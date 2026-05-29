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EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições para alistamento feminino encerram no fim de junho

Com 99 vagas disponíveis, candidatas passarão oito meses em seleção e serão incorporadas ao Exército Brasileiro em março de 2027

Noysle Carvalho

29/05/2026 - 11h45
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Para as meninas que completam 18 anos em 2026 e desejam fazer parte do Exército Brasileiro, as inscrições para alistamento voluntário vão até o dia 30 de junho. Após as etapas do processo de seleção e incorporação das jovens, esta será a segunda turma de mulheres soldados do EB.

O alistamento destina as soldados para servir em Organizações Militares do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande, no âmbito da 9ª Região Militar. As interessadas podem realizar a inscrição presencialmente na Junta de Serviço Militar do município, localizada na  Rua Antônio Maria Coelho, n. 300, na Vila Planalto, ou online, no site alistamento.eb.mil.br.

Com o fim do alistamento em junho, a seleção segue com etapas de seleção que incluem entrevistas, avaliações médicas e dentária, além de palestra de orientação sobre o Serviço Militar. A divisão dessas etapas acontecerão ao longo deste ano e início do próximo. Confira:

1ª etapa
> Alistamento voluntário - 1º de janeiro a 30 de junho de 2026;

2ª etapa
> Seleção geral - julho de 2026;

3ª etapa
> Seleção Complementar - fevereiro de 2027;

4ª etapa
> Designação - março de 2027.

A primeira etapa são as inscrições, iniciadas em janeiro deste ano. Em seguida a partir de julho acontecerá a Seleção Geral, em que as inscritas serão convocadas para comparecer à Comissão Permanente de Seleção das Forças Armadas, na Rua General Nepomuceno Costa, nº 168, na Vila Alba, onde passarão por inspeção de saúde.

Nesta seleção, as meninas passarão por exames médicos, dentários e receberão orientações sobre o exército. De acordo com as informações as jovens saberão no mesmo dia se são consideradas aptas ou inaptas.

Então em fevereiro de 2027 ocorrerá a Seleção Complementar, nesta fase as alistadas passarão por uma nova entrevista e outra avaliação médica. Por fim, em março ocorre a seleção final e incorporação das soldados às fileiras do Exército Brasileiro, e a designação para as Oranizações Militares.

A previsão é de incorporar 99 mulheres ao Exército Brasileiro em março de 2027.

Carreira militar

Após integrar ao Exército Brasileiro, as voluntárias iniciam na graduação de soldado e durante o período de serviço podem participar de processos internos, com cursos de formação que permitem evoluir na carreira militar. Elas podem chegar até a patente de 3º sargento no serviço militar temporário.

Por ter tempo limitado, as voluntárias não possuem garantia de estabilidade no serviço militar. Ao fim do período de serviço ativo, as militares passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas, conforme previsto na legislação militar vigente.

Quanto a remuneração, o valor é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte, adicionais e outros benefícios militares.

Segunda turma

As inscrições que vão até o dia 30 de junho é para o alistamento e formação da segunda turma de soldados mulheres do Exército Brasileiro. Anteriormente, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

A primeira turma iniciou o processo seletivo em 2025, com 586 candidatas. No total 99 incorporaram às fileiras em março deste ano. O período de instrução encerrou em maio, com as atividades de resistência física, disciplina, espírito de corpo e superação.

As soldados foram incorporadas no Hospital Militar de Área de Campo Grande (H Mil A CG), no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (B Adm Ap/CMO).

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

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OPERAÇÃO JANUS

PMs ligados ao narcotráfico são transferidos para presídio em Campo Grande

O 2º sargento Marcos Augusto Barbosa e os cabos Thiego Rodrigues Vianna e Hudson Luiz Garajo Ferreira são acusados de prestarem serviços de agiotagem e proteção a traficantes

29/05/2026 10h50

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Operação do Gaeco cumpriu 4  mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão domiciliar

Operação do Gaeco cumpriu 4  mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão domiciliar

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Os policiais militares de Ribas do Rio Pardo presos na Operação Janus, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), foram transferidos para o Presídio Militar Estadual (PME), em Campo Grande. A transferência foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira 929). Eles são acusados de prestarem serviço a narcotraficantes e também atuarem na agiotagem. 

Três dos quatro presos na operação de ontem (28) tiveram seus nomes divulgados na publicação. São eles: o 2º sargento Marcos Augusto Barbosa e os cabos Thiego Rodrigues Vianna e Hudson Luiz Garajo Ferreira.

Na publicação, consta que a transferência foi "por inconveniência da permanência na OPM (Organização Policial Militar)". Eles pertenciam a 13ª Companhia Independente da PM (CIPM), de Ribas do Rio Pardo.

