Inscrições para Bolsa Atleta iniciaram hoje

Vinculada ao Governo de Mato Grosso do Sul, a Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) abriu nesta segunda-feira (09) as inscrições para o programa Bolsa Atleta, que incentiva e auxilia os desportistas do Estado.

De acordo com o edital divulgado em 28 de janeiro, por meio do Diário Oficial, os bolsistas terão de hoje (09), até o dia 11 de março para se inscrever via online por meio do site oficial: https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/.

O período de vigência da bolsa são de 12 meses, com o objetivo de garantir condições mínimas de preparação e participação dos atletas em competições de alto nível. No auxílio financeiro, os valores variam entre R$ 523 e R$ 7,3 mil, conforme a categoria que o atleta se encaixa. Ao todo são 13 categorias:

estudantil;

universitária;

máster;

nacional;

nacional paralímpica;

nacional surdolímpico;

pódio complementar;

pódio complementar paralímpico;

pódio complementar surdolímpico;

internacional;

pré-olímpico, paralímpico e surdolímpico;

olímpico, paralímpico e surdolímpico;

atleta-guia, assistente e similar.

Conforme o documento, no processo é necessário declarações de filiação nacional e/ou internacionais, plena atividade esportiva e comprovação de atuação no ano de 2025.

A avaliação dos candidatos será feita por meio da comprovação dos resultados alcançados nas disputas do ano passado e a pontuação será atribuída conforme nível de relevância dos campeonatos. Posteriormente os atletas ainda participarão de uma entrevista.

No dia 24 de março será a divulgação do resultado preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, com direito a interposição do resultado. Após esse período de interposições, divulgações de inscrições aceitas e pontuação dos candidatos, de 20 a 29 de maio, ocorrerá as entrevistas.

O resultado final de atletas selecionados será divulgado em 02 de junho, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul, com assinatura do termo de adesão no dia 15 de junho.

Ainda de acordo com o edital, quando beneficiados, os bolsistas devem prestar contas e manter atualizados os seus dados cadastrais e documentos, durante todo o período de bolsa, sob pena de suspensão da bolsa e/ou devolução do benefício, com instauração de processo administrativo pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico (COGEB).

Bolsa Técnico

Conforme divulgado no Diário Oficial do Estado, em 28 de janeiro, também estarão disponíveis, porém apenas no próximo mês, as inscrições para Bolsa Técnico. Os valores variam entre R$ 1 mil, R$ 1,5 mil e R$ 3,1 mil conforme categoria.

A partir do dia 12 de março, assim que se encerrar o período de inscrições para atletas, os treinadores deverão se inscrever da mesma forma, por meio do site oficial: https://www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br/, e terão até o dia 23 de março.

Com o mesmo modelo, para os técnicos são apenas duas categorias, que também será necessário comprovar a atuação e resultados nas competições e disputas do ano anterior.

A divulgação de inscrições deferidas e indeferidas será por meio do Diário Oficial do Estado no dia 31 de março, com direito a interposição, e no dia 16 de abril o resultado definitivo. Após isso, o cronograma segue com a divulgação das interposições, período de avaliação e divulgação das pontuações.

Assim como para atletas, os treinadores também terão a fase de entrevistas, do dia 09 a 10 de junho, com assinatura do termo de adesão em 15 de junho.

Serviço

> Inscrições Bolsa Atleta: 09 de fevereiro a 11 de março;

> Valores Bolsa Atleta: R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme categoria;

> Inscrições Bolsa Técnico: 12 a 23 de março;

> Valores Bolsa Técnico: R$ 1 mil a R$ 3,1 mil conforme categoria;

Para se inscrever e participar de todas as etapas, você pode consultar o manual do Bolsa Atleta e Técnico e conferir todas as informações: aqui.

Acesse também o edital completo com as informações: aqui.

