em unidades de conservação, os estudos revelam que os focos estão concentrados no Pantanal e no Cerrado (2.844,4%), na Rede Amolar (17.857,9%) e nas Terras Indígenas (934,5%).



Mais de mil militares trabalham arduamente

A atuação do Corpo de Bombeiros na região é incansável. Até o momento, 1.441 militares estão lutando contra as chamas.

Sobre as ocorrências, as equipes do Corpo de Bombeiros atenderam 5.292 ocorrências de incêndios florestais somente neste ano, o que representa 41,7% a mais do que o registrado no ano passado.

Os números piorar ainda mais devido ao clima seco e ao calor que sempre podem se apresentar nos verões brasileiros.

E o tempo?

Entre sexta-feira e sábado, a previsão indica tempo instável, com possibilidade de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul, devido à baixa pressão atmosférica, aliada ao calor e à baixa umidade.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), neste final de semana, uma frente fria avança pelo estado e deve favorecer o aumento da nebulosidade, chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em Mato Grosso do Sul. Neste período, os modelos indicam uma probabilidade de tempo severo, com chuvas intensas podendo superar os 40 mm em 24 horas.

As temperaturas mais amenas ocorrerão nas regiões sul, leste e sudeste do estado, com mínimas variando entre 19°C e 23°C e máximas entre 25°C e 33°C.

No Pantanal sul-mato-grossense, no norte e no bolsão, onde os focos de queimadas aumentaram significativamente, são esperadas mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 27°C e 34°C.

Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, os ventos neste final de semana atuaram nos quadrantes oeste e sul, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora, o que pode servir de combustível para o aumento das queimadas.

