Cidades

INVESTIGAÇÃO

Influencer presa na Capital é tratada como "pistoleira digital" pela polícia

Segundo a Polícia Civil, Daniele Santana Gomes usava redes sociais para atacar alvos com alta visibilidade e monetizar conteúdos difamatórios; ela acumula 41 ocorrências e responde a pelo menos 3 inquéritos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

02/02/2026 - 09h00
Continue lendo...

A influencer Daniele Santana Gomes, de 31 anos, que está presa desde a noite de sexta-feira, em Campo Grande, por descumprimento de medida protetiva, é tratada pela Polícia Civil, em que responde a pelo menos 3 inquéritos policiais e é alvo de 41 ocorrências registradas, como “pistoleira digital”.

De acordo com inquérito policial aberto pela 3ª Delegacia de Campo Grande, ao qual o Correio do Estado teve acesso, ela é identificada com esse apelido por delegados e investigadores por ter usado as redes sociais para praticar diversos crimes contra a honra e também por perseguir cidadãos e empresas por meio das plataformas digitais. Entre os crimes sob investigação estão difamação, calúnia e injúria contra diversas vítimas.

Relatório da Polícia Civil é claro ao descrever a prática de Daniele nas redes, em que ela mantém mais de uma dezena de perfis, sendo o mais recente e famoso o Coach Irônica.

“A investigada ataca exclusivamente pessoas ou empresas que, no momento do ataque, possuem elevada visibilidade pública, grande número de seguidores ou relevância econômica local, características que garantem maior engajamento e viralização do conteúdo difamatório produzido”, traz o inquérito.

Mais adiante, o documento da polícia arremata: “Esse padrão, aliado aos seguintes elementos já colhidos, permite inferir fundadamente que a investigada atua, em diversos casos, como verdadeira ‘pistoleira digital’, supostamente contratada ou incentivada mediante vantagem econômica (doações, Pix, parcerias comerciais disfarçadas ou promessas de reciprocidade futura)”, afirma.

Daniele, segundo as informações contidas nos inquéritos, tem um extenso histórico criminal, com 41 ocorrências registradas entre 2017 e 2025, incluindo 24 por difamação, 17 por perseguição e 11 por calúnia.

As vítimas são heterogêneas e têm em seu rol médicos, como Jonathas Canela, que viveu um grande embate nas redes contra a influencer no ano passado, advogados, influenciadores, empresários e servidores públicos, sem vínculo pessoal aparente com a investigada.

O inquérito da 3ª Delegacia de Campo Grande indica que Daniele escolhe seus alvos pela visibilidade que eles podem lhe proporcionar nas redes.

Com grande engajamento, ela consegue elevada monetização em plataformas como TikTok e YouTube e ainda utiliza outras redes da Meta, como Instagram e Facebook, para se promover e, se for o caso, até mesmo extorquir alguns de seus alvos.

Ainda segundo a Polícia Civil, Daniele opera com uma rede de apoio familiar, incluindo seus pais, Raimundo Caetano Gomes e Aparecida Laurentina de Santana Gomes, e seu namorado, Ítalo dos Santos Barros.

A suspeita que paira sobre os pais dela é de que eles a auxiliam a “fugir” de oficiais de Justiça. Há, inclusive, indícios de que teriam fornecido informações falsas às autoridades.

No inquérito ao qual o Correio do Estado teve acesso, Ítalo dos Santos Barros é apontado como cogerenciador de perfis e colaborador na disseminação de conteúdos difamatórios, inclusive com uma ameaça ostensiva envolvendo posse de arma de fogo.

Consta ainda no inquérito que Daniele teria montado uma “equipe jurídica” que fornece fichas criminais via WhatsApp, sugerindo uma estrutura paralela para intimidação e chantagem digital.

O inquérito que tramita na Polícia Civil sugeriu a aplicação de medidas cautelares contra a influencer, como busca e apreensão em seus endereços e nos de seus familiares, quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal, inclusão do namorado no polo passivo da investigação e suspensão imediata de todos os mecanismos de monetização de suas contas digitais.

Ainda não houve decisão nesse sentido, uma vez que o inquérito foi aberto no fim de novembro de 2025.

