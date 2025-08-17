Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

Umidade relativa do ar chegou a 12% neste domingo - Marcelo Victor/Correio do Estado

Apesar do domingo ter sido de alerta para baixa umidade do ar e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, o tempo seco deve dar trégua a partir de terça-feira (19), segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp Anhanguera.

Conforme o especialista, um sistema de baixa pressão vindo do Sul do Paraguai deve chegar ao Estado na tarde dessa segunda feira (18), trazendo mudanças na terça-feira, com a chegada de chuva e trovoadas, principalmente, nas cidades de Amambai, Sete Quedas, Ponta Porã, Dourados e Mundo Novo.

Já nos municípios do Sul, Sudoeste e Centro de MS, as temperaturas não caem, mas a chegada de chuva isolada, na terça e quarta-feira (20), promete alívio para os sul mato-grossenses. Mas, o tempo seco já tem data pra retorno.

"Esses dias serão de alívio nas temperaturas e na umidade, mas na quinta-feira voltam as situações de calor e tempo seco e quente", alerta.

Tempo Seco

Na Capital, a máxima chegou aos 32°C neste domingo, com poucas nuvens e umidade mínima de 20%.

Na lista de temperatuas mais altas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aparecem diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como Porto Murtinho com máximas de 39°C.

Mapa de alerta mostra toda a região de MS coberta por aviso de umidade baixa

Sonora também está no topo dos municípios mais quentes do Estado, no decorrer dessa semana a máxima fica na casa dos 39°C, enquanto a umidade relativa do ar fica nos 15%.

No Sul de MS, Dourados, o tempo seco também predomina nos termômetros, a semana começa com 37°C e umidade do ar 10%. Já na região pantaneira, Aquidauana, a máxima de 39°C permanecerá a semana inteira, com umidade chegando aos 15%.

Previsão da semana em Campo Grande

A segunda-feira (18) será com temperaturas estáveis e baixa umidade. Na terça-feira (19), a nebulosidade aumenta e os ventos se intensificam.

A quarta-feira (20) terá pancadas de chuva isoladas e risco de tempestades. Já na quinta-feira (21), a previsão indica muitas nuvens, temperaturas em elevação chegando a 35°C e umidade mínima de 20%.

No cenário nacional, Campo Grande ocupa o 5° lugar entre as capitais mais quentes do país. Mas, quando se trata de umidade relativa do ar, a Capital Sul Mato-Grossense lidera com apenas 17%.

Orientações de saúde

Com a baixa umidade, especialistas recomendam cuidados básicos para reduzir os efeitos do clima seco:

• Beber água frequentemente, mesmo sem sede;

• Utilizar umidificadores ou deixar bacias com água nos ambientes;

• Evitar atividades físicas intensas nos períodos mais quentes do dia;

• Manter a pele hidratada e usar colírios ou soro fisiológico para olhos e nariz;

• Redobrar a atenção com crianças e idosos, mais vulneráveis ao tempo seco.

As autoridades também reforçam a importância de evitar queimadas, que agravam o risco de incêndios em períodos de estiagem.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) os níveis de umidade relativa mais saudáveis para os seres humanos se mantenham entre 40% e 70%.

