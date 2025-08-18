Inmet alerta para risco de vendaval em vinte cidades de MS - Marcelo Victor / Correio do Estado

Nesta segunda-feira (18), o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), emitiu alerta de vendaval com grau de “perigo potencial” para diversas cidades de Mato Grosso do Sul. O aviso é válido das 9h até 23h59 de hoje, com previsão de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Após esse período, o alerta pode ser renovado.

Conforme o instituto, apesar da previsão de vento, há baixo risco de queda de galhos de árvores, mas a Defesa Civil recomenda atenção redobrada.

Entre as orientações estão:

Evitar se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

O alerta inclui os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

TEMPO SECO

Apesar de Mato Grosso do Sul ter registrado altas temperaturas e umidade relativa do ar baixa no último fim de semana, conforme divulgado no domingo (17) pelo Correio do Estado, o tempo seco deve dar trégua a partir de terça-feira (19), segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp Anhanguera.

Conforme o especialista, um sistema de baixa pressão vindo do Sul do Paraguai deve chegar ao Estado na tarde dessa segunda feira (18), trazendo mudanças na terça-feira, com a chegada de chuva e trovoadas, principalmente, nas cidades de Amambai, Sete Quedas, Ponta Porã, Dourados e Mundo Novo.

Já nos municípios do Sul, Sudoeste e Centro de MS, as temperaturas não caem, mas a chegada de chuva isolada, na terça e quarta-feira (20), promete alívio para os sul mato-grossenses. Mas, o tempo seco já tem data pra retorno.

"Esses dias serão de alívio nas temperaturas e na umidade, mas na quinta-feira voltam as situações de calor e tempo seco e quente", alerta.