Operação

A Operação Janus, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), tem o objetivo de desmantelar crimes praticados por policiais militares em atuação perante a 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, que atua na cidade que desde 2021 e recebeu milhares de novos moradores em decorrência da instalação da fábrica de celulose da Suzano, ativada em julho de 2024. 

Segundo o MPMS, a investigação começou nos primeiros meses de 2025, a partir de denúncias apresentadas à promotoria revelando que policiais militares, então lotados na referida cidade, associaram-se a traficantes locais para o fim de praticar o comércio ilícito de entorpecentes.

O trabalho investigativo, que se estendeu por 14 meses, demonstrou que os agentes públicos protegiam os criminosos com os quais firmavam parceria, permitindo que comercializassem drogas livremente e até chegavam a usar violência contra inimigos desses traficantes parceiros.

Além disso, forneciam drogas para que esses comparsas revendessem, com posterior repasse de lucros, sendo que algumas dessas substâncias eram desviadas de apreensões realizadas em flagrante, inclusive após informações repassadas pelos próprios “sócios” deste comércio ilegal. 

Também restou apurado que alguns dos policiais militares investigados atuavam na prática ilícita da agiotagem e na cobrança de dívidas entre terceiros, quando eram contratados para empregar ameaças contra os devedores, valendo-se, evidentemente, da condição de servidores da segurança pública.

A operação cumpriu 4  mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão domiciliar, nas cidades de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. Todos os mandados foram cumpridos com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado.

O nome da operação faz referência ao deus romano de duas faces – Janus – e simboliza a inversão de papéis verificada na investigação, em que policiais ostentam a importante representação estatal pela frente, mas agem de forma criminosa nos bastidores.

AGORA É LEI

MS cria celebração do dia do 'campista católico' em pleno carnaval

Data é voltada para vivência comunitária, formação espiritual e aprofundamento da fé através da oração e celebração sacramental, para partilha fraterna e convivência com a natureza

29/05/2026 10h10

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Com versões como o FAC para Adolescente e Joam para jovens, acampamentos católicos são baseados em três pilares: o serviço, a humildade e a obediência

Com versões como o FAC para Adolescente e Joam para jovens, acampamentos católicos são baseados em três pilares: o serviço, a humildade e a obediência Arquivo/Correio do Estado/Paulo Ribas

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Autoria do deputado Marcio Fernandes, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o Governo do Estado Mato Grosso do Sul institui agora o "Dia do Campista Católico", lei que propõe a celebração da data durante o feriado de Carnaval. 

Diferente do Projeto de Lei que "caducou" no Senado Federal em 2018, de autoria do parlamentar mato-grossense do Partido Liberal (PL-MT), "Cidinho" Santos, o texto de Marcio Fernandes conseguiu elevar o costume católico ao "status" de lei, ao menos no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Enquanto o projeto de lei federal buscava mais uma ligação histórica, buscando instituir a celebração da data no primeiro domingo do mês de setembro - em menção ao Primeiro Encontro Nacional, realizado na cidade de Cachoeira Paulista em 2016 -, o texto sul-mato-grossense ainda em fase de proposta já buscou a ligação para ser realizado de forma conjunta ao feriado de Carnaval. 

E se o Dia do Campista Católico por iniciativa do Senado Federal correu quatro anos na casa sem nunca sair do papel, em Mato Grosso do Sul avançou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa ainda em fevereiro e já neste 29 de maio passa a vigorar por assinatura do governador do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), o "tucano" Eduardo Riedel. 

Campista católico

Parte agora do calendário oficial de eventos do Estado do Mato Grosso do Sul, o "campista católico" fica definido como aquele  fiel que participa de acampamentos ou retiros promovidos por organizações, comunidades ou autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana.

Como bem esclarece o texto, à luz dos ensinamentos evangélicos, o objetivo do Dia do Campista seria voltado para:

  • Vivência comunitária, 
  • Formação espiritual,
  • Aprofundamento da fé, 
  • Oração, 
  • Celebração sacramental, 
  • Partilha fraterna e 
  • Convivência com a natureza

Mais recente, esse mote de "desenvolvimento espiritual pela fé" ganhou evidência principalmente graças ao movimento Legendários, que de forma semelhante teve seu dia próprio aprovado na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. 

Importante, inclusive, diferenciar o "Dia do Campista Católigoco" desse outro fenômeno moderno muito comumente ligado à cultura "Red Pill": o movimento Legendários, que têm seu nascimento no Brasil apontado para o ano de 2017 com um "boom" do discurso de "transformação interior, com foco em valores como liderança masculina, identidade e propósito" que está ligado à crisa da masculinidade. 

Ainda que o Dia dos Legendários já tenha sido incluído no calendário de datas comemorativas do MS, dois meses após passar na Assembleia Legislativa, vale lembrar que a Igreja Católica em outros momentos buscou se desvencilhar desse movimento que têm crescido em Mato Grosso do Sul e no Brasil. 

