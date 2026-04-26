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Iniciação científica: IFMS oferece 247 bolsas e auxílio de até R$ 1 mil

Projetos devem ser submetidos por coordenadores por meio do Sistema Unificado de Administração Pública

Alison Silva

Alison Silva

26/04/2026 - 17h00
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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) lançou edital para seleção de projetos de iniciação científica e tecnológica com 247 bolsas para estudantes de níveis médio e superior, além de recursos de até R$ 1 mil por proposta para custeio de pesquisa. As inscrições começam no dia 30 de abril.

O processo integra o ciclo 2026-2027 do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (Pitec) e prevê vigência das atividades entre setembro deste ano e agosto de 2027. Os projetos devem ser submetidos por coordenadores por meio do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap).

Ao todo, serão investidos R$ 1,41 milhão em bolsas, com recursos do próprio IFMS, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). Para estudantes do ensino médio, o valor mensal é de R$ 300, enquanto no ensino superior as bolsas chegam a R$ 700.

A distribuição contempla 117 bolsas para o ensino médio (entre Pibic-EM e ações afirmativas) e 122 para o ensino superior, divididas entre Pibic, Pibiti e Pibic-AF. Além disso, o edital reserva R$ 50 mil para apoio à pesquisa e inovação, permitindo que cada projeto solicite até R$ 1.000,00 para aquisição de insumos e manutenção.

O período de submissão vai de 30 de abril a 25 de maio. A análise das propostas ocorrerá nos meses seguintes, com divulgação do resultado preliminar em 10 de agosto e final no dia 14. O início das atividades está previsto para 1º de setembro.

Podem coordenar projetos servidores docentes e técnicos-administrativos do quadro permanente, que devem optar entre as categorias júnior e sênior. A categoria júnior é destinada a quem não coordenou projetos de iniciação científica no IFMS antes de 2026 e conta com reserva de 10% das bolsas Pibic-EM.

Para participar, os estudantes precisam estar regularmente matriculados, ter currículo atualizado na Plataforma Lattes e não possuir vínculo empregatício nem acumular bolsas. A carga horária exigida é de cinco horas semanais para o ensino médio e 20 horas para o superior.

A seleção será feita em duas etapas: avaliação do mérito científico do projeto, por pareceristas internos e externos, e análise do currículo do coordenador. A nota final considera peso de 60% para o projeto e 40% para o currículo, sendo aprovadas as propostas que atingirem ao menos 60% da pontuação máxima.

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Imunização

Prefeitura de Dourados espera vacinar 43 mil contra chikungunya a partir desta segunda

Estado concentra 13 das 20 mortes causadas pela arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti

26/04/2026 15h30

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Foto: Divulgação / Prefeitura de Dourados

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Com vacinação prevista já a partir da próxima segunda-feira (27), a Prefeitura de Dourados espera imunizar cerca de 43 mil moradores em campanha de vacinação contra a chikungunya. Com oito mortes, o município é considerado epicentro da arbovirose em Mato Grosso do Sul, que concentra 13 das 20 mortes em todo o país.  

A imunização seguirá critérios definidos pelo Ministério da Saúde e será destinada a pessoas entre 18 e 59 anos. A meta é imunizar ao menos 27% do público-alvo. Na última sexta, a administração municipal anunciou a contratação temporária de médicos e enfermeiros. 

O esquema vacinal foi anunciado na última segunda-feira (20) pelo secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, e faz parte das ações emergenciais diante da epidemia que levou à decretação de situação de calamidade em saúde pública no município.Os profissionais da linha de frente passaram por capacitação técnica nos dias 22 e 23 de abril.

Segundo o secretário, a preparação fez-se necessária devido às diversas contraindicações do imunizante, o que exigirá avaliação individual dos pacientes antes da aplicação. “Esse esquema vacinal será mais lento, já que o público-alvo precisa passar por triagem”, destacou.

As doses começaram a chegar ao município no último dia (17), e a distribuição para as unidades de saúde, incluindo a rede indígena, ocorreu nesta sexta-feira (24).  Cabe destacar que no feriado de 1º de maio, a prefeitura realizará uma ação especial em formato drive-thru, das 8h às 12h, no pátio da sede administrativa.

Regras

O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025.

Um dos pontos que mais preocupa as autoridades de saúde é o número de óbitos registrados. Sete das vítimas eram moradores das Reserva Indígena Jaguapiru e Bororó. Os dados reforçam a gravidade da epidemia no município e evidenciam o impacto desproporcional sobre populações mais vulneráveis, além de pressionar ainda mais a rede de atendimento local.

A estratégia de vacinação em Dourados integra um plano nacional que contempla cerca de 20 municípios em seis estados, selecionados com base em critérios epidemiológicos e operacionais, como circulação do vírus e capacidade de implementação da campanha.

