Cidades

ALERTA

Inmet alerta para risco de vendaval em vinte cidades de MS

O alerta é válido das 9h até 23h59, com previsão de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h

Tamires Santana

Tamires Santana

18/08/2025 - 11h30
Nesta segunda-feira (18), o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), emitiu  alerta de vendaval com grau de “perigo potencial” para diversas cidades de Mato Grosso do Sul.  O aviso é válido das 9h até 23h59 de hoje, com previsão de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h. Após esse período, o alerta pode ser renovado.

Conforme o instituto, apesar da previsão de vento, há baixo risco de queda de galhos de árvores, mas a Defesa Civil recomenda atenção redobrada.

Entre as orientações estão:

  • Evitar se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento;
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

O alerta inclui os municípios de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

TEMPO SECO

Apesar de Mato Grosso do Sul ter registrado altas temperaturas e umidade relativa do ar baixa no último fim de semana, conforme divulgado no domingo (17) pelo Correio do Estadoo tempo seco deve dar trégua a partir de terça-feira (19), segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp Anhanguera.

Conforme o especialista, um sistema de baixa pressão vindo do Sul do Paraguai deve chegar ao Estado na tarde dessa segunda feira (18), trazendo mudanças na terça-feira, com a chegada de chuva e trovoadas, principalmente, nas cidades de Amambai, Sete Quedas, Ponta Porã, Dourados e Mundo Novo.

Já nos municípios do Sul, Sudoeste e Centro de MS, as temperaturas não caem, mas a chegada de chuva isolada, na terça e quarta-feira (20), promete alívio para os sul mato-grossenses. Mas, o tempo seco já tem data pra retorno.

"Esses dias serão de alívio nas temperaturas e na umidade, mas na quinta-feira voltam as situações de calor e tempo seco e quente", alerta.

Dourados

Fazendeiro é investigado por aplicar veneno próximo à residencial em MS

Pulverização tratorizada de agrotóxico deve ocorrer a pelo menos 200 metros de residências

18/08/2025 10h25

Foto: Divulgação / Maps

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil contra o fazendeiro Allan Christian Kruger para apurar a aplicação de agrotóxicos em uma plantação de milho em área localizada dentro do perímetro urbano de Dourados, nas proximidades do Conjunto Residencial Monte Carlo. A suspeita é de que a pulverização tratorizada de defensivos agrícolas esteja ocorrendo a menos de 200 metros das residências, o que é proibido pela legislação ambiental. 

A investigação parte de uma denúncia feita à Ouvidoria do MPMS, relatando que uma plantação de grãos situada ao lado do bairro estaria utilizando agrotóxicos de forma irregular, causando transtornos às famílias da região.

Moradores das ruas Elpídio Junior Rubin Stefanello, João Alves Rocha, Thereza Magro Machado, Sidrônia Azambuja Martins e José Joel Saburá afirmaram sofrer com os efeitos da pulverização e com o abandono do terreno, tomado por matagal, que favorece a presença de insetos peçonhentos e aumenta a sensação de insegurança.

De acordo com o despacho assinado pelo promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro Júnior, o uso de agrotóxicos tão próximo a áreas residenciais representa risco potencial ao meio ambiente e à saúde da população, ainda que não haja comprovação imediata de dano. O MPMS destacou o princípio da precaução, que prioriza a proteção ambiental em situações de risco incerto, mas plausível.

O órgão solicitou informações ao Cartório de Registro de Imóveis e à Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) para confirmar a matrícula da propriedade e identificar a responsabilidade sobre a área. Também determinou que moradores mantenham canal direto de comunicação com a Guarda Municipal Ambiental para denúncias em tempo real.

Caso sejam confirmadas irregularidades, o fazendeiro pode sofrer sanções administrativas, cíveis e até criminais. 

ACIDENTE

Ônibus com alunos do interior se envolve em acidente na BR-060

O veículo retornava de Campo Grande, onde os estudantes participaram de uma etapa da Copa Pantanal

18/08/2025 09h30

Momento do embarque da delegação de Voleibol de Chapadão do Sul, no ônibus que se acidentou

Momento do embarque da delegação de Voleibol de Chapadão do Sul, no ônibus que se acidentou FOTO: JovemSul News

Na noite de domingo (17), um ônibus um ônibus da Prefeitura de Chapadão do Sul, que transportava alunos da delegação de Voleibol, se envolveu em um acidente na BR-060, em Paraíso das Águas. Conforme as informações, o veículo retornava de Campo Grande, onde os estudantes participaram de uma etapa da Copa Pantanal.

Segundo informações do site Jovem Sul News, o motorista do ônibus passou mal, quando o veículo saiu da pista e tombou. O motorista do ônibus chegou a sofrer uma convulsão e as demais vítimas apresentavam ferimentos, aparentemente leves.

As viaturas de socorro chegaram rápido ao local, tendo em vista que, o acidente ocorreu no momento em que equipes de resgate estavam na região atuando em outro grave acidente, entre dois veículos, na mesma rodovia, mas entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

Todos os envolvidos nos dois acidentes foram atendidos inicialmente no Pronto Atendimento Médico - (PAM) de Paraíso das Águas. Os moradores de Chapadão do Sul, do ônibus foram transferidos para o Hospital Municipal e estão sendo atendidos.

Conforme o site O Correio News, apesar da gravidade do acidente, somente o motorista e um professor sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. As crianças todas passam bem. 