Nesse intervalo, ela acabou sendo presa, na sexta-feira, por violar medida protetiva contra um familiar. Tentou ser libertada na audiência de custódia, ontem, mas não conseguiu. Na tarde deste domingo, ela foi encaminhada ao presídio feminino.

Alerta

O advogado Bruno Trindade Camatte alerta para o caso de Daniele Santana Gomes, figura que acumula mais de 30 processos cíveis e criminais em Campo Grande.

“Com um modus operandi repetitivo e personalidade complexa, Daniele elegeu como alvo empresários, médicos, advogados e autoridades públicas, passando a persegui-los sistematicamente com difamações, calúnias e exposição indevida de processos judiciais nas redes sociais”, diz o advogado.

“Investigações recentes, conduzidas inclusive por uma delegada de polícia também vitimada, apontam que a acusada opera uma verdadeira associação criminosa com apoio familiar para monetizar ataques à honra dessas figuras públicas”, acrescenta Camatte.

A Polícia Civil identificou que Daniele tem mais de uma dezena de milhares de seguidores, diluídos em 10 perfis no Instagram. Ela ainda conta com um perfil na rede Threads, no Facebook, onde tem 6,6 mil seguidores, além de um canal no YouTube e no Telegram.

A forte monetização dela, porém, vem do TikTok, em que possui 53,9 mil seguidores, distribuídos em pelo menos cinco perfis, todos eles nomeados “Coach Irônica” ou “Dani-Se”.

TEMPO

Campo Grande registra 80 milímetros em 16 horas seguidas de chuva

A chuva começou às 16 horas de domingo (1º), permanece até a manhã desta segunda-feira (2) e promete continuar durante o dia todo

02/02/2026 08h45

Gerson Oliveira

Segunda-feira amanheceu chuvosa em Campo Grande. Primeiro dia útil de fevereiro amanheceu debaixo d’água.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 80,8 milímetros foram registrados, entre 16 horas de domingo (1º) e 8 horas de segunda-feira (2), na Capital.

A chuva começou às 16 horas de domingo (1º), permanece até a manhã desta segunda-feira (2) e promete continuar durante o dia todo.

A intensidade da chuva foi leve à tarde, moderada a noite, forte de madrugada e moderada de manhã, com momentos de garoa e precipitação mais forte.

A chuva também chegou com força em outros municípios de Mato Grosso do Sul. Corguinho, cidade localizada a 98 quilômetros de Campo Grande, registrou 162,8 milímetros nas últimas 24 horas.

Confira outros acumulados:

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos Sul-mato-grossenses, como:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

 

PROGRAMA SOCIAL

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

Controladoria-Geral da União fez pente-fino em duas cidades e identificou falhas no controle de famílias de "um pessoa só"

02/02/2026 08h00

Município de Aparecida do Taboado apresentou falha no controle de famílias unipessoais que recebem o benefício

Município de Aparecida do Taboado apresentou falha no controle de famílias unipessoais que recebem o benefício Divulgação

A Controladoria-Geral da União (CGU) realizou auditorias nos municípios de Amambai e Aparecida do Taboado para apurar uma possível falha nos cadastros de famílias unipessoais (aquelas compostas por apenas uma pessoa) no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), mais especificamente no Bolsa Família.

O órgão federal apurou vários descumprimentos de preceitos que podem resultar em fraudes, como um baixo controle nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) na liberação de benefícios para famílias unipessoais (em alguns casos, para pessoas poderem morar dentro da mesma residência), além do mau uso de recursos para melhorar a integridade do sistema.

Segundo os relatórios de avaliação divulgados em dezembro do ano passado, as auditorias em ambas as cidades foram realizadas por mais de um mês entre fevereiro e março de 2025.

De acordo com o próprio documento, os trabalhos foram feitos “em decorrência do significativo porcentual de famílias unipessoais que constam do CadÚnico, assim como do crescimento constante ocorrido nos últimos dois anos”.

Aparecida do Taboado

Em Aparecida do Taboado, o município recebeu R$ 20.397,97 de repasse do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (Procad-Suas), no exercício de 2023. No ano seguinte, mais R$ 93.672,23 do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Bolsa Família e CadÚnico.

Os dois repasses, conforme descrito pelo CGU, devem ser utilizados para “estimular a atualização e a regularização dos registros unipessoais e promover a busca ativa” e melhorar a gestão dos programas citados. Porém, segundo concluiu a auditoria, isso não foi realizado da maneira devida pelo município.