De acordo com o boletim mais recente do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), o município contabiliza 4.972 casos prováveis de chikungunya, sendo 2.074 confirmados, 1.212 descartados e 2.900 ainda em investigação.

Restrições 

Gestantes, lactantes, pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados recentes, portadores de HIV/Aids e indivíduos com doenças autoimunes não podem se vacinar. Também estão fora do público pessoas que tiveram chikungunya nos últimos 30 dias, que estejam com febre grave ou que tenham recebido recentemente outras vacinas.

O avanço da doença, aliado à pressão provocada por outros agravos como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), levou o município a decretar estado de calamidade em saúde pública por 90 dias. A medida considera o risco de colapso da rede assistencial diante da alta demanda por atendimentos e internações.

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BR-PY

Quem era Julia Sobierai, estudante de medicina vítima de feminicídio no Paraguai

Investigação avalia que suspeito pode ter deixado o país e Polícia Nacional acionou o Comando Tripartite, reunindo polícias do Paraguai, Brasil e Argentina, em busca do namorado Vitor Rangel

26/04/2026 14h27

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O traslado do corpo de Julia foi providenciado pela família e o sepultamento será em Navegantes

O traslado do corpo de Julia foi providenciado pela família e o sepultamento será em Navegantes Reprodução/Redes Sociais

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*ALERTA: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Brasileira de 23 anos que cursava medicina no Paraguai, Julia Vitoria Sobierai Cardoso foi encontrada morta no apartamento em que morava, em Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil.

O namorado da vítima, suspeito do crime, está sendo procurado pela polícia paraguaia, que trata o caso como feminicídio. Natural de Chapecó, em Santa Catarina, deixou familiares em Navegantes, no litoral do mesmo estado.

O namorado, o maranhense Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, também é estudante de medicina em outra universidade. A reportagem tenta contado com sua defesa.

Julia Vitoria se mudou para o Paraguai no ano passado para realizar o sonho de se tornar médica pediatra, segundo relatos de amigos. Ela era aluna da Universidad de la Integracíon de las Américas (Unida) e os colegas a descrevem como estudante focada e alegre.

Entenda

Seu corpo foi encontrado por uma colega que dividia com ela o apartamento, no bairro Obrero, Área 3 de Ciudad del Este. A cidade paraguaia faz fronteira com a brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná.

Agentes de criminalística e um médico forense examinaram a vítima, e devido às múltiplas lesões, decidiram encaminhar o corpo para autópsia mais detalhada no Laboratório Forense do Ministério Público, em Assunção. Uma tesoura e uma faca possivelmente usadas no crime foram apreendidas no local.

De acordo com a polícia paraguaia, a companheira de apartamento relatou ter ouvido uma discussão proveniente do quarto onde Julia Vitoria estava com o namorado.

Ela bateu na porta para perguntar o que estava acontecendo e o jovem respondeu que a discussão provinha de outro apartamento. A polícia relatou ter encontrado pegadas de sangue de calçados e pés descalços no quarto. Os dois haviam encerrado um relacionamento há quatro meses e ele tentava reatar o namoro.

Uma equipe de investigação foi à residência de Vitor, no bairro Catedral, na mesma cidade, e foi recebida por um irmão do suspeito. Ele alegou que o estudante não tinha retornado para casa. Um celular pertencente ao irmão foi apreendido pela investigação. Até a manhã deste domingo, 26, o suspeito não tinha sido localizado.

Como a investigação avalia que o suspeito pode ter deixado o país, a Polícia Nacional do Paraguai acionou o Comando Tripartite, que reúne as polícias dos três países da região - Paraguai, Brasil e Argentina.

Homenagem

Em redes sociais, colegas de faculdade de Julia Vitoria organizam um ato em homenagem a ela a ser realizado nesta segunda-feira, 27, em frente à universidade.

Amigos e conhecidos lamentaram morte da estudante em redes sociais. "A Julia era tão cheia de vida, uma menina incrível", escreveu uma amiga. "Meus sentimentos. Estudávamos na mesma sala. Ela era uma moça linda, de olhar e sorriso encantador", comentou outro internauta.

Amiga de Julia, a maquiadora Sara Cazarotto, usou sua rede social para homenagear a estudante de medicina.

"Meu Deus, nós fomos tão felizes juntas. Só quem a conhecia sabia da linda princesa dedicada, como era cheia de sonhos e objetivos. Que tristeza, Juh", escreveu, acrescentando: "Tão triste quando a gente cresce conhecendo pessoas tão incríveis e vê elas partindo de forma tão brutal."

O traslado do corpo de Julia foi providenciado pela família e o sepultamento será em Navegantes. A cerimônia fúnebre está marcada para as 9 horas, no Cemitério Parque Jardim dos Florais.

 

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