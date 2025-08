Inmet alerta para umidade do ar abaixo de 15% na Capital e no interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Nesta sexta-feira (1°), o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), emitiu um comunicado para classificar Campo Grande e outras 38 cidades de Mato Grosso do Sul em alerta laranja de ‘perigo’, devido a baixa umidade relativa do ar. Os municípios devem registrar umidade entre 12% e 20% nesta sexta-feira.

O comunicado acende o alerta para riscos à saúde e incêndios florestais, reforçando ainda mais os cuidados com a saúde, como: ingestão de bastante água, alimentação saudável e leve e evitar praticar exercícios físicos nos horários mais secos e de sol mais forte.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a umidade baixa do ar é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens. Diante disso, além de oferecer perigo à saúde, a combinação de altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar também eleva o risco de incêndios florestais.

Além da Capital sul-mato-grossense, as cidades que estão na lista de alerta são:

Água Clara,

Alcinópolis,

Anastácio,

Aparecida do Taboado,

Aquidauana,

Bandeirantes,

Bodoquena,

Bonito,

Brasilândia,

Camapuã,

Campo Grande,

Cassilândia,

Chapadão do Sul,

Corguinho,

Corumbá,

Costa Rica,

Coxim,

Dois Irmãos do Buriti,

Figueirão,

Inocência,

Jaraguari,

Maracaju,

Miranda,

Nioaque,

Nova Alvorada do Sul,

Paraíso das Águas,

Paranaíba,

Pedro Gomes,

Ribas do Rio Pardo,

Rio Negro,

Rio Verde de Mato Grosso,

Rochedo,

Santa Rita do Pardo,

São Gabriel do Oeste,

Selvíria,

Sidrolândia,

Sonora,

Terenos,

Três Lagoas.

CHUVA

Após um período curto de baixas temperaturas acompanhado de chuvas isoladas, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), não há previsão de chuva para os próximos dias, e a umidade do ar deve permanecer baixa em todas as regiões do Estado.

No decorrer da semana, a previsão é de tempo firme e, com a presença de ar seco, a umidade relativa do ar deve cair durante a tarde, chegando a níveis que estabelecem estado de atenção. Por isso, o Cemtec orienta reforço na hidratação.

