Cidades

Alerta laranja

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

De acordo com meteorologista, um sistema de baixa pressão vindo do Sul do Paraguai deve chegar ao Estado na tarde dessa segunda feira

Taynara Menezes

17/08/2025 - 16h52
Apesar do domingo ter sido de alerta para baixa umidade do ar e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, o tempo seco deve dar trégua a partir de terça-feira (19), segundo o meteorologista Natálio Abraão, da Uniderp Anhanguera.

Conforme o especialista, um sistema de baixa pressão vindo do Sul do Paraguai deve chegar ao Estado na tarde dessa segunda feira (18), trazendo mudanças na terça-feira, com a chegada de chuva e trovoadas, principalmente, nas cidades de Amambai, Sete Quedas, Ponta Porã, Dourados e Mundo Novo.

Já nos municípios do Sul, Sudoeste e Centro de MS, as temperaturas não caem, mas a chegada de chuva isolada, na terça e quarta-feira (20), promete alívio para os sul mato-grossenses. Mas, o tempo seco já tem data pra retorno.

"Esses dias serão de alívio nas temperaturas e na umidade, mas na quinta-feira voltam as situações de calor e tempo seco e quente", alerta. 

Tempo Seco

Na Capital, a máxima chegou aos 32°C neste domingo, com poucas nuvens e umidade mínima de 20%.

Na lista de temperatuas mais altas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aparecem diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como Porto Murtinho com máximas de 39°C. 

Mapa de alerta mostra toda a região de MS coberta por aviso de umidade baixa e potencialMapa de alerta mostra toda a região de MS coberta por aviso de umidade baixa 

Sonora também está no topo dos municípios mais quentes do Estado, no decorrer dessa semana a máxima fica na casa dos 39°C, enquanto a umidade relativa do ar fica nos 15%. 

No Sul de MS, Dourados, o tempo seco também predomina nos termômetros, a semana começa com 37°C e umidade do ar 10%. Já na região pantaneira, Aquidauana, a máxima de 39°C permanecerá a semana inteira, com umidade chegando aos 15%. 

Previsão da semana em Campo Grande

A segunda-feira (18) será com temperaturas estáveis e baixa umidade. Na terça-feira (19), a nebulosidade aumenta e os ventos se intensificam.

A quarta-feira (20) terá pancadas de chuva isoladas e risco de tempestades. Já na quinta-feira (21), a previsão indica muitas nuvens, temperaturas em elevação chegando a 35°C e umidade mínima de 20%.

No cenário nacional, Campo Grande ocupa o 5° lugar entre as capitais mais quentes do país. Mas, quando se trata de umidade relativa do ar, a Capital Sul Mato-Grossense lidera com apenas 17%. 

Orientações de saúde

Com a baixa umidade, especialistas recomendam cuidados básicos para reduzir os efeitos do clima seco:
    •    Beber água frequentemente, mesmo sem sede;
    •    Utilizar umidificadores ou deixar bacias com água nos ambientes;
    •    Evitar atividades físicas intensas nos períodos mais quentes do dia;
    •    Manter a pele hidratada e usar colírios ou soro fisiológico para olhos e nariz;
    •    Redobrar a atenção com crianças e idosos, mais vulneráveis ao tempo seco.

As autoridades também reforçam a importância de evitar queimadas, que agravam o risco de incêndios em períodos de estiagem.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) os níveis de umidade relativa mais saudáveis para os seres humanos se mantenham entre 40% e 70%.

Hospital Universitário UFMS

Com investimentos de R$15 mi, HUMAP entrega obras de modernização e dobra quantidade de leitos

As obras foram retomadas em maio do ano passado após 15 anos paradas.

17/08/2025 15h30

Com investimentos de R$1,5 mi, HUMAP entrega obras de modernização e dobra quantidade de leitos

Com investimentos de R$1,5 mi, HUMAP entrega obras de modernização e dobra quantidade de leitos Divulgação/HUMAP

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) entrega, nesta segunda-feira (18) as obras de modernização, com investimentos de quase R$15 milhões de recursos federais.

Integrante da Rede de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Hospital finalizou a segunda etapa da Clínica Médica, com a ampliação de leitos, a reforma do Banco de Leite Humano e a ampliação e modernização do acelerador linear da Radioterapia. As obras estavam acontecendo desde maio de 2024. 

A entrega da Clínica Médica é um dos pontos mais aguardados, já que as obras estavam paradas há 15 anos, sendo retomadas em maio do ano passado. Com um investimento de R$6,5 milhões e 1.179 metros quadrados, a quantidade de leitos praticamente dobrou, passando de 30 para 54, sendo seis leitos de isolamento. 

O novo espaço conta com novos revestimentos, portas largas, janelas com controle de luminosidade, banheiros acessíveis com barras de apoio, cortinas entre os leitos, sistema de ar condicionado central, rede de gases medicinais e sistema de vácuos reestruturados, aquecimento solar, áreas de convivência externa e novo espaço para os profissionais. 

A unidade atende mais de 685 estudantes de graduação e 212 residentes que, com a reforma do ambiente, poderão ampliar a aprendizagem prática, supervisionada e diversificada. 

Quanto ao Banco de Leite Humano, o espaço foi reformado e realocado a uma área de 105 metros quadrados, com um investimento da Ebserh de R$110 mil. 