“Como resultado, verificou-se que os recursos do Procad-Suas e do IGD repassados em 2023 e 2024, respectivamente, pelo MDS [Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome] não foram aplicados nos objetivos do Programa”, disse no relatório sobre Aparecida do Taboado.

No restante do relatório, a CGU diz ter encontrado fragilidades na atuação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no controle sobre o processo de cadastramento e identificação de famílias unipessoais em Aparecida do Taboado. A conclusão foi tomada a partir da análise das atas das reuniões realizadas pelo conselho em 2024.

Posteriormente, o órgão do governo federal efetuou entrevistas com três profissionais que atuam nos postos de atendimento do Cadastro Único do município, além do responsável pelo posto e uma assistente social.

Também foram realizadas análises documentais relacionadas a comprovação da realização dos procedimentos de cadastramento e de qualificação de famílias unipessoais de acordo com os normativos vigentes.

Feito esse processo, foi verificado ausência de efetividade nos procedimentos aplicados para cadastramento ou atualização cadastral de famílias unipessoais, no âmbito dos postos de atendimento do município. 

Também foi identificada ausência de comprovação de realização de capacitação nas atividades relacionadas à qualificação do CadÚnico de famílias unipessoais e deficiência de infraestrutura para que essas ações fossem realizadas.

Além disso, foram constatados indicativos de divergência na composição familiar declarada e desatualização dos dados das famílias unipessoais no CadÚnico, em entrevistas que ocorreram a partir de visitas domiciliares da equipe da CGU no endereço residencial constante no instrumento.

Em suma, cinco beneficiários apresentaram indicativos de sua composição familiar não ser unipessoal em Aparecida do Taboado.

Amambai

Em Amambai, a administração municipal não recebeu repasse do Procad-Suas em 2023, mas em 2024 recebeu R$ 24.162,57, ano que o município também embolsou mais R$ 191.597,45 do IGD. Contudo, o órgão do governo federal concluiu que os montantes não foram utilizados da maneira esperada.

“Dessa forma, conclui-se que o município de Amambai/MS não utilizou os recursos do Procad-Suas e aplicou parcialmente os recursos do IGD na qualificação dos cadastros de famílias unipessoais do Cadastro Único”, explica.

A partir de um processo semelhante ao realizado em Aparecida do Taboado, a auditoria encontrou falhas no processo de atualização e averiguação cadastral de famílias unipessoais realizada pelo CRAS em Amambai, como ausência de comprovação de realização de capacitação nas atividades relacionadas a qualificação do Cadastro Único de famílias unipessoais e de infraestrutura para realização das atividades.

Além do mais, foi identificada insuficiência de tecnologia necessária para o cadastramento e atualização de famílias unipessoais do CadÚnico, falha nos controles relacionados à realização de visitas domiciliares de famílias unipessoais cadastradas no instrumento social, falha no upload de documentos dessas famílias e insuficiência na quantidade de visitas domiciliares para garantir a qualidade do cadastro unipessoal.

Na conclusão, a CGU destaca que foram localizados dois beneficiários que apresentaram sinais de que sua composição familiar não caracteriza ser unipessoal.

Mudança recente

No final de 2024, o governo federal anunciou que realizaria um pente-fino com foco nas famílias unipessoais cadastradas no Bolsa Família.

Na época, havia a suspeita de que 400 mil a 500 mil recebiam o benefício de maneira irregular, o que geraria uma economia estimada de R$ 4 bilhões aos cofres públicos, caso eles fossem descadastrados.

Dito e feito, assim como as auditorias realizadas em Amambai e Aparecida do Taboado, outros diversos municípios em outros estados brasileiros também foram avaliados.

Essa questão recebeu tanta atenção do governo federal que, em março do ano passado, foi publicado o decreto n° 12.417 no Diário Oficial da União, que estabeleceu que famílias unipessoais só podem ingressar no Bolsa Família com a realização de entrevista domiciliar para inscrição ou atualização do CadÚnico.

*Saiba

Estado tem 181 mil beneficiados 

Em janeiro deste ano, um total de 181.197 famílias em Mato Grosso do Sul foram contempladas com o Bolsa Família, com benefício médio de R$ 717,17, a partir de investimento do governo federal de quase R$ 130 milhões.

