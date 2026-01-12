Indígena morre após confronto com policial na BR-163

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163 - Alerta Dourados

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite do último domingo (11), um homem foi morto às margens da BR-163, após entrar em confronto com um policial. O homem tinha 31 anos e foi atingido com um tiro no peito.

A morte aconteceu no trecho da rodovia em Caarapó próximo às 22h20 no sentido Juti-Dourados, e inicialmente, já havia movimentação no local devido a um acidente envolvendo um caminhão.

A rodovia estava interditada nos dois sentidos e funcionários da concessionária Motiva organizavam o tráfego do local.

Identificado como Jaime Ribeiro, o homem era indígena natural de Juti e trabalhava como cortador de cana-de-açúcar. De acordo com informações, ele morava na Aldeia Te'yikue, região da Missão, em Caarapó.

Anteriormente, o homem demonstrava comportamento agressivo, circulava em meio aos carros parados e criava conflitos com as pessoas ali. Em meio às atitudes hostis, ele ainda tentou agredir duas funcionárias socorristas que tentavam controlar o congestionamento.

Um policial à paisana, também estava no local aguardando o tráfego retornar a normalidade e, em determinado momento, um pedestre o informou sobre a situação com Jaime e as funcionárias do outro lado da via.

Segundo informações, o policial acionou a Polícia Militar e foi até a altura do km 204, em que a situação estava acontecendo. Ele falou com as funcionárias que relataram a tentativa de agressão e indicou que o suspeito estava escondido na área de matagal próxima a rodovia.

Jaime usou a barra de ferro para ameaçar o policial Jaime usou a barra de ferro para ameaçar o policial

O policial então se aproximou de Jaime, que não gostou da abordagem e teria ido “pra cima” dele com uma barra de ferro.

Mesmo após se identificar e pedir para que largasse a barra, o homem de 31 anos continuou a avançar em direção ao policial. Com isso, o policial efetuou disparos em direção a perna do envolvido para que parasse o ataque.

Ainda assim, Jaime continuou com as ameaças e chegou a atingir uma das pernas do policial com a barra de ferro, que então efetuou o disparo contra o peito do homem.

A equipe que foi ameaçada anteriormente prestou apoio à vítima baleada, que foi encaminhada ao Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó. Mesmo com o socorro, Jaime morreu no momento em que deu entrada na unidade.

A Polícia Militar, acionada antes do incidente com a arma de fogo, chegou ao local que antes já estava interditado e permaneceu assim até a equipe de Perícia Técnica de Fátima do Sul finalizar o trabalho.

O corpo de Jaime foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o policial envolvido foi à Delegacia para prestar os esclarecimentos sobre o caso.

A Polícia Civil também esteve no local e apreendeu a barra de ferro utilizada, uma pistola Beretta APX, junto a dois carregadores — um descarregado e outro com 15 munições intactas. A equipe segue investigando o caso.