O novo local oferece laboratório de controle microbiológico próprio, uma área exclusiva para recebimento de doações externas, sala de processamento com cabine de fluxo laminar, além de uma estrutura que garante segurança no cuidado neonatal, atendendo recém–nascidos prematuros ou internados. 

O espaço também será usado para ampliação prática de estudantes e residentes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e demais programas multiprofissionais em saúde materno-infantil de alta complexidade. 

Já a reforma e ampliação da Radioterapia, concluída neste mês, contou com um investimento de R$1,5 milhão, em um espaço de 301 metros quadrados. 

O novo espaço conta com consultórios exclusivos para médicos, para a equipe multiprofissional e odontologia, área de recepção ampliada, vestiários e banheiros adaptados, sala de enfermagem com triagem, laserterapia e medicação, e uma sala blindada e área de comando do acelerador linear, que teve investimento adicional de R$5 milhões. 

De acordo com o Hospital, o acelerador é o primeiro acelerador linear 100% SUS no Mato Grosso do Sul com tecnologias como Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), Arcoterapia Volumétrica Modulada (VMAT) e Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) com CBCT, garantindo precisão máxima no tratamento, preservando tecidos saudáveis e permitindo protocolos de hipofracionamento, com doses maiores em menos sessões. Essa conquista consolida o Estado como referência nacional em radioterapia pública.

“Essas obras não representam apenas melhorias físicas, mas o fortalecimento do compromisso do Humap-UFMS com a excelência em ensino, assistência e gestão pública. Mais de 900 estudantes e residentes passam a contar com campos de prática modernos, seguros e humanizados, enquanto a população de Mato Grosso do Sul tem acesso a atendimento qualificado, seguro e acolhedor”, afirmou o HUMAP em nota. 

Confira as fotos dos novos espaços abaixo. 

Barrados

Zeca do PT propõe regulamentação das atividades dos Legendários em áreas de conservação no Estado

O requerimento tem como base a proibição das atividades do grupo no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com áreas em Bonito, Bodoquena e Jardim

17/08/2025 14h30

Zeca do PT exige regulamentação das atividades dos Legendários em áreas de conservação no Estado

Zeca do PT exige regulamentação das atividades dos Legendários em áreas de conservação no Estado Divulgação/Legendários Brasil

O deputado estadual Zeca do PT apresentou, na última semana, um requerimento durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pedindo medidas de regulamentação das atividades do grupo Legendários nas áreas de conservação ambiental do Estado, bem como nos parques estaduais. 

Para Zeca, a solicitação cobra esclarecimentos da Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) sobre as atitudes que estão sendo tomadas para regimentar a atividade do grupo. 

"As informações solicitadas são de suma importância para que a população sul-mato-grossense tome conhecimento sobre as medidas que o Imasul e a Semadesc vem tomando, no sentido de evitar que as atividades do grupo legendários, que sempre se reúne em grande quantidade, não tenham impacto ambiental negativo em parques e unidades de conservação estaduais", justificou o deputado.

O requerimento foi encaminhado ao Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao Secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e ao Diretor-Presidente da Imasul, André Borges Barros de Araújo

Entenda

O requerimento apresentado pelo deputado sul-mato-grossense tem base na recente proibição da realização das atividades do movimento Legendários no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, decisão tomada pelo chefe responsável pelo parque, Sandro Roberto da Silva Pereira, após determinadas atividades do grupo causarem impactos negativos na área de conservação. 

A região do parque é uma área de conservação ambiental federal criada em 2000 para proteger a biodiversidade local. A área possui 77 mil hectares e está sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio), abrangendo as áreas de Bonito, Bodoquena e Jardim, em Mato Grosso do Sul. 

Sandro relatou que desde 2024 o parque não autoriza atividades do grupo na área, por intercorrências de impacto ambiental negativo, bem como descumprimentos das normas do local, como não aglomerar grandes quantidades de pessoas nas trilhas da unidade de conservação. 

“Explicamos que o parque tem um limite diário e que as visitações são feitas com grupo de, no máximo, 10 pessoas, e acompanhadas sempre por um condutor credenciado. Liberamos desde que atendessem as regras. Mas, eles insistiram em realizar essas dinâmicas de estar todo mundo junto, dentro da trilha. Não deu certo, virou aquela confusão. Depois disso não permitimos mais”, conta o chefe do PNSBd.

A mesma decisão também foi divulgada pela Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cara da Onça, uma unidade de conservação estadual localizada na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. 

De acordo com o sócio-proprietário do local, Gerson Canhete Jara, no início do ano passado, um grupo de cerca de 300 pessoas do grupo dos Legendários entrou, sem autorização, na unidade, deixando a área impactada. 

As áreas de conservação, como os parques, seguem normas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que também têm normas a serem seguidas para tentar minimizar os impactos das visitações das áreas. 

No Parque Nacional da Serra da Bodoquena, por exemplo, o limite permitido é de 100 pessoas por dia, com horário certo para as trilhas, em grupos de 10 pessoas acompanhadas por um condutor credenciado pelo ICMBio. 

Já na RPPN Cara da Onça, além da visitação guiada, o limite diário de pessoas visitantes é de 25 pessoas. 

“Quando há a concentração de muitas pessoas em um único local, você tem o pisoteio da vegetação, começa a alargar a trilha porque as pessoas não conseguem ficar em trilha. Nos locais onde eles param, que precisam conversar, estabelecer dinâmicas, o impacto ao meio ambiente é grande”, enfatiza Sandro Pereira.
 

