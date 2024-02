Inmet coloca 59 cidades de Mato Grosso do Sul sob alerta de tempestades

As chuvas podem acontecer de forma isoladas em Mato Grosso do Sul. - Foto: Gerson Oliveira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), colocou Mato Grosso do Sul sob aviso de tempestades nos 59 municípios as próximas 24 horas.

As cidades que estão em alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selviria, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

De acordo com dados do Inmet, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem se aproximar dos 60 km/h. apesar do risco baixo de cortes de energia elétrica, pode ocorrer queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto alerta a população para cuidados em caso de chuvas mais intensas.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Em Campo Grande, a precisão do tempo indica sol, mas com possibilidade de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura na Capital do Estado, pode chegar a 32ºC.