Como bem abordado pelo Correio do Estado em julho do ano passado, de acordo com o próprio Dom Dimas, “ainda que o movimento aborda temas sensíveis e de relevância humana, sua abordagem teológica e prática merece prudente discernimento, especialmente quando se pretende associá-la à espiritualidade cristã professada pela Igreja Católica”. 

“Com o objetivo de oferecer uma orientação segura à comunidade católica da Arquidiocese de Campo Grande a respeito deste movimento, esclarecemos que o Movimento Legendários não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana.

Ademais, sua proposta espiritual não está em comunhão com os meios católicos ordinários de santificação e formação cristã, como os sacramentos, o magistério da Igreja e a vida comunitária paroquial, de modo que não se configura como expressão autêntica da espiritualidade católica”, afirma a nota ressaltando que o movimento "Legendários" não é promovido pelas paróquias e lideranças católicas e “não é recomendado a nenhum dos nossos fiéis”. 

Entenda

Metodologia que nasceu no movimento católico da década de 80 chamado de "Evangelização 2000", os acampamentos surgiram em meio a uma onda que tinha como proposta ser uma nova forma de evangelizar. 

Segundo a história, em 1983 o Papa João Paulo II pede uma nova evangelização aos bispos no Haiti durante a IV Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Santo Domingo,  que fosse "nova" em seu ardor, métodos e expressão. 

Pelas mãos do Padre Tom Forrest e do Monsenhor Luigi Giussani chega ao Papa, em 29 de junho de 1984, a sugestão de que fosse feita uma década de evangelização antes do ano 2000: "dez anos dedicados a proclamar através de cada católico que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade".

Quase dois anos depois, em 28 de maio de 1986, a Sua Santidade, Papa João Paulo II, solicita mais informações e aprova o projeto que ganha o posterior nome de "Evangelização 2000" em 03 de junho de 1987.

Coordenado na América Latina pelo leigo mexicano José Prado Flores, essa modalidade, que já havia sido implantada no Canadá, Europa e Estados Unidos, chega ao Brasil através do primeiro curso de Formação de Formadores de Evangelizadores, em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1989, que têm coordenação de Clara Macias.

O chamado documento de Santo Domingo (SD) aparece subdividida em três capítulos, com o primeiro sendo “A Nova Evangelização” proposta pelo Papa que, resumidamente, têm: um sujeito, uma finalidade, uma tarefa e um conteúdo:

Sujeitos seriam todos os que têm a missão de evangelizar, desde os bispos em comunhão com o Papa até todos os religiosos e religiosas, homens e mulheres que compõem o povo de Deus. Já a finalidade seria formar essas pessoas e comunidades maduras na fé. 

A tarefa, nesse sentido, seria trazer homens e mulheres que vivem sem energia o cristianismo para aderirem à Igreja, tendo, segundo o documento de Santo Documento, como conteúdo: 

  1. Jesus Cristo;
  2. Evangelho do Pai;
  3. morto e ressuscitado;
  4. "no qual tudo adquire sentido";
  5. Seu nome;
  6. Sua doutrina;
  7. Sua vida;
  8. Suas promessas;
  9. Seu Reino e
  10. Seu mistério.

Ou seja, para chegar aos homens e mulheres dessa geração, a Igreja precisaria "pescar" essas pessoas através de movimentos, manifestações e projetos que atendam aos seus apelos da melhor forma possível. 

Método dos acampamentos

Para os curiosos que nunca participaram de um desses eventos católicos, que por sua vez também se difere dos retiros de oração da igreja evangélica protestante, o "acampamento" consiste em promover uma uma reflexão construtiva sobre o comportamento em relação não só ao indivíduo. 

Esses acampamentos católicos são baseados em três pilares: 

  1. o serviço,
  2. a humildade
  3. e a obediência

Ali são feitas dinâmicas vivenciais, técnicas de análises geral e de atuação, cabendo citar: o sócio-drama, jogos, dramatização, exercícios de síntese e comunicação; técnicas de organização, etc. 

Também cabe pontuar que existem vários tipos de acampamentos, cada um com suas determinadas faixas etárias e objetivos: 

  • FAC – Formando Adolescentes Cristãos;
  • JOAM – Jovens e Adolescentes em Missão;
  • Acampamento Juvenil;
  • Mirim (preparatório para a 1ª. Eucaristia);
  • Acampamento Sênior;
  • Acampamento Master (para a melhor idade);
  • De Casais;
  • Noivos;
  • Da Família (para pais e filhos);
  • Acampamento II (para campistas que já fizeram outras edições);
  • Acampamento PHN (para dependentes químicos);

Basicamente, esses acampamentos são compostos por equipes de trabalho com campistas, que são coordenados por duas ou três outras pessoas que também estarão sob as ordens de outros dois ou três diretores, com o pároco da paróquia normalmente sendo o diretor espiritual de cada edição. 
 

